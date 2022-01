Ammattiliitto Pro tyrmää UPM:n tiedot lakon pitävyydestä

UPM:stä kerrottiin aiemmin, että yli kaksi kolmasosaa toimihenkilöistä oli saapunut työpaikoilleen.

Ammattiliitto Pron sopimusasiantuntija Harri Veirto kertoo STT:lle, että liiton tietojen mukaan toimihenkilöt eivät ole lakon aikana lähteneet laajasti töihin UPM:lle. UPM:stä kerrottiin aiemmin, että yli kaksi kolmasosaa toimihenkilöistä oli saapunut työpaikoilleen.

Veirto kertoi, että UPM:n tarrapaperivalmistaja Raflatacin tehtaalla Tampereella työnantaja on omalla päätöksellään siirtänyt kaikki toimihenkilöt ylemmiksi toimihenkilöiksi. Toimen piirissä on noin 50 henkilöä.

– Työnantaja yrittää omilla toimillaan siellä murtaa lakkoa, Veirto sanoi.

Veirron mukaan hän ei ole kuullut, että työpaikoille olisi missään UPM:n toimipisteessä saavuttu laajemmin.

– Meillä on ollut lakkovahteja tehtaiden porteilla, ja hiljaista siellä on ollut. Kävin henkilökohtaisesti Raflatacin pihalla tänä aamuna ja kyllä siellä parkkipaikka oli tyhjänä. Jos ihmiset ovat töissä, niin he ovat etätöissä tai vapailla.

UPM:n ylemmillä toimihenkilöillä ei ole vuoden 2013 jälkeen ollut Akavaan kuuluvan Ylempien Toimihenkilöiden YTN:n sopimaa työehtosopimusta, vaan jokaisen on itse pitänyt sopia ehdoistaan ja neuvotella palkankorotuksistaan. Sama on yhtiön suunnitelma myös toimihenkilöille.

– Työsuhteen ehdot työantaja määrittelee itse. Kun puhutaan palkankorotuksista, jotka tulevat työehtosopimusten kautta, niin ei UPM:llä sellaisia ole.

Lähes kaikkien muiden alan yhtiöiden kanssa Pro on jo saanut neuvoteltua uudet työehtosopimukset toimihenkilöille, Veirto huomauttaa.

– UPM on ainoa, joka tässä rönköttelee ja haluaa romuttaa tämän vanhan sopimuskulttuurin.