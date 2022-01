Uskaltaako osakkeisiin vielä sijoittaa? Asiantuntija paljastaa, mikä on nyt isoin peikko

Moni piensijoittaja pohtii nyt, uskaltaako osakkeisiin sijoittaa. Ilmassa on edelleen paljon epävarmuutta, mutta moni asia puhuu osakkeiden puolesta.

Takana on vahva pörssivuosi. Osakemarkkinoilla kurssit ovat kohonneet ja reaalitaloudessakin kasvu on ollut reipasta ja sen myötä yritysten tulokset olleet vahvoja.

Kaikki tämä on ollut osittain yllättävääkin, sillä koronapandemia ei ole hellittänyt otettaan eivätkä yhteiskunnat ole päässeet avautumaan.

Koronaan liittyvä epävarmuus näyttää leimaavan alkanuttakin vuotta. Samaan aikaan inflaatio eli yleinen hintojen nousu on osoittautunut aluksi arvioitua kestävämmäksi ja myös nopeammaksi. Tämän seurauksena keskuspankit ovat viestineet alkavansa kiristää rahapolitiikkaa.

– Isoin peikko on ilman muuta inflaatio, sitä tässä seurataan, Handelsbankenin sijoitus- ja yksityisasiakaspalvelujen johtaja Mike Peltola sanoo Taloussanomille.

Keskuspankkien arvopaperiostojen seurauksena markkinoilla on runsaasti likviditeettiä ja korot ovat pitkään pysyneet poikkeuksellisen alhaalla. Nyt sekä Yhdysvaltain Fed että euroalueen EKP ovat vähentämässä merkittävästi arvopaperiostojaan. Fed on lisäksi viestinyt koronnostojenkin olevan näköpiirissä.

Markkinoilla Fedin linjanmuutos ei aiheuttanut suurta järkytystä,

– Sijoittajien reaktioita pelättiin, mutta Fed tuntui liikuttavan yllättävänkin vähän, Peltola sanoo.

– Selvästi rahaa on liikkeellä. Aina kun markkinat tekevät pientä korjausliikettä, rahaa virtaa osakkeisiin eli ”buy the dip” -ilmiö on aika voimakas edelleen ja riskinottohalukkuus kohtuullisen vahva.

Buy the dip (osta kuopassa) merkitsee sitä, että sijoittaja käyttää hyväkseen hintojen laskua ja ostaa osakkeita edullisemmin kuin ennen notkahdusta. Ajatuksena on, että hinnat notkahduksen jälkeen taas jollakin aikavälillä nousevat.

Osakkeiden suosiota selittää osaltaan vaihtoehtojen niukkuus. Maailmanmarkkinoilla on runsaasti rahaa, jolle sijoittajat etsivät tuottoa. Korkomarkkinoilla näkymät ovat vaisut, ja muut sijoitukset usein merkitsevät riskin merkittävää kasvua.

Osakkeiden puolesta puhuu nyt sekin, että keväälle odotetaan vuolasta osinkovirtaa.

Pitkään jatkunut matalien korkojen kausi on osittain muuttanut sijoittajien maailmaa, Peltola näkee.

Osakesijoituksissa horisontti on siirtynyt aiempaa selvästi kauemmas, eikä lyhytaikaisiin muutoksiin reagoida yhtä voimakkaasti kuin aiemmin.

– Nyt mietitään pikemmin niin, että jos yritys tekee hyvää tulosta, luvassa on kuitenkin osinkovirtaa. Pitkällä aikavälillä pohditaan, mitkä ne vaihtoehdot olisivat, jos irtautuisi osakkeista.

Mikä sitten voisi aiheuttaa käänteen osakemarkkinoilla? Yleinen markkinaviisaus kertoo, että mitä pidempään ja voimakkaampana nousu on jatkunut, sitä lähempänä korjausliike alaspäin on. Tiedossa olevia riskejä ovat rahapolitiikan kiristäminen ja koronavirus.

Ellei yllätyksiä tule, keskuspankit pyrkivät olemaan järkyttämättä markkinoita. Korona sen sijaan on yllättänyt jo useamman kerran, eikä sitä ole vieläkään ratkottu. Toisaalta koronavirus on pakottanut maailman muuttumaan nopeasti.

– Koronasta on jo budjetoitu paljon negatiivista, joten se voisi olla positiivinenkin yllättäjä. On ollut hämmästyttävää, kuinka luova ihminen voi äärimmäisissä olosuhteissa olla, Peltola sanoo.

Yritykset ovat nopeasti sopeutuneet uusiin olosuhteisiin ja yhteiskunnat ovat laajalti muuttaneet toimintaansa. Rajoitukset ovat lopulta vaikuttaneet vain rajalliseen määrään toimialoja, mutta niihin sitäkin voimakkaammin.

– Faktat ovat aika hyvin tiedossa, mutta aina voi yllätyksiä tulla. Myös positiiviseen suuntaan. Korona voi olla tällainen, jos tilanne hellittää ja siitä saadaan maailmantalouteen vielä nostetta, Peltola sanoo.