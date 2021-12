Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta ei kommentoi esitettyjen työehtojen yksityiskohtia, koska se ei kuulu hyviin työmarkkinatapoihin.

Metsäyhtiö Keitele Forestin toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan Ilkka Kylävainion mukaan Teollisuusliitto vaatii kohtuuttomia työehtoja yritykseen.

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus päättyy 31. joulukuuta, eikä alalle neuvotella enää uutta valtakunnallista työehtosopimusta, koska työnantajapuolta edustava Metsäteollisuus ry on lopettanut sopimusten tekemisen.

– Teollisuusliiton hakemat ehdot ovat aivan mahdottomat, Kylävainio sanoo.

Kylävainio kertoo, että päättyvässä työehtosopimuksessa vuosilomaa, lomarahoja ja arkipyhiä on yhteensä 45 päivää. Teollisuusliiton esittämässä uudessa yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa maksettavia vapaapäiviä olisi 13 enemmän eli yhteensä 58 päivää. Lisäksi luottamushenkilöille olisi palkallisia liittokokouspäiviä, matkarahoja ja päivärahoja, mikä nostaisi heidän osaltaan maksettavat päivät 60:een.

– Näiden kustannusvaikutus on jotain 6–8 prosenttia. Se ei ole kertakorvaus, vaan joka vuosi syntyvä kulu, Kylävainio kertoo.

Hänen mukaansa Teollisuusliiton palkankorotuspyynnöt ovat pieniä, mutta muut ehdot kovia.

– 50- ja 60-vuotispäivistä pitäisi maksaa. Ne ovat olleet palkattomia vapaita voimassaolevan tesin mukaan, mutta jatkossa ne olisivat palkallisia, vaikka ne eivät olisi työvuoron aikana, Kylävainio kertoo.

Teollisuusliitto haluaa palkallisiksi vapaapäiviksi myös häät ja omaisen hautajaiset, sairausloman läheisen sairauden tai kuoleman vuoksi sekä jouluaaton ja uudenvuodenpäivän.

Lisäksi työnantajan pitäisi maksaa äitiys- ja isyysvapaan palkalliset jaksot sekä sairausajan palkkaa 90 päivän ajan yli viisi vuotta töissä olleille, mikä tarkoittaisi palkallisen sairausloman pituuden tuplaamista.

– Siinä yhteiskunnan kustannuksia kaadettaisiin firman piikkiin, Kylävainio toteaa.

Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta ei lähde kommentoimaan esitettyjen työehtojen yksityiskohtia. Hänen mukaansa Teollisuusliitto haluaa, että neuvottelut Keitele Groupin kanssa käynnistyisivät.

– Teollisuusliitto ei ole lähtenyt julkisuuteen avaamaan kummankaan osapuolen neuvotteluasiakirjojen tai ilmoitettujen työehtojen yksityiskohtaista sisältöä johtuen siitä, että se ei kuulu hyviin työmarkkinatapoihin. Olemme avanneet niitä tähän asti vain yleisellä tasolla, mutta toki harkitsemme asiaa nyt uudelleen, kun Keitele Group ilmeisesti itse toimii vastoin vakiintuneita tapoja, Nevaranta sanoo.

– Meidän mielestämme tekstiviestillä lähetetty uhkaus oli niin uskomaton, että ihmettelimme emmekä vastanneet siihen mitään, Ilkka Kylävainio kertoo.

Kylävainion mukaan Keitele Forest sai pyytämällä Teollisuusliiton ehdot 24. marraskuuta. Hän kertoo, että he ovat juristien kanssa selvittäneet ehtoja, koska aiemmin työehdot ovat tulleet yleissitovasta työehtosopimuksesta.

Kylävainion mukaan keskustelut Teollisuusliiton kanssa kariutuivat, kun Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen lähetti Keitele Forestin lakimiehelle tekstiviestin 8. joulukuuta. Viestissä vaadittiin liiton laatiman työehtosopimuksen hyväksymistä vuorokauden kuluessa tai muutoin alkaa laaja saarto.

– Heidän ehdot olisi pitänyt hyväksyä ehdoitta ilman mitään neuvotteluja, kun he uhkasivat saarrolla, jonka he sitten toteuttivat. Meidän mielestämme tämä tekstiviestillä lähetetty uhkaus oli niin uskomaton, että ihmettelimme emmekä vastanneet siihen mitään. Naureskelimme, onkohan Alapartanen ollut humalassa, kun tuollaisia lähettää, Kylävainio kertoo.

Teollisuusliiton Nevaranta sanoo, ettei hän ole itse saanut kyseistä tekstiviestiä.

– Yleisellä tasolla totean, että Teollisuusliitto on syksystä lähtien lähestynyt Keitele Groupia kohteliaasti ja sovittelevasti ja tarjonnut useita eri vaihtoehtoja työehtosopimusneuvotteluiden käynnistämiseksi.

Teollisuusliitto on hänen mukaansa jopa ehdottanut, että Keitele Group voisi itse valmistella työehtosopimuspohjan, jolta lähdettäisiin neuvottelemaan.

– Näihin meidän yhteydenottoihin ei ole juurikaan reagoitu tai jos niihin on reagoitu, niihin on reagoitu väistelevästi.

Nevarannan mukaan aitoa keskusteluyhteyttä Teollisuusliiton ja Keitele Groupin välille ei ole missään vaiheessa prosessia muodostunut.

– Kun työehtosopimuksen umpeutuminen on lähestynyt, niin siinä yhteydessä Teollisuusliiton viestit ovat tiukentuneet, koska Keitele Group ei ole halunnut käynnistää työehtosopimusneuvotteluja miltään pohjalta. Tämä on normaalia työmarkkinatoimintaa, Nevaranta sanoo.

Neuvotteluiden kariutumisen jälkeen Keitele Forest teki omat työehdot, jotka ovat Kylävainion mukaan päättyvän yleissitovan työehtosopimuksen mukaiset.

– Meidän kaksivuotisen työehtosopimuksen palkankorotukset ovat 3,1 ja 3,0 prosenttia. Tarjoamme parempaa palkkaa kuin Teollisuusliitto konsanaan pyysi.

Kylävainion mukaan Teollisuusliitto ehdotti kolmevuotisen sopimuksen palkankorotuksiksi noin kahta ja puolta, kahta ja puoltatoista prosenttia. Keitele Forestin palkankorotukset ovat suuremmat kuin Teollisuusliiton esittämät, mutta palkalliset vapaapäivät säilyvät nykyisessä 45 päivässä.

Työehdoista kerrottiin henkilöstölle 17. joulukuuta. Kylävainion mukaan Keitele Forest on jo syksyllä pitänyt joka paikkakunnalla jokaiselle osastolle tiedotustilaisuuden.

– Olemme ehdottaneet, että työntekijät valitsevat työlakien mukaisen luottamusvaltuutetun, joka toimisi koko työntekijäporukan edusmiehenä.

Kylävainion mukaan asia on edennyt hitaasti, mutta hän arvelee, että ehdotuksia saattaa tulla vuodenvaihteen jälkeen. Hänen mukaansa toistaiseksi Keiteleen 1. tammikuuta voimaan tulevat työehdot ja palkankorotukset on otettu hyvin vastaan.

Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta työskenteli aiemmin työministeri Tuula Haataisen erityisavustajana.

Teollisuusliiton Nevarannan mukaan Keitele Groupin ilmoittamat työehdot sisältävät keskeisiä heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin. Keitele Forest on toimittanut uudet työehdot Teollisuusliitolle.

– Kun näitä vertaa Teollisuusliiton neuvotteluesitykseen ja voimassaolevaan mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimukseen, niin Keitele Groupin yksipuolisesti sanelemat työehdot eivät ole läheskään sillä tasolla, millä Teollisuusliitto haluaisi työehtojen olevan.

Nevarannan mielestä on outoa, että Keitele Group kieltää työntekijöitään yksilöimästä työehtojensa sisältöä liikesalaisuuteen vedoten, mutta niiden laatija kertoo oman käsityksensä työehtojen sisällöstä julkisuuteen.

– Tämä on äärettömän huolestuttava tilanne samaan aikaan, kun työnantaja yksipuolisesti sanelemissaan ehdoissa pyyhkäisee pois kertariipaisulla kaikki maininnat ammattiyhdistysliikkeestä, järjestäytymisvapaudesta ja luottamusmiehistä, Nevaranta sanoo.

Kylävainio ei tiedä, kuinka moni yrityksen työntekijöistä kuuluu Teollisuusliittoon, koska yritys ei peri ay-jäsenmaksuja työntekijöiden palkoista. Keitele Forest ei kuulu työnantajaliittoon.

Hän tietää kuitenkin, kuinka monta henkilöä Keitele Groupin yhtiöissä on ollut lakossa tammikuussa 2020.

– Teollisuusliittolaisia on alle 20 prosenttia. Me olemme sitä mieltä, että Teollisuusliitto ei voi edustaa koko henkilökuntaa, mitä he haluaisivat, Kylävainio sanoo.

Nevarannan mukaan Teollisuusliiton järjestäytymisaste Keitele Groupissa on yli 50 prosenttia ja henkilöstöä edustaa neljä Teollisuusliiton pääluottamusmiestä.

Kylävainion mukaan Teollisuusliitto antaa väärää tietoa.

– Kun lakko alkaa 13. päivä, odotamme, että meidän henkilökunnastamme on yli 80 prosenttia töissä. Keiteleellä on aina tehty lakkojen aikana töitä, Kylävainio sanoo.

– Ilkka Kylävainio ei voi tietää, ketkä hänen työntekijöistään kuuluvat Teollisuusliittoon. Vain Teollisuusliitto voi yhdistyksenä tietää, ketkä ovat sen jäseniä. Pitäisin äärimmäisen huolestuttavana, jos työnantaja pystyy yksilöimään, ketkä työntekijät kuuluvat ammattiliittoon, Nevaranta toteaa.

Nevaranta ottaa esille Pohjois-Savon käräjäoikeuden 17. joulukuuta antaman langettavan tuomion Keitele Groupille siitä, että yhtiö syyllistyi syrjintään ammattiliiton jäsenyyden perusteella.

– Tapauksessa oli kysymys siitä, että työntekijät olivat osallistuneet työtaisteluun ja heille oli maksettu sen perusteella pienempää palkkaa, Nevaranta kertoo.

Teollisuusliitto jätti keskiviikkona koko emoyhtiö Keitele Groupia koskevan lakkovaroituksen. Ammattiliiton mukaan lakkovaroitus on annettu siitä syystä, että yhtiö on ryhtynyt ”yksipuolisesti sanelemaan työntekijöidensä työehtoja kieltäytyen samalla neuvottelemasta niiden sisällöstä Teollisuusliiton kanssa”.

Teollisuusliitto asetti Keitele Groupin saartoon ja ylityökieltoon 10. joulukuuta. Liitto pyysi Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:ta apuun saartoon, eivätkä AKT:n jäsenet käsittele toistaiseksi Keitele Groupin rahtia satamissa.

Käräjäoikeus on määrännyt AKT:n lopettamaan saarron miljoonan euron sakon uhalla.

– Saarto jatkuu edelleen. Käräjäoikeus päätös oli lainvoimainen, vaikka AKT on yrittänyt, että se oli väärä. Menossa on nyt miljoonan euron uhkasakon perintä, Kylävainio kertoo.

Keitele Forest tekee noin kymmenen prosenttia Suomen sahatavaratuotannosta ja jalostaa puolet. Yritys on Suomen suurin puutuotteiden tekijä. Keitele Forest työllistää suoraan noin 550 henkilöä.