Teollisuusliitto jätti lakkovaroituksen Teknologiateollisuudelle

Sopimusneuvottelujen jumiutuminen on johtanut uhkaukseen työtaistelutoimista tammikuun puolivälissä.

Teollisuusliitto on jättänyt lakkovaroituksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle.

Lakkovaroitus koskee lähes 300 toimipaikkaa teknologiateollisuudessa ja malmikaivosten sopimusaloilla.

Työmarkkinaosapuolten sopimusneuvottelut menivät katkolle maanantaina. Suurin erimielisyys liittyy palkankorotuksiin.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan lakkovaroituksen jättämiselle ei ollut vaihtoehtoja, sillä neuvottelut ovat olleet jumissa jo pidempään.

– Työnantajapuoli on keskittynyt tekosyiden keksimiseen ja ajanhaaskaukseen. Teollisuusliitto on mitoittanut palkankorotusvaatimuksensa kansantalouden mittareiden mukaan. Työntekijöiden on saatava oma osuutensa kasvusta ja yhteisestä hyvästä, Aalto sanoo tiedotteessa.

Teollisuusliiton mukaan työnantajapuolen palkkatarjoukset heikentäisivät selvästi teollisuuden työntekijöiden ostovoimaa. Teollisuusliiton mukaan palkkaratkaisun pitäisi olla ostovoimaa vahvistava.

– Emme hyväksy sitä, että teollisuuden työntekijöiden pitäisi jatkossa pärjätä vähemmällä. Päinvastoin, haluamme palkankorotukset, jotka turvaavat asuntolainojen lyhennykset, lasten päivähoitomaksut ja perheen kauppakassit. Siitä tässä lakkovaroituksessa on kyse, Aalto toteaa.

Toimipaikkakohtaisten lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto julistaa ylityökiellon koko teknologiateollisuuden ja malmikaivosten toimialoille.

Toimipaikkakohtaiset lakot sekä koko toimialoja koskevat ylityökiellot ovat voimassa 14.1.–23.1.

Ylityökielto ja työnseisaukset eivät kuitenkaan koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.

Lakkovaroituksen alaisissa toimipaikoissa on yhteensä yli 40 000 sopimusten piirissä olevaa työntekijää.

Aiemmin Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat jättäneet lakkovaroituksen neljään mekaanisen metsäteollisuuden yritykseen, jotka ovat Keitele Group, Formica IKI, Isojoen Saha ja Siklaelementit.