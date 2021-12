Tuhansia postikortteja jäi jakamatta ennen joulua Postin työvoimapulan vuoksi. Työntekijöistä on pulaa erityisesti sanomalehtien ja päiväpostin jakelussa.

Postissa on pulaa jakelijoista erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Postin tuotantojohtaja Sami Reponen kertoi Ylelle, että tuhansia joulukortteja jäi jakamatta ennen joulua työvoimapulan takia.

Reponen kertoo IS:lle, että Posti sai jaettua tiistaina puolet joulun yli jääneistä muutamasta tuhannesta kortista ja loput saadaan jaettua loppuviikon aikana.

Väärällä tai puutteellisella osoitteella kirjoitetut kortit käyvät vielä läpi osoiteselvityksen. Lisäksi koronan takia ulkomailta Suomeen lähetetyissä korteissa voi Reposen mukaan olla viiveitä.

Työvoimapulaa on etenkin pääkaupunkiseudulla, mutta muualla maassa tilanne on vakaa.

– Työvoimapulaa on meillä eniten Espoossa sanomalehtien jakelussa eli varhaisjakelussa. Päiväpostin osalta ongelmallisia paikkoja ovat Helsingin keskusta ja länsialueet sekä osa Espoosta ja Länsi-Vantaa, Reponen kertoo IS:lle.

Reposen mukaan Posti pyrkii siihen, että mahdolliset viiveet eivät kohdistu aina samoille postinsaajille. Viiveet voivat hänen mukaansa olla 1–2 vuorokautta.

– Seuraamme jakelumme laatua tarkasti päivittäin ajantasaisesti, ja teemme kaikkemme, jotta pystymme jakamaan postit ajoissa.

Onko siis niin, että Postissa on tarjolla töitä pääkaupunkiseudulla samantien 200 työntekijälle?

– Kyllä, kun laskemme yhteen sanomalehtien varhaisjakelun ja päiväpostin jakelun tarpeen. Toivotamme tulijat lämpimästi tervetulleiksi, Reponen sanoo.

Hän kertoo, että Postilla on koko ajan tehostettu rekrytointi päällä. Kaikki avoimet paikat löytyvät verkosta Postin rekry-sivuilta.

– Meillä on esimerkiksi Espoossa kauppakeskus Sellon viereisellä torilla rekrykontti, jossa voi käydä paikan päällä kysymässä asiasta ja vaikka heti ilmoittautua töihin.

Tuotantojohtajan mukaan perehdyttäminen työhön kestää parisen viikkoa ja Postilla on hyvä työpaikkakouluttajien verkosto. Hänen mukaansa työtä voi alussa tehdä opastetusti työparin kanssa.

Suurin tarve on jakelutyössä eli sanomalehtien varhaisjakelussa ja päiväpostinjakelussa.

– Sanomalehtien varhaisjakelu on itsenäistä työtä, jota tehdään aamuyöllä ja varhain aamulla, kun sanomalehdet jaetaan koteihin aamukahvin aikaan. Suurimmalla osasta alueista jakelu tapahtuu kärryllä, mutta jos on ajokortti tai käytössä auto, siitä on etua.

Työvälineenä toimii digitaalinen mobiilityökalu, joka ohjaa jakajaa reitillä.

Sanomalehtien varhaisjakelu on lähtökohtaisesti osa-aikatyötä ja työtä on keskimäärin 3–4 tuntia yössä. Varhaisjakelun halukkaille tarjotaan myös muita töitä Postin sisältä, Reponen kertoo.

– Perusjakelu eli päiväpostinjakelu on itsenäistä työtä, jota tehdään aamupäivästä alkuiltaan jakelureitistä riippuen. Jaettavia tuotteita ovat perinteiset postilähetykset kuten aikakauslehdet, kirjeet, mainokset ja pikkupaketit. Työtä voi tehdä osa-aikaisena tai kokoaikaisesti erilaisina työkokonaisuuksina.

Jakelua tehdään erilaisilla motorisoiduilla kulkuvälineillä, muun muassa sähkörahtiskootterilla tai sähköisellä jakelukärryllä.

Postin jakelutyössä noudatetaan yleisesti käytössä olevia jakelualan työehtosopimuksia. Päivätyön palkka on noin 12 euroa per tunti ja varhaisjakelussa uusi jakaja saa yölisän kanssa noin 10 euroa per tunti.

– Lisäksi meillä on mahdollisuus palkita erikseen myös joustavuudesta ja venymisestä esimerkiksi ruuhka-aikoina.