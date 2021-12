Nordea: Vantaa kiinnostaa nyt asuntosijoittajia aivan eri lailla kuin ennen

Asuntosijoittaminen on yleistynyt selvästi. Nordea kertoo, että etenkin Vantaalle on myönnetty sijoitusasuntolainoja roimasti aiempaa enemmän.

Sijoitusasuntoihin myönnettiin pankkikonserni Nordeassa tammi–syyskuussa lainoja kymmenes enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.

Nordean tiedotteen perusteella kaupunkikohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. Helsingissä kasvu on pankin mukaan ollut melko maltillista. Sen sijaan Vantaalla sijoitusasuntolainojen myöntäminen suureni tammi–syyskuussa peräti 40 prosenttia vuodentakaisesta.

Myös Vaasan, Turun, Oulun ja Lappeenrannan seuduilla on päästy 20 prosentin kasvulukemiin.

– Lainatiskeillä on reilun vuoden ajan nähty aivan poikkeuksellista vilkkautta, Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala sanoo tiedotteessa.

Korkojen mataluus ja rahan säästyminen ovat hänen mukaansa saaneet ensikertalaisiakin kiinnostumaan asuntosijoittamisesta.

– Asuntosijoittajien keski-ikä laskee jatkuvasti. Noin 40 prosenttia on alle 40-vuotiaita. Myös naisten määrä on kasvanut rytinällä, Pajala kertoo.

Koronapandemian seurauksena vuokralle tarjottavia asuntoja on paljon tyhjillään. Moni opiskelija opiskelee etänä kotipaikkakunnallaan, mikä on vähentänyt kysyntää. Myös lyhyiden vuokrausten suosio on notkahtanut.

Nordean ekonomisti Juho Kostiainen kertoo, että pääkaupunkiseudulla vuokrailmoituksia on edelleen kaksi kertaa enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Yksi syy voi olla asuntojen koko. Moni etätöitä tekevä havittelee aiempaa suurempaa kotia, mutta vuokralle tarjotaan etenkin yksiöitä ja kaksioita.

Myös muut pankit ovat myöntäneet aiempaa enemmän sijoitusasuntolainoja. Suomen Pankin tilastojen mukaan sijoitusasuntolainakanta kasvoi maaliskuusta syyskuuhun jopa kaksi kertaa nopeammin kuin omistusasuntolainakanta.

Syyskuun lopussa sijoitusasuntolainojen osuus koko 106 miljardin euron suuruisesta asuntolainakannasta oli 8 prosenttia eli 8,5 miljardia euroa.

Kolmannes Suomen asunnoista on vuokralla. Useimmin vuokralaiset ovat nuoria, mutta muidenkin asuminen vuokralla on yleistynyt kymmenessä vuodessa.

Ammattisijoittajat omistavat pääosan sijoitusasunnoista.

– Yksityishenkilöiden sijoitusasuntojen määrän arvioidaan kasvaneen 50 prosenttia vuosina 2010–2018, Kostiainen lisää.