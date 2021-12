Kerrostalojen isoissa tonteissa piilee mittava omaisuuserä.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 29.8.2021.

Taloyhtiöiden pihoissa piilee miljardien eurojen aarre, eräs rakennusfirma mainostaa. Näin varmasti onkin, sillä 1940–1980-luvuilla rakennetut asuinalueet ovat usein väljiä ja taloyhtiöllä on paljon tonttimaata – parhaimmillaan kera valmiin rakennusoikeuden.

Helsingin Malmilla sijaitseva asunto-osakeyhtiö As Oy Askartie 2 myi viime vuodenvaihteessa aarteensa eli määräosan tonttimaasta.

Vuonna 1965 valmistunut, 24 huoneiston kerrostaloyhtiö myi tontinosan, jolla sijaitsi vanha liikekiinteistö. Sen paikalle nousee kuusikerroksinen talo ja katutason liiketilaa. Hankkeen kehittäjä ja urakoitsija on rakennusliike Lapti. Uusi kerrostalo valmistuu viereen ensi vuonna.

Myymällä osan tonttia tai purkamalla vanhan siipi- tai piharakennuksen täydennysrakentamista varten voi taloyhtiö tienata satoja tuhansia euroja, jopa yli miljoonan. Malmilla kaupan osapuolet eivät kerro hintaa, mutta kyse lienee noin miljoonaluokan kaupasta sijainnin ja uudisrakennuksen neliökoon perusteella.

Usein tontin tai rakennusoikeuden myynnillä rahoitetaan merkittävä osa tulevasta putkisaneerauksesta. Tuleva putkiston linjasaneeraus ja salaojitus oli Malmillakin kimmokkeena. Myös liikehuoneisto oli huonokuntoinen.

Suora hyöty taloyhtiön osakkaille nousi poikkeuksellisenkin isoksi.

– Jos perinteisen putki- ja sähköremontin kustannuksissa puhutaan noin 800–1 000 eurosta asuinneliötä kohden, meillä kustannus oli lopulta noin 1 000 euroa neliötä. Alun perin näytti siltä, että pääsemme 50–60 prosenttiin, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Sievänen sanoo.

Kun kauppaan tuli aiempaa enemmän rakennettavaa kerrosneliöalaa, hanke kattoi lopulta koko remontin.

Malmilla osakkaiden päätöksentekoa helpotti, että uusi rakennus nousee risteyksen ja vanhan talon väliin vinottain siten, ettei se nouse suoraan kenenkään ikkunoita vasten.

Piha-alue pieneni ja muuttuu aikanaan yhteiskäyttöön. Vanhan talon etupihalle osakkaat suunnittelevat hieman uutta oleskelutilaa.

Prosessi oli pitkä. Täydennysrakentaminen vaatii asemakaavan muutoksen. Ensikeskusteluista myyntipäätöksen hyväksyntään yhtiökokouksessa ja kauppapapereihin allekirjoittamiseen aikaa kului noin kuusi vuotta.

Taloyhtiön päätöksenteko voi myös edellyttää tiettyjen osakkeiden suostumusta. Jos uusi kerrostalo nousee piha-alueelle, se voi peittää asukkaan vanhan näkymän vaikkapa viheralueelle. Päätös ei vaadi yksimielisyyttä, mutta jos uusi kerrostalo alentaa tietyn asunto-osakkeen arvoa, päätös voi edellyttää suostumusta.

Munkkivuoreen Helsinkiin Lapti rakensi 12 asunnon kerrostalon. Rakennuspaikkana on naapuritaloyhtiön hukkakäytöllä ollut tontin osa. Täydennysrakennuksen suunnittelu lähtee siitä, että se istuu olemassa olevaan rakennuskantaan, esimerkiksi vaikutteilla vanhasta.

Joskus prosessi voi venyä valitustenkin takia. Vanhojen lähiöiden väljyys viheralueineen tai kallioineen viehättää nykyään monia ostajia ja oman aikakautensa rakentamisen tapaa elää eräänlaista renessanssia.

Jos taloyhtiöllä on käyttämätöntä rakennusoikeutta, homma etenee nopeammin kun voimassa oleva kaava tai poikkeuslupa riittää. Tyypillinen case edellyttää asemakaavamuutosta, jossa vierähtää helposti 2–3 vuotta. Kaupungeissa on melko paljonkin eroja siinä, kuinka jouhevasti asiat etenevät.

Tontin myyminen on myös työläs prosessi, vaikka esimerkiksi Malmilla urakoitsija otti mukaan tulonsa jälkeen vetovastuun isosta osasta: Suunnitteli projektin, konsultoi hallitusta ja hoiti viranomaistyön ja asemakaavamuutoksen.

Ennen urakoitsijan valintaa taloyhtiö oli selvittänyt hankkeen mahdollisuuksia ja juridiikkaa ja kuullut naapureita.

– Kaikesta huolimatta paljon ylimääräistä työtä ja selvitettävää oli hallituksella sitä ennen. Taloyhtiön täytyy olla hyvin sitoutunut hankkeeseen, että sitä saa vietyä eteenpäin. Tähän on hyvä varautua, Sievänen sanoo.

Hän korostaa, että on tärkeää olla mahdollisimman avoin osakkaille.

– Meillä oli näyttää täydennysrakennuksesta havainnekuvia ja pyrimme pitämään kaikki kartalla siitä, missä mennään ja mikä on lopputulos. Oman asuinympäristön muuttuminen kiinnostaa aina, vaikka rahallinen hyöty olikin niin selvä.

Kerrostalotonttien myyminen on alkanut hiljalleen yleistyä.

Moni paikkakunta myyntejä toivoo. Kun paine kasvaa rakentaa ylös, lisää ja tiiviimmin, ja samalla taloyhtiöiden korjausvelka kasvaa, tontin tai rakennusoikeus myynti, jopa vanhan talon tilalle uuden rakentaminen, käy yhä houkuttelevammaksi, Kiinteistöliiton päälakimies Kristel Pynnönen sanoo.

Lapti on ostanut ja urakoinut kymmenkunta täydennysrakennuskohdetta Etelä-Suomessa. Prosessin eri vaiheissa, pääosa asemakaavoituksessa, on useampi kymmen hanketta.

– Tähän mahdollisuuteen on alettu herätä, Laptin Etelä-Suomen aluejohtaja Sami Alanen sanoo.

Kaupungeille koituu täydennysrakentamisesta niin kutsuttuja kehittämiskustannuksia. Niillä on siksi oikeus periä tontin myyjältä maankäytön kehittämiskorvausta, jos taloyhtiö saa tonttikaupasta merkittävää arvonnousua.

Maankäyttökorvaus voi kuulostaa isolta.

– On taloyhtiöitä, joissa on periaatepäätös, että halutaan viedä eteenpäin, mutta sitten on kuultu kaikista kustannuksista ja hanke jää seisomaan, Kiinteistöliiton Pynnönen kertoo.

– Ihan toivottua hintaa ei aina saadakaan, ja tämä mietityttää taloyhtiöitä. Myös sekin, että selvittely ja valmistelu voi viedä vuosia.

Sievänen pitää kaupunkien kehittämiskorvauksia melkoisen isoina ainakin sellaisissa hankkeissa, joissa hyöty jää selvästi Malmia pienemmäksi.

– Jos näitä hankkeita haluttaisi vielä enemmän edistää, tässä voisi olla porkkana.

Maksujen perimiskynnykset ja määrät vaihtelevat jonkin verran kunnittain, mutta useimmiten perittävä määrä näyttää olevan 40–60 prosenttia tontin arvonnoususta. Osa ilmoittaa merkittävän hyödyn kynnyksen euroissa, osa ei, ympäristöministeriön vuodentakaisessa oikeudellisessa selvityksessä todetaan.

Sitä, vastaavatko maksut täysin kustannuksia, on vaikea arvioida tiedon puutteen takia, selvityksessä huomautettiin. Yleistä on, että maksu otetaan huomioon kauppahinnassa.