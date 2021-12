Ilotulitteissa myydään pian ei-oota – hintojen nousu voi näkyä pakkauskoossa

Suomen Ilotulituksen markkinointijohtaja Harri Carlson kertoo, toimitusvaikeudet näkyvät ilotulitteiden tarjonnassa.

Ilotulitteita on myyty tänä vuonna vielä vilkkaammin kuin viime vuonna.

Ilotulitteet ovat viime päivinä menneet hyvin kaupaksi. Suomen Ilotulituksen markkinointijohtaja Harri Carlson kertoo, että viime vuodenvaihde oli alan myyjille hyvä, mutta nyt myynti on sujunut paljon vuodentakaistakin kiivaammin.

– Tämä voi tarkoittaa, että viimeisenä päivänä on aika paljon ei-oota. Kaikki, mikä on myynnissä, on kohta myyty.

Paitsi suuri kysyntä myös toimitusongelmat vaikuttavat valikoimiin. Myyjät eivät välttämättä ole saaneet tavaraa tai ainakaan kaikkia tuotteita niin paljon kuin olisivat halunneet.

Carlsonin mielestä he ovat kuitenkin onnistuneet jakamaan tuotteita hyvin, mikä on lieventänyt ongelmia. Jotkut yksittäiset tuotteet saattavat loppua, mutta pulasta Carlson ei halua puhua.

Ongelmien perimmäinen syy on korona. Pääosa Suomessakin paukuteltavista ilotulitteista on kiinalaisia. Pandemian taltuttamiseksi määrätyt rajoitukset iskivät tuotantoon ja logistiikkaan maailmanlaajuisesti.

Kun lentoliikenne ympäri maailmaa hiipui, laivarahdin kysyntä kasvoi rajusti. Kontteja on ollut liian vähän ja ne ovat usein olleet väärissä paikoissa. Tärkeitä satamia on tukkeutunut ja lopulta rekkakuskeistakin on ollut pulaa.

– Tämä on kerrannaisvaikutus, joka ei koske pelkästään ilotulitteiden maahantuojia vaan kaikkia Kaukoidän kauppaa tekeviä, Carlson sanoo.

Näkyväksi ja yhä pahemmaksi ongelman teki konttialus Ever Given, joka tukki Suezin kanavan maaliskuussa lähes viikoksi.

Rahtihinnat ovat jopa moninkertaistuneet koronaa edeltävästä ajasta, mutta vielä ilotulitteiden hinnat ovat Carlsonin mukaan nousseet vasta vähän, eivätkä ”mene katosta läpi”. Yritys on paitsi ”ottanut jonkin verran takkiin”, myös koskenut pakkauskokoihin.

– Ei se Mars-patukkakaan vuosien varrella ole pysynyt samankokoisena, Carlson sanoo.

Tarkoitatko, että paketti näyttää samalta ja maksaa saman verran kuin ennen, mutta siellä on joku paukku vähemmän?

– Vähän jotenkin tähän suuntaan. Ehkä fyysiset mitat saattavat pikkuisen pienentyä. Näin tämä käytännössä menee.

Rahtiongelmien on ennakoitu jatkuvan vielä ainakin vuoteen 2023 asti. Carlson ennakoi, että se voi ensi vuonna nostaa kaikkien tuontitavaroiden hintoja selvästi.

Vaikka suomalaiset viime vuonnakin paukuttelivat uudenvuoden raketteja innokkaasti, korona-aika on koetellut ilotulitealaa, joka ei elä pelkästä vuoden vaihteen myynnistä. Suuri osa tuloksesta liittyy tapahtumiin, joita on peruttu laajalti. Nytkin uudenvuoden tilaisuuksia jätetään järjestämättä.

Eniten ilotulitteita myydään Etelä-Suomessa. Kiristyneiden rajoitusten lisäksi esimerkiksi Helsingin kaupunki kannustaa kaupunkilaisia välttämään omien rakettien ampumista, jotta vältyttäisiin ylimääräiseltä roskalta, melulta ja turhilta vammoilta.

Carlson ei ymmärrä Helsingin kantaa. Hän huomauttaa, että raketteja saa ampua vain kahdeksan tuntia vuodessa, ja hänestä suomalaiset ovat pääosin vastuullisia ilotulitteiden käyttäjiä.

– Muita ei pitäisi rangaista siksi, että jotkut ovat idiootteja, hän puuskahtaa.

Yritykset ei ole ainoa ilotulitekaupasta hyötyviä. Carlson muistuttaa, että niiden myynti on monille seuroille ja etenkin pienille urheilulajeille merkittävä tulonlähde. Monissa myyntipisteissä myyjät ovat provisiopalkkalaisia, jotka tienaavat talkootyöllä rahaa esimerkiksi taitoluistelulle, voimistelulle, pesäpallolle tai futsalille.