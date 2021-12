UPM on aloittanut tehtaidensa alasajon – kolmen viikon lakko alkaa vuodenvaihteessa

Kolmiviikkoinen lakko alkaa vuodenvaihteessa. UPM:n mukaan se vaikuttaa myös yhtiön ulkopuolella.

Metsäyritys UPM:ään kohdistuva lakko näyttää nyt väistämättömältä, ja yhtiö on alkanut sopeuttaa toimintojaan siihen.

Työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustavat ammattiliitot Paperiliitto, Sähköliitto ja Ammattiliitto Pro eivät ole päässeet UPM:n kanssa sopimukseen.

Valtakunnansovittelija ilmoitti jo ennen joulua, että osapuolten näkemykset ovat liian kaukana toisistaan sovun löytämiseksi. Liitot aloittavat ensi vuoden alussa lakon, joka pysäyttää UPM:n kaikki tehtaat. Lakon on määrä päättyä 22. tammikuuta.

UPM:n työmarkkinajohtajan Jyrki Hollménin mukaan Lappeenrannan biojalostamon jo aiemmin aloitettu alasajo etenee aikataulussa. Myös sellutehtaiden alasajo on aloitettu ja paperitehtaat seuraavat perässä.

UPM:n esittämän arvion lakolla on laajat seurannaisvaikutukset. Yhtiöllä on Suomessa noin 10 000 alihankkijaa, ja sen osuus meriliikenteen kuljetuksista on noin 12 prosenttia.

Paperiteollisuuden työehtosopimukset päättyvät vuodenvaihteessa, minkä jälkeen UPM:ssä ollaan sopimuksettomassa tilassa.

UPM:llä on viisi liiketoiminta-aluetta, joissa Paperiliitto on sen sopimuskumppani. Näille on haettu omia erillisiä sopimuksiaan, mutta Paperiliitto on edellyttänyt yhtä työehtosopimusta.

Kahdessa muussa liiketoiminnassa kumppani on Teollisuusliitto.

Joulukuun alkupuolella UPM ja Teollisuusliitto sopivat kaksi kolmevuotista työehtosopimusta UPM Plywood- ja UPM Timber -toiminnoille.