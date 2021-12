Kuluttaja hämmästyi puubriketin kovaa hintaa – ”Nyt torpattiin näidenkin käyttäminen lämmitykseen”

Puubriketin hinta pomppasi joulukuussa reippaasti rautakaupassa. Kuluttaja ja tukkumyyjä ovat kummatkin näreissään uudesta hinnasta.

Puubriketin hinta on kuukauden aikana noussut rautakaupassa kahdella eurolla.

Rautakaupoissa myytävien puubrikettien hinnassa näyttää joulukuun aikana tapahtuneen jotakin merkillistä. Asian voi todeta kahdesta Taloussanomille lähetetystä kauppakuitista, joista toinen on marraskuun lopulta ja toinen jouluviikolta.

Kuittien perusteella noin 13 kilon puubriketti on maksanut Kodin Terrassa marraskuun lopulla 5,90 euroa, kun taas joulukuussa sen hinta on ollut 7,90 euroa. Puubriketin hinta on siis kuukauden aikana noussut kahdella eurolla.

Kuitit lähettänyttä puubriketin ostajaa hinnan äkillinen nousu harmittaa.

– Tässä melkoinen hinnankorotus. Sähkö on kallista, ja nyt kyllä torpattiin näidenkin käyttäminen lämmitykseen, hän kirjoittaa toimitukselle lähettämässään viestissä.

Puubriketit eivät ole tavanomaisia lämmitykseen käytettäviä klapeja tai polttopuita. Briketit valmistetaan tyypillisesti puuteollisuuden sivutuotteista ja ylijäämäpuusta, ja niiden palamisaika on polttopuuta pidempi. Puubrikettien myyjät myös mainostavat tuotteidensa synnyttävän polttopuita vähemmän tuhkaa ja nokea.

Puubrikettejä on eri laatuisia ja briketeillä on eri valmistajia. S-ryhmän kaupoille, kuten juuri Kodin Terralle, puubrikettejä myy muun muassa pudasjärveläinen yritys Bioklapi. Yrityksen verkkokaupassa puubriketin hinta näyttää olevan edelleen marraskuun tasolla. Noin 13 kilon puubriketin hinta on kuusi euroa.

Yrityksen toimitusjohtaja Rauno Salmela on tietoinen siitä, että rautakaupoissa briketin hinta on joulukuun aikana noussut reippaasti. Hän kertoo kuulleensa asiasta suoraan kuluttajilta.

– Hinnankorotus on tullut minullekin yllätyksenä. Kyse on S-ryhmän päättämästä korotuksesta, johon en ole itse pystynyt vaikuttamaan, Salmela sanoo.

Salmelan mukaan hänellä ei ole paljoa sanansijaa rautakauppojen tekemiin hinnankorotuksiin. Puubriketin hinnan nousu harmittaa häntäkin.

– Olen aivan yhtä harmissani, että hinnankorotus on ollut noin raju. Olen itse myynyt brikettejä viime keväästä asti kuuden euron kappalehinnalla ja toivon, että minun ei tarvitsisi lähteä nostamaan hintaa tuota korkeammalle. Kuljetuskustannusten nousun takia saatan kuitenkin joutua vuodenvaihteen jälkeen niin tekemään, Salmela sanoo.

Salmelan mukaan S-ryhmän edustajat eivät ole perustelleet hänelle, minkä takia puubriketin hintaa on ketjun rautakaupoissa päädytty joulukuun aikana nostamaan.

S-ryhmän rakentamisen, sisustamisen ja puutarhan myyntipäällikkö Marko Väänänen sanoo, että puubriketin kallistumista selittävät tavarantoimittajan hintoihin tekemät korotukset.

– Tavarantoimittaja korotti hintoja oikeastaan jo alkuvuonna. Tämä jäi meiltä kuitenkin alkuvuodesta huomaamatta, ja niinpä nostimme hintoja vasta nyt vuoden lopulla.

Väänänen sanoo S-ryhmän myyneen puubrikettejä kilpailijoitaan edullisemmin aina joulukuuhun asti.

– Valitettavasti myös me olemme joutuneet korottamaan briketin hinnan sille tasolle, jolla kilpailijat sitä pitävät.

Rautakaupoissa puubrikettien hinnat vaihtelevat pitkälti niin pakkauskoon kuin brikettilaadun mukaan. Esimerkiksi Kodin Terran kilpailijalla K-Raudassa 10 kilon koivubrikettisäkki maksaa noin neljä euroa. Puuilossa hinta on tismalleen sama samankokoiselle brikettisäkille.

Vertailun vuoksi tavanomainen koivuhaloista koostuva 40 litran klapisäkki maksaa useimmissa rautakaupoissa 6–7 euroa. 40 litran klapisäkki on suunnilleen saman kokoinen kuin 13 kilon puubriketti.

Puun hinta on kaiken kaikkiaan ollut kuluvana vuonna nousussa. Erityisesti tämä on koetellut puurakentajan lompakkoa. Puutuotteiden hinnoissa on vuoden aikana nähty 10 tai jopa 20 prosentin nousuja.

Hinnan nousun taustalla on ollut puutavaran kysynnän kasvu. Yksi merkittävä syy tähän on ollut koronapandemia, jonka seurauksena moni on viettänyt aiempaa enemmän aikaa kotonaan ja käyttänyt rahaansa esimerkiksi asunnon remontoimiseen.