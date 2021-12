Suomen satamat menivät kiinni – tästä työtaistelussa on kyse

Edes miljoonan euron uhkasakko ei estänyt kuljetusalan ammattiliittoa saartamasta metsäyhtiö Keitele Groupia. Työmarkkinakiistassa kierrokset ovat lisääntyneet joulukuun alusta lähtien.

Suomen satamissa on parhaillaan meneillään vuorokauden mittainen työnseisaus. Kyse on kuljetusalan ammattiliitto AKT:n käynnistämästä lakosta, jolla se vastustaa metsäyhtiö Keitele Groupin kaavailemia uusia työehtoja. Lakkoon osallistuvat AKT:n ahtausalan ja Satamaoperaattorien työehtosopimuksen piirissä olevat työntekijät.

Varsinaisessa työehtoja koskevassa kiistassa AKT ei kuitenkaan ole osapuolena. Seisauttamalla työn satamissa se tukee Teollisuusliittoa, joka on joulukuun alusta lähtien vaatinut Keitele Groupia aloittamaan kanssaan työehtosopimusneuvottelut.

Keitele Group -konserni on Itä-Suomessa Keiteleellä, Etelä-Pohjanmaalla Alajärvellä ja Lapissa Kemijärvellä toimiva puutuotteiden sahaukseen ja valmistukseen keskittynyt yritys. Se työllistää suoraan yli 500 ja välillisesti 1 500 työntekijää.

Keitele Group on tähän asti noudattanut mekaanisen metsäteollisuuden yleissitovaa työehtosopimusta, mutta sen pyrkimyksenä on ollut vuodenvaihteen jälkeen ottaa käyttöönsä yrityskohtaiset työehdot.

Mekaanisen metsäteollisuuden yleissitovat työehtosopimukset päättyvät vuodenvaihteessa, eikä alalle olla neuvottelemassa uutta valtakunnallista sopimusta, koska Metsäteollisuus ei sellaisia nykyisin enää tee.

Teollisuusliitto on vaatinut, että Keitele Group neuvottelisi sen kanssa yrityskohtaisista työehdoista. Metsäyhtiö on kuitenkin kieltäytynyt neuvotteluista vetoamalla siihen, että yhtiön työntekijöiden järjestäytymisaste on alhainen eikä Teollisuusliitto voi näin ollen edustaa Keitele Groupin henkilöstöä yhtiön suuntaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio on myös väittänyt Keitele Groupin omien työehtojen olevan voimassa olevaa työehtosopimusta paremmat.

Teollisuusliitto on perustellut vaatimustaan sanomalla, että liiton tehtävänä on järjestää työehtosopimuksen tasoiset työehdot jäsenilleen kaikissa yrityksissä. AKT on yhtynyt näkemykseen ilmoittamalla, että Keitele Groupin työntekijöillä on oikeus tavoitella neuvotteluratkaisua ja työehtosopimusta ja Teollisuusliitolla oikeus edustaa yhtiön työntekijöitä.

Työmarkkinakiista on joulukuun aikana kärjistynyt kärjistymistään. Kuun alussa Teollisuusliitto julisti Keiteleen tehtaille työsaarron ja ylityökiellon neuvotteluiden vauhdittamiseksi.

Viime keskiviikkona AKT ryhtyi tukemaan Teollisuusliittoa omilla saartotoimillaan siten, että liiton jäsenet lopettivat Keitele Groupin tuotteiden käsittelyn Suomen satamissa. AKT:n toimia ei pysäyttänyt edes Helsingin käräjäoikeus, joka uhkasi liittoa miljoonan euron sakolla, mikäli se toteuttaisi saartonsa.

Tällä hetkellä tilanne on kehittynyt siihen pisteeseen, että toiminta Suomen satamissa pysähtyy yhdeksi vuorokaudeksi. AKT perustelee työnseisaustaan sillä, että saartoa on kahdesti yritetty murtaa Valkon satamassa Loviisassa joulunaluspäivinä.

Liiton puheenjohtajan Ismo Kokon mukaan protestin tarkoituksena on muistuttaa, että Suomessa järjestäytymis- ja työtaisteluoikeus kuuluu työntekijöiden perusoikeuksiin.

– Me olemme nyt katsoneet, että meiltä yritetään estää laillinen painostustoimi. Tullaan jo aika lähelle järjestäytymisen ja työtaisteluoikeuden ydintä, hän sanoi maanantaina STT:lle.

Elinkeinoelämän edustajat ovat arvostelleet etenkin lakon laajuutta. Elinkeinoelämän keskusliitto on esimerkiksi katsonut, että lakko kohdistuu varsinaisen riidan kannalta täysin ulkopuolisiin suomalaisiin yrityksiin.

– Tällä kertaa ulkomaankauppa pysäytetään yhtä yritystä koskevan työriidan vuoksi. Tässä työriidassahan AKT on jo alioikeuden päätöksellä tuomittu lopettamaan kyseiseen yritykseen kohdistuvan saarron, EK:n johtaja Ilkka Oksala kommentoi tilannetta EK:n julkaisemassa tiedotteessa.