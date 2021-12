Koronavelkainen Mainz täyttää kirstunsa Biontechin jättimäisellä verosummalla.

Saksalainen Mainzin kaupunki saa tänä vuonna miljardituloista, kun siellä kotipaikkaansa pitävä koronarokotteen valmistaja Biontech maksaa veronsa.

– Pandemian aikana Mainzista tuli koko maailman apteekki, Mainzin pormestari Michael Ebling sanoo talouslehti Financial Timesille (FT).

Eblingin mukaan Biontechin vuolaita verovirtoja käytetään koronaviruksen torjumiseen ja Mainzin kaupungin velkojen maksuun. Mainz aikoo myös laskea yritysverotusta houkutellakseen kaupunkiin lisää bioteknologiayrityksiä.

Biontech on perustettu vuonna 2008 Mainzissa. Tähän mennessä se on toimittanut yli kaksi miljardia Biontech/Pfizer-koronavirusrokotetta, minkä ansiosta sen tilikauden tulos on tältä vuodelta paisumassa yli 10 miljardiin euroon.

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Biontech on maksanut veroja yli kolmen miljardin euron edestä. Kaupunki ei paljasta Biontechin maksamien verojen määrää. Asiaa tuntevat lähteet kuitenkin kertovat FT:lle, että yhtiö on lähes yksinään kasvattanut kaupungin kokoamat yritysverot viime vuoden 173 miljoonasta eurosta tämän vuoden yli miljardiin euroon.

– Tärkeimpänä tehtävänämme on maksaa 634 miljoonaan euroon kasvaneet lyhytaikaiset velkamme ensi vuoden loppuun mennessä. Asiasta on laaja poliittinen yhteisymmärrys, sillä ennen niiden maksamista pois emme voi vapaasti päättää ei-pakollisista menoistamme, Mainzin talousjohtaja Günter Beck sanoo FT:lle.

Tänä vuonna Mainzin ylijäämä on kasvamassa 1,1 miljardiin euroon, mihin on luvassa ensi vuonna 490 miljoonaa euroa lisää.