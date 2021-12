Tällaiset joululahjat myydään tai palautetaan heti aaton jälkeen

Netin kauppapaikoille on joulun jälkeen jätetty lukuisia myynti-ilmoituksia aattona saaduista lahjoista. Osa joululahjoista palautetaan myös suoraan kauppaan, jos vain ostokuitti on tallessa.

Joulusta on kulunut vain muutama päivä, mutta aattona jaettuja lahjoja näyttää jo olevan myynnissä internetin kauppapaikoilla.

Tori-sivustolla myytävänä on esimerkiksi upouusi Sonyn Playstation 5 -pelikonsoli. Huuto-vertaiskauppapaikassa myynnissä puolestaan on uusi ja yhä paketissa oleva iPhone 13 -älypuhelin. Molemmat ilmoitukset on jätetty sivustoille Tapaninpäivänä.

Aaton jälkeen kauppapaikoille on ilmestynyt myös lukuisia myynti-ilmoituksia uusista vaatteista, jalkineista ja asusteista. Myytävänä on muun muassa viimeisintä muotia oleva untuvatakki ja Tommy Hilfiger -merkkiset suihkusandaalit.

Torin liiketoimintajohtajan Jenni Tuomiston mukaan joululahjoista herkimmin myyntiin päätyy juuri vaatteita. Toinen huomattava tuoteryhmä on sisustus- ja keittiötavarat.

Vaatteiden kohdalla yleisin syy myymiselle on väärä koko. Sisustus- ja keittiötavaroiden myymistä useimmiten selittää se, että myyjä on saanut lahjaksi sellaisen esineen, jonka hän jo omistaa.

– Usein myyntiin päätyvät lahjat ovat avaamattomia ja käyttökelpoisia ja vastaavasti tarpeellisia jollekin toiselle, joten vertaiskaupan kautta ne päätyvät sopivalle uudelle omistajalle ja kaikki hyötyvät, Tuomisto sanoo.

Joululahjoja palautetaan myös suoraan takaisin kauppoihin. Tässä tapauksessa lahjan palauttaminen edellyttää kuitenkin, että ostoksesta saatu kuitti on yhä tallessa.

HOK-Elannon tavaratalokaupan ketjujohtaja Sanna Mäenpää kertoo, että Sokoksen tavarataloista ostettujen joululahjojen palautusoikeus ulottuu loppiaiseen asti. Hänen mukaansa suurin osa palautuksista ajoittuu joulun välipäiville. Mitä lähempänä loppiainen on, sitä vähemmän lahjoja enää tuodaan takaisin kauppoihin.

– Palautusten määrä ei sinänsä ole mitenkään erityisen suuri. Toki joulun alla tuotteita myydään tavallista enemmän ja siten palautuksiakin tehdään enemmän, mutta kyllä myytyjen tuotteiden määrään suhteutettuna palautuksien määrä on pysynyt silti melko pienenä, Mäenpää sanoo.

Sokokselta ostetut joululahjat ovat useimmiten joko vaatteita tai kosmetiikkaa. Näistä tuoteryhmistä ihmiset palauttavat lähinnä vaatteita.

– Lahjaksi ostettua kosmetiikkaa kukaan harvemmin tuo takaisin. Pääsääntöisesti jouluaaton jälkeen palautettava tavara liittyy muotiin ja pukeutumiseen. Yleisin syy palautukselle on väärä koko, Mäenpää sanoo.

Helsingin Kannelmäessä sijaitsevan Prisma Kaaren johtaja Ilkka Riiali arvioi, että marketkaupassa kirjat ja lelut ovat yleisimpiä tuotteita lahjapalautusten joukossa.

– Perheessä lapsi on saattanut saada saman lelun lahjaksi sekä isovanhemmiltaan että vanhemmiltaan. Aikuiset puolestaan ovat saattaneet ostaa toisilleen saman kirjan, hän sanoo.

Riialin mukaan viime vuosina myös elektroniikan määrä on lisääntynyt palautuksissa. Elektroniikan kohdalla palautuksen syynä voi olla se, ettei laite ole toiminut oikein tai se on osoittautunut vialliseksi. Toisinaan syynä on saattanut olla sekin, ettei laite ole ollut yhteensopiva laiteparinsa kanssa.

Riiali kertoo joululahjojen palauttamisen sujuvan useimmiten ongelmitta. Tavara joko palautetaan kokonaan tai vaihdetaan toiseen. Hänen mukaansa lähinnä kirjojen kanssa on tullut vastaan sellaisia tilanteita, ettei myyjä ole huolinut palautusta takaisin.

– Myyjä on saattanut kirjan ulkonäöstä huomata, että asiakas on selvästi lukenut sen. Kaupan on aika vaikea hyväksyä kirjan palauttamista vain siksi, että asiakas on lukenut sen eikä halua pitää sitä. Ei sellaista kirjaa, jonka sivuja on käännelty, voi enää laittaa uutena myyntiin.