Yhdysvaltain Fed saattaa kääntää Bitcoinin myötätuulen.

Pääomasijoittajat ostivat viime vuonna kryptotuotteita 30 miljardilla dollarilla. Summa on suurempi kuin kaikkina aiempina vuosina yhteensä, uutistoimisto Bloomberg kertoo.

Aiempi ennätys on vuodelta 2018, jolloin kryptosijoituksia tehtiin kahdeksan miljardin dollarin edestä. Tuona vuonna Bitcoinin hinta nousi 1 300 prosenttia, Bloombergin lainaamat Pitchbook Datan kokoamat tiedot kertovat.

Päättyväkin vuosi on ollut suotuisa Bitcoinille, jonka hinta on noussut 70 prosenttia. Tämän myötä kryptotuotteiden markkina-arvo on kohonnut 2 000 miljardiin dollariin, talouskanava CNBC laskee.

Kryptosijoitukset ovat alkaneet vakiinnuttaa asemaansa sijoitusmarkkinoilla. Huhtikuussa Coinbase listautui New Yorkin Nasdaq-pörssiin ensimmäisenä merkittävänä kryptosijoitustuotepalveluyhtiönä. Wall Streetin pankeista muun muassa Goldman Sachs on astunut kryptomarkkinoille ja Yhdysvalloissa markkinavalvoja on antanut ensi kertaa suostumuksensa Bitcoin-sidonnaisen etf-tuotteen (pörssinoteerattu rahasto) tulolle kaupankäynnin kohteeksi.

Bitcoin-markkinoita ovat koko sen olemassaolon ajan leimanneet voimakkaat hintaheilahtelut. Tämä yhdessä kiristyneen sääntelyn kanssa aiheuttaa paineita, joiden veikataan ajavan Bitcoinin hinnan laskuun.

Marraskuussa Bitcoinista maksettiin ennätykselliset 69 000 dollaria. Nyt noteeraus liikkuu 50 000 dollarissa eli lähes 30 prosenttia huippuaan alempana.

Karhumarkkinoiden eli laskevien hintojen markkinoiden määritelmänä on totuttu pitämään 20 prosentin laskua edellisestä huipusta, mutta Bitcoinin kohdalla on syytä muistaa sille ominainen poikkeuksellisen voimakas hintaheilunta.

– Sijoittajana harkitsisin Bitcoinista irtautumista pian, sillä sen hinta todennäköisesti romahtaa ensi vuonna, Sussexin yliopiston rahoituksen professori Carol Alexander sanoo CNBC:lle.

Hän povaa Bitcoinin vajoavan jopa 10 000 dollariin, mikä haihduttaisi kaikki sen puolentoista vuoden tuotoista. Alexander huomauttaa, että Bitcoinin perustana ei varsinaisesti ole mitään ja että kyseessä on pikemminkin ”lelu” kuin sijoitustuote.

Hän muistuttaa myös Bitcoinin hintahistoriasta. Vuonna 2018 hinta romahti 3 000 dollarin tienoille liikuttuaan vain muutama kuukausi aiemmin liki 20 000 dollarissa.

– Todellakin, Bitcoinin hintakäyrä näyttää seurailevan monien aiempien kuplien ja niiden puhkeamisten polkua, Union Bankin pääosakestrategi Todd Lowenstein puolestaan sanoo.

Monesti Bitcoiniin sijoittamista on perusteltu suojana inflaatiolta, joka on seurausta valtiovallan elvytystoimista. Lowenstein varoittaa, että myötätuuli voi olla kääntymässä Yhdysvaltain keskuspankin Fedin kääntyessä aiempaa haukkamaisemmaksi.

– Ihanneympäristö on jäämässä taakse ja vuolas likviditeettivirta kuivumassa. Tämä kurittaa erityisesti yliarvostettuja omaisuusluokkia ja markkinoiden spekulatiivisia alueita – mukaan lukien kryptosijoitustuotteet, hän sanoo.

Toisenlaisiakin näkemyksiä löytyy.

– Suurin riskitekijä eli Fedin toimet ovat jo tiedossa, joten ne on jo todennäköisesti hinnoiteltu, japanilaisen digituotteiden markkinapaikan Bitbankin kryptomarkkina-analyytikko Yuya Hasegawa arvioi.