Rajoitusten kurittamat alat penäävät valtiolta pelastusrengasta – Lintilä HS:lle: Kuudes tukipaketti valmisteilla

Tapahtuma-alalla on herännyt huolta alueiden erilaisista linjauksista.

Elinkeinoelämän järjestöt peräävät valtiota hätiin, kun koronarajoitukset taas iskevät lovea monen alan toimintaan. Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Palvelualojen työnantajat Palta kehottivat käynnistämään kuudennen kustannustukikierroksen valmistelun.

– Hallituksen uudet rajoituspäätökset edellyttävät pääministeri Sanna Marinin (sd) lupauksen mukaisia uusia ja laajoja tukipaketteja yrityksille ja niille työpaikoille, jotka näistä rajoituksista kärsivät, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoi tiedotteessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan hallitus ryhtyykin pikaisesti valmistelemaan uutta kustannustukipakettia yrityksille. Lintilä kertoi Helsingin Sanomissa, että paketti olisi arviolta 120–150 miljoonaa euroa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) sanoi jo aiemmin hallituksen varautuvan koronarajoituksista aiheutuvien suorien ja välttämättömien kustannusten korvaamiseen.

– Tämäkin on jo oikeusturvakysymys, Kurvinen sanoi.

Jatkovalmistelussa arvioidaan sulkemiskorvauksia, mahdollisia kustannustukia sekä yrittäjien työttömyysturvan jatkotarpeita. Myös kulttuurin ja urheilun tukitarpeita arvioidaan, Kurvinen kertoi.

Valtiokonttori on maksanut tähän mennessä kustannustukea yhteensä noin 760 miljoonan euron edestä.

Tukiesitykset yhtä aikaa rajoitusten kanssa

Palta laski, että sen aloilla liikevaihtoa on menetetty korona-aikana yhteensä yli 10 miljardia euroa.

– Jotta rajoitukset saadaan minimoitua, nyt on tärkeää edistää ripeästi koronapassin käytön laajentamista työpaikoille ja palauttaa koronapassi käyttöön heti, kun epidemiatilanne sen sallii, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoi tiedotteessa.

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarron mukaan koronapassi on palautettava käyttöön heti, kun epidemiatilanne sen sallii.

Tapahtumateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Pekka Timonen katsoi, että hallituksen olisi pitänyt julkistaa esitykset kattavista tuista samalla, kun se kertoi uusista rajoituksista. Vaarana on hänen mukaansa myös, että maassa syntyy sekava ja epätasa-arvoinen tilanne, kun alueelliset virastot tekevät omia päätöksiään rajoituksista.

"Hyytävä joulun toivotus"

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Mara luonnehti hallituksen päätöksiä hyytäväksi joulun toivotukseksi alan yrittäjille ja työntekijöille.

Maran toimitusjohtaja Timo Lappi pitää rajoituksia hyytävänä joulun toivotuksena.

– Valtioneuvoston ravintolarajoitukset, jotka tulevat voimaan nopeasti, yllättäen ja keskellä parhainta joulun ja uudenvuoden sesonkia heikentävät Suomen mainetta matkailumaana, moitti Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Uudet rajoitukset merkitsevät työntekijöille joukkolomautuksia, joiden seurauksena pako alalta jatkuu.

Ansiopäivärahan omavastuu halutaan pois

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoi, että ansiopäivärahan omavastuuaika tulisi poistaa heti. Työttömyysturvan tasoa pitäisi nostaa 85–90 prosenttiin palkasta niille, jotka joutuvat rajoitusten takia lomautetuiksi tai irtisanotuiksi.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen toivoo, että ansiopäivärahan porrastus poistettaisiin heti.

– On todella surullista, että hallitus jatkaa linjalla, jossa työntekijät saavat tyytyä tavanomaiseen työttömyysturvaan, kun aiemmin voimassa olleet työntekijöitä turvaavat muutokset on jo purettu. Yrityksiä on pyritty tukemaan, mutta työntekijät on jätetty selviämään omillaan, sanoi Rönni-Sällinen PAMin tiedotteessa.