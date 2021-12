Kevään osinkovirrasta odotetaan vuolasta – Nokian paluulla ”symbolinen merkitys”

Osinkokevät näyttää sijoittajille kouriintuntuvasti, kuinka yrityksillä menee. Voitonjaon rinnalla tärkeää olisi tulevaan kasvuun sijoittamien.

Koronaviruspandemia on heiluttanut markkinoita, mutta pörssiyhtiöiden tulokset ovat vahvoja.

Yritysten taseet ovat nyt vahvat ja tulokset hyvät, joten Helsingin pörssin osinkopotista odotetaan muhkeaa. Nokiankin povataan palaavan osingonjakajaksi.

– Tällä on symbolista merkitystä kahden vuoden nollalinjan jälkeen, analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Sauli Vilén sanoo Taloussanomille.

Selvästi Nokian osinkoa suurempia summia tilille on ropisemassa vakuutuskonserni Sammolta ja pankkikonserni Nordealta, joka muiden pankkien tapaan joutui koronapandemian aiheuttamassa epävarmuudessa Euroopan keskuspankin määräyksestä pidättäytymään voitonjaosta.

Nordea on tänä vuonna maksanut toissa ja viime vuodelta osinkoa yhteensä 0,79 euroa. Sammon osinko viime vuodelta oli 1,70 euroa. Nyt kummaltakin odotetaan osinkoon korotusta, minkä lisäksi jännitystä pitävät yllä mahdolliset lisäosingot sekä omien osakkeiden ostot.

– Nordea ostaa parhaillaan huomattavia määriä omia osakkeitaan. Sampo on luvannut maksaa merkittävän lisäosingon keväällä ja silläkin ovat käynnissä omien osakkeiden ostot.

Joulun alla julkaistussa kommentissaan Inderesin Vilén ja Matias Arola ennakoivat sijoituspalveluyrityksiltä ”erittäin vuolasta” osinkovirtaa, sillä tuloksista on tulossa historiallisen hyviä.

Pankeilla voitonjaon kannalta rajoitteeksi voidaan katsoa niille asetetut vakavaraisuusvaatimukset, mutta muutoin sijoituspalveluyritysten liiketoiminta sitoo vain vähän pääomia. Siten ne voivat jakaa suuren osan tuloksestaan omistajilleen. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi Evli ja Taaleri, joiden jakovaraa vielä lisää kasvattavat tehdyt yritysjärjestelyt.

Helsingin pörssin suurilla yhtiöillä vuosi on ollut pääsääntöisesti erittäin hyvä. Taustalla on vahva talouskasvu, jonka vauhti koronapandemian aiheuttamassa häiriötilassa on ollut yllättävänkin kovaa.

– Kotoilubuumista ja valtavasta elvytyksestä hyötyjiä on valtava joukko. Koronakärsijöitä meillä on ihan muutama. Finnair, Noho Group ja Tallink ovat näitä harvoja, Vilén sanoo.

Nordean päästrategi Antti Saari kiinnittää huomiota muutokseen, jonka koronapandemia on tuonut kysynnän rakenteeseen. Koronasulkujen ja jo kuluttajien terveyshuolten seurauksena kysyntä on heilahtanut voimalla palveluista tavaroihin.

Iso kysymysmerkki on se, johtaako muutos yrityksissä investointien lisäämiseen vai odottavatko ne kulutuksen palaavan koronahuolten helpotuttua palveluihin, jolloin tavaroiden osuus kulutuksesta taas pienenisi.

– Itse hakisin yritysten puolelta signaaleja siitä, mitä rahoilla aiotaan tehdä, Saari sanoo.

Tilille tipahtavat osingot ovat sijoittajalle välitön ja kouriintuntuva merkki sijoitusten tuotoista. Yrityksen ja viime kädessä osakkeenomistajankin kannalta voittovaroille voisi olla parempaakin käyttöä.

– Osinkohan menee suoraan omistajien taskuun. Toivottavasti se osa, joka ei mene omistajien taskuun, käytetään tuottaviin investointeihin, jotka sitten tulevaisuudessa tuottavat vielä isompia osinkoja, Saari sanoo.

Samoilla linjoilla on S-pankin päästrategi Lippo Suominen.

– Mieluummin näkisin, että yritykset käyttäisivät voittojaan hyvään kasvuun omassa liiketoiminnassaan kuin antaisivat niitä eteenpäin, Suominen sanoo.

Investointien rahoituksen kannalta tilanne on nyt varsin suotuisa. Yritysten kassavarat ovat runsaat ja velkarahoitus on pitkään ollut poikkeuksellisen edullista, jopa ilmaista. Inderesin Vilèn ei tässä tilanteessa pidä voitonjakoa ja investointeja toisiaan pois sulkevina.

– Kyllä sitä mielellään rahoittaa investointeja ilmaisella rahalla. Vahva talouskasvu näkyy siinä, että osinkovirta on vuolasta ja samaan aikaan yritykset todennäköisesti myös investoivat enemmän tulevaan.