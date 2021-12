Kotitesteistä tullut joulun alla hamstraajien ykköstuote – kaupan johtaja pitää ongelmallisena: ”Näkyi vessapapereissa aiemmin”

Suomalaiset haluavat kotitestata itsensä ennen kuin istuvat joulupöytään. Myös FFP2-maskeilla on kova kysyntä.

Koronaviruksen kotitestien kysyntä on räjähtänyt käsiin. Näin kertovat apteekit, kaupparyhmät ja arkihavainnot.

Sosiaalisessa mediassa kysellään, mistä löytää testejä, kun hyllyille tulevat erät myydään loppuun nopeasti. Kaupoissa asiakkaita kiertelee kyselemässä testeistä.

Hurjassa kysynnässä näkyy jo piirteitä ensimmäisen koronakevään ilmiöstä, vessapaperin hamstrauksesta.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho kertoo, että viikonloppuna se oli myynyt kotitestejä yhteensä jo noin 450 000 kappaletta syksyn osalta.

Myynti on painottunut viime päiviin, joita leimaa huoli hurjasti kasvavista tartuntamääristä ja omikron-muunnoksesta.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtajan Sampo Päällysahon mukaan viime viikon kotitestien päivämyynti on laskettu jopa kymmenissä tuhansissa. Arkistokuva.

Tiistaina THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi, että kotitestit ovat hyvä keino yksilön oman riskinhallinnan suhteen.

S-ryhmässä viime viikon päivämyynti on laskettu jo kymmenissä tuhansissa.

– Käytännössä jokaiseen kuormaan testejä toimittamme. Vielä tällä viikolla ja välipäivinä, Päällysaho sanoo.

– Ongelmallista on, että syntyy hamstrauksen kaltaista ostokäyttäytymistä, jollaista näkyi myös niissä vessapapereissa aiemmin.

– Kun me joka päivä tuotteita täydennämme, maltti olisi valttia. Toimimalla fiksusti, kukin meistä voisi varmistua, että mahdollisimman moni, joka testiä aidosti tarvitsee, saa sen myös ostettua.

Osassa myymälöitä tuotteita on, osa myy ei-oota, Päällysaho kertoo.

Bosonin tuote on eniten myyty testi.

K-ryhmän kaupoissa kaikista tähän mennessä myydyistä antigeenitesteistä 30–40 prosenttia on myyty kahden viime viikon sisään. Testejä se on myynyt reilu 200 000.

Sekä K-ryhmä että S-ryhmä myy Bosonin testiä, ensimmäistä myyntiluvan saanutta testiä. S-ryhmä arvioi, että vuodenvaihteen tienoilla tulee uusiakin testejä myyntiin.

– Myynti on ollut valtavaa, Tuuli Luoma, Keskon myynti- ja omat brändit -johtaja kertoo.

Tilanne vaihtelee hyvinkin nopeasti K-ryhmän eri kaupoissa. Paikallisia ja hetkellisiä puutteita on kaikkialla maassa.

– Pyrimme koko ajan saamaan tavaraa mahdollisimman paljon, ja kaikki mikä tulee, lähtee suoraan kauppojen hyllyille.

Viime viikkoina koronan kotitestien kysyntä on jälleen vilkastunut erityisesti niillä alueilla, joilla koronatilanne on heikentynyt, Lidlistä kerrotaan.

Myös touko-kesäkuussa menekkiä oli paljon, kun moni vietti valmistujaisia ja muita alkukesän juhlia.

Lisääntyneen kysynnän vuoksi tuotteet saattavat olla tilapäisesti loppu yksittäisistä myymälöistä.

– Nyt joulun lähestyessä olemme varautuneet kysyntään, ja testejä on hyvin saatavilla, Lidlin viestinnästä kerrottiin.

Eräs apteekki, jossa kotitestejä on toistaiseksi riittänyt lyhyitä katkoja lukuun ottamatta, on Lähiapteekit-apteekkien osa, johon kuuluvat Koivukylän apteekki, Porvoon Vanha Apteekki, Gammelbackan sivuapteekki sekä Pornaisten sivuapteekki.

– On myynnissä ja varastossa, mutta ilmeisesti on jonkin verran haasteita toimittajille, Niitä pitää monista paikoista tilailla, Koivukylän Apteekin proviisori Ville Andersson kertoo.

– Myynti on räjähtänyt täysin. Sitä kaikki tuntuvat yrittävän, että saisivat testin jouluksi, kun näkevät sukulaisia.

Koivukylän Apteekissa on eri valmistajien testejä nykyisellä myyntitahdilla arviolta viikoksi.

Yliopiston Apteekissa viime ja toissa viikolla pikatestien menekki on ollut noin viisinkertainen edeltävien viikkojen myyntiin verrattuna.

– Juuri tällä hetkellä pikatestejä ei ole saatavilla apteekeistamme tai verkkokaupastamme, mutta saamme lisää pikatestejä vielä tänään. Pikatestit lähtevät Keravan logistiikkakeskuksestamme jakeluun niin nopeasti kuin mahdollista. Pääkaupunkiseudun apteekeissamme ne ovat luultavasti huomenna, YA:sta kerrotaan.

Hinnat alenevat lisää nollaverolla

Kesko tiedotti tiistaina, että se on laskenut kotitestien hinnat 4,95 euroon. Testit tulevat jatkossa K-Citymarketien lisäksi myös kaikkien K-Supermarketien ja K-Marketien valikoimaan.

S-ryhmä laski viime viikolla hinnan samaan 4,95 euroon.

Jos kotitestien arvonlisäveroalennus toteutuu, ja vero poistuisi kokonaan väliaikaisesti, testien hinnat laskevat täysmääräisesti alvin osuudella. Näin lupaavat kaikki kolme kaupparyhmää.

Lidlissä kotitestejä myydään viiden kappaleen pakkauksissa, joiden hinta on tällä hetkellä 24,90 euroa.

Koivukylän Apteekissa hinta on 9,90 euroa testiltä. Hinta on hieman kalliimpi kuin päivittäistavarakaupoissa, koska hankintakuluja on enemmän kuin niillä. Apteekki on hakenut testejä itse jopa satojen kilometrien päästä.

– Omalla henkilökunnalla olemme hakeneet niitä ympäri Suomea eri kaupungeista. Vaivaa on nähty, Andersson kertoo.

FFP2-maskeja saa yleensä hyvin

FFP2-maskien myynti on myös kasvanut, ja Keskolla kolminkertaistunut parin viime viikon aikana. Tilauksissa on varauduttu yhä kasvavaan kysyntään.

S-ryhmässä sekä myymäläsaatavuus että varastotilanne ja tulevat tilausmäärät ovat Päällysahon mukaan niin vahvoja, että niitä hyvinkin riittää asiakkaille, vaikka kysyntä onkin kasvussa.

THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan erityisesti rokottamattomien ja riskiryhmään kuuluvien kannattaisi käyttää FFP2-maskia mieluummin kuin kirurgista.

YA:ssa FFP2-maskien menekin kasvu on niin ikään selkeä marras- ja joulukuussa. Joulukuussa se myi FFP2-maskeja kaksinkertaisen määrän lokakuuhun verrattuna.

FFP2-maskeja on tällä hetkellä saatavilla verkkokaupassa ja apteekeissa Helsingin Malmia ja Tamperetta lukuun ottamatta.

Lidlissäkin kysyntä on kasvanut, ja tuotteet saattavat olla tilapäisesti loppu joistain myymälöistä. Hyllyt täytetään mahdollisimman pian, kaupasta luvataan.