"Kalaravintoloiden” yrittäjällä karut näkymät, mikäli koronapassi hyllytetään: ”Joudumme tekemään kuudennet yt-laput”

”Kalaravintoloistaan” tunnetun Momentin Groupin omistaja toivoo hallitukselta selkeitä toimenpiteitä ja asiaankuuluvia kompensaatioita.

Hallitus neuvotteli tiistaina uusista koronatoimista. Pääministeri Sanna Marin (sd) on linjannut, että mitään vaihtoehtoja ei ole suljettu pois.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suositti aiemmin tänään hallitukselle, että koronapassin käyttö keskeytettäisiin toistaiseksi. Käytännössä se voisi tarkoittaa sitä, että ravintolat joutuisivat sulkemaan oviaan.

Ravintola-alalla ehdotus herättää ristiriitaisia ajatuksia. Momentin Group -yritysryppään omistaja Teemu Lehto toteaa, että mikäli koronapassi laitetaan jäähylle, tulisi hallituksen olla toimissaan selkeä ja johdonmukainen.

– Jos tällaisia linjauksia tehdään, olisi selvempää, että tehtäisiin linjauksia ravintoloiden sulkemisesta, ja sitten kompensoitaisiin sitä. Ei niin, että välillä saa olla auki viiteen, välillä kuuteen, Lehto sanoo.

Lehden yrityksen alla toimii muun liiketoiminnan ohella 12 ravintolaa pääkaupunkiseudulla, muun muassa kalojen mukaan nimettyjä olutravintoloita. Näissä ravintoloissa koronapassi on ollut käytössä alusta asti.

Useiden ravintoloiden omistaja Teemu Lehto kertoo koronapassin toimineen hyvin.

– Olimme positiivisia koronapassin suhteen ja otimme sen heti käyttöön, vaikka se tulikin muihin maihin nähden yllättävän myöhässä. Se kuitenkin toimi hyvin, Lehto sanoo.

Lehto kertoo luottavansa ja toivovansa, että hallitus tekee vain sellaisia toimia, jotka katsotaan täysin välttämättömiksi.

– Luotamme ammattilaisiin, mutta kyllähän toimien välttämättömyys mietityttää. Jos tämä astuu voimaa, joudumme tekemään viidennet vai kuudennet yt-laput. Ei tässä voi kuin luottaa ammattilaisiin.

Lehto kertoo katsovansa mietteliäänä sitä, miten muualla maailmassa reagoidaan omikron-varianttiin. Esimerkiksi Britanniassa ja Yhdysvalloissa ei hänen mukaansa yhteiskuntaa aiota sulkea variantin vuoksi.

Häntä mietityttää se, että sulkutoimenpiteet vaihtelevat maasta toiseen.

– Kiinnostaisi tietää, mikä vaikuttavuus näillä toimenpiteillä on. Me emme kuitenkaan yritä olla asiantuntijoita tässä aiheessa, mutta kyse on ihmisten elämään ja toimeentuloon vaikuttavista asioista.

– Olisi syytä varmistaa, että jokaisen rajoituksen todelliset hyödyt ovat haittoja suuremmat.