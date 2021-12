Ravintoloitsija tyrmää toiminnan rajoittamisen rokottamattomien takia – ”Aika pieni osa taakan joutuu kantamaan”

Antti Raunion mukaan koronarajoitusten ”yhteistalkoissa” taakan ovat saaneet tähän mennessä kantaa lähinnä ravintola-, tapahtuma- ja elämysala.

THL suositti tänään hallitukselle koronapassin käytön keskeyttämistä toistaiseksi. Se tarkoittaisi, että yökerhoihin, baareihin, pubeihin ja sisätiloissa pidettäviin konsertteihin ja urheilutapahtumiin tulisi käyttöön uudet koronarajoitukset.

– Meillä tämä tarkoittaisi, että koko NPG:n henkilöstö pitäisi lomauttaa. Se koskettaisi noin 400 työntekijää, sanoo Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio.

NPG:n on ravintola-alan yritys, jolla on ravintoloita ympäri Suomea.

Raunio pitäisi koronapassista siirtymistä rokotepassiin parempana vaihtoehtona kuin uusia rajoitustoimia. Nyt koronapassin voi saada myös koronatestitulostodistuksella, eli niin, että on käynyt koronatestissä ja saanut siitä negatiivisen tuloksen.

– Nyt ongelmalliseksi on tullut se, että osa [rokottamattomista] käy testeissä, ja sitten he tulevat paikkoihin, joissa on mahdollisuus altistua. Jos katsotaan tilastoja, niin rokottamattomat ovat yliedustettuina sairaalahoidossa.

THL:n ja STM:n tänään julkaiseman raportin mukaan sairaalahoidossa olevista koronapotilaista suurin osa on rokottamattomia.

– Rokotetuilla on pienempi riski saada vakava tauti ja kuormittaa sairaaloita. Se, että rokottamattomia suojellaan nyt sillä, että paikkoja aletaan laittaa kiinni, se koskettaa aika monien ihmisten elämää. Kuten niitä, jotka eivät ehkä ylihuomenna pääse töihin, Raunio toteaa.

Uusivuosi mökki- ja kotibileissä?

Sitä, koska koronapassin hyllyttäminen ja muut rajoitustoimet tulisivat käyttöön, ei ole vielä täyttä varmuutta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ne astuisivat voimaan 30.12. Ravintolat joutuisivat siis luultavasti sulkemaan ovensa uudeksivuodeksi, joka on tavallisesti menestyksekäs päivä juuri ravintoloille.

– Nyt kysyn, että menemmekö ojasta allikkoon, kun sysäämme ihmiset koti- ja mökkibileisiin?

Raunio viittaa pohdinnallaan VTT:n tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan sisätiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto, koronan leviämisriski laskee.

– Julkisista tiloista suomalaisissa yökerhoissa ilmanvaihtovaatimukset ovat korkeinta luokkaa. Mökeiltä taas on lähtenyt suuria tartuntaketjuja liikkeelle, hän toteaa.

Raunio lisää, että ravintola-alan sulkutoimet eivät myöskään vähennä muiden tapahtumien, kuten joulun jälkeisten alennusmyyntien asiakasryntäystä, joissa korona voi myös lähteä tarttumaan.

– Jos puhutaan yhteisistä talkoista, niin kyllä se on aika pieni osa, joka taakan joutuu kantamaan. Kummelivitsi ”artisti maksaa” alkaa olla lähellä totuutta, kun tästä kärsivät lähinnä ravintola-, tapahtuma- ja elämysalat.