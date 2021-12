Näin kalliiksi saunan lämmitys ja kinkunpaisto voivat tänä jouluna tulla

Varsinkin pörssisähkön ostajan on syytä ajoittaa saunominen ja kinkunpaisto muuhun ajankohtaan kuin alkuiltaan, jos haluaa välttää kovimmat hinnat.

Sähkön pörssihinta on palannut pakkasten kiristymisen myötä taas lähemmäs huipputasoja.

Joulun aikaan sähköä kuluu joulukuusen valaisemisen lisäksi muun muassa kinkun paistoon ja joulusaunan lämmitykseen, jotka ovat varsinaisia sähkösyöppöjä.

Vielä ei olla ennätyslukemissa, mutta jouluna tilanne saattaa olla jo pakkasen kiristyessä toinen. Tällöin ahkera joulusaunoja voi sähkösopimuksesta riippumatta varautua kohtuulliseen lisälaskuun.

Sähkön hinta alkoi nousta syksyllä ja on jatkanut nousuaan loppuvuotta kohti. Pörssisähkön keskihinta oli viime vuonna 3,47 senttiä kilowattitunnilta, mutta tänä vuonna liikutaan aivan eri numeroissa.

Sähkön arvonlisäverollinen spot-hinta liikkuu tiistaina alkuillan kulutushuipun aikaan lähellä 80 senttiä kilowattitunnilta, kun se joulukuun alkupuolella kävi korkeimmillaan yli 120 sentissä.

– Talvi tulee olemaan todennäköisesti tämän näköistä riippuen siitä, minkälaiseksi säät muodostuvat eli onko pitkiä kylmiä jaksoja, Energiaviraston johtaja Antti Paananen sanoo.

Lue lisää: Sähkön hinta ponkaisi Suomessa Euroopan kärkeen tällä viikolla – Ruotsin sähkö ei mahtunut siirtoyhteyksiin

Esimerkiksi neljän tunnin paistaminen uunilla kuluttaa sähköä noin 1–3 kilowattituntia, eli nykyisillä pörssihinnoilla noin 2,4 euroa.

Mikäli kuluttajalla on pörssisähkösopimus, on kinkun paistaminen syytä ajoittaa yön tunteihin, jolloin sähkö on selvästi halvempaa.

Sähkösaunan lämmitys kuluttaa noin kaksitoista kilowattituntia, jos kuuden kilowatin kiuas on päällä kaksi tuntia. Tämän jälkeen kulutus laskee, kun sauna on saatu lämmitetyksi.

Yhden saunakerran osalta kiukaan tarvitsema sähkö maksaa 12 kilowattituntia eli tiistai-illan huippuhinnoilla 80 senttiä kilowattitunnilta yhteensä 960 senttiä eli lähes kymmenen euroa.

Täytyy kuitenkin muistaa, että suurin osa kuluttajista on määräaikaisten sähkösopimusten piirissä.

Suurista sähkönmyyjistä Oomi ei myy määräaikaisia sopimuksia tällä hetkellä sähkömarkkinoiden keinunnan takia.

– Juuri tällä hetkellä emme myy uusille asiakkaille määräaikaisia sopimuksia, koska markkinatilanne on nyt niin poikkeava, ettemme pysty toimimaan normaalin mallin mukaan, sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.

Hänen mukaansa tilanteen kestosta ei ole vielä tietoa, mutta myös alkuvuosi näyttää haastavalta johtuen korkeista energiahinnoista ja sähkön futuurisopimuksista.

– Taustalla vaikuttaa monta eri tekijää yhtä aikaa.

Sen sijaan esimerkiksi Helsingissä Helen tarjoaa edelleen uusia määräaikaisia ja kiinteähintaisia kahden vuoden sähkösopimuksia, joiden kilowattituntihinta liikkuu nyt kymmenen sentin molemmin puolin.

– Suurempia hintavaihteluita pystytään tasaamaan pidemmillä sopimuksilla, sanoo Helenin myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsa.

Pörssisähkön kallistuminen näkyy kuitenkin myös viiveellä määräaikaisten ja toistaiseksi voimassaolevien sopimusten hinnoissa. Kaikkiin sopimuksiin liitetään lisäksi sähkön siirtomaksut.

Lue lisää: Omakotitalossa asuvat Elina ja Henri vaihtoivat sähkösopimuksen, kun hinnat räjähtivät – ”Otimme takkiin, mutta parempi tämäkin”

Sähkön kirpakan hinnan taustalla on useita tekijöitä. Keski-Euroopassa käytetään paljon kaasua sähköntuotantoon. Siellä kaasuvarastot ovat kylmän viime talven jäljiltä matalalla samaan aikaan, kun kaasun hinta on noussut.

– Kun kysyntää on paljon, on hinta kivunnut, sanoo Energiaviraston Paananen.

Kaasun kallistumisen takia edullisemman kivi- ja ruskohiilen käyttö energiantuotannossa on lisääntynyt. Tämä vaatii hiilidioksidin päästöoikeuksia, joiden hinta on myös noussut ennätyksellisille tasoille.

Pohjoismaissa puolestaan vesivoimaloiden tuotantoon vaikuttava vesitilanne on heikompi kuin viime vuonna. Kovalla pakkasella ei puolestaan yleensä tuule kovaa, mikä vähentää tuulivoimasähkön tuotantoa.

– Kun on tyynempi päivä, ei tuulivoimastakaan saada apua. Tuulivoimatuotanto on Suomessa tällä hetkellä 880 megawattia, kun asennettua tehoa on yli 2500 megawattia, Paananen sanoo.

Sähkön seuraavan päivän tuntihinta määrittyy sähköpörssi Nord Poolin huutokaupassa kerran vuorokaudessa.

Sähkön kysynnän kattamiseksi kulutushuipun aikaan Suomi tarvitsee Energiaviraston mukaan noin 3 800 megawattia tuontisähköä. Tämä on noin kolmannes kokonaiskulutuksesta.

Energiaviraston mukaan sähköpulan todennäköisyys tulevana talvena on pieni. Sähkön riittävyys voi kuitenkin vaarantua, jos Suomen huippukulutus ajoittuu samaan ajankohtaan paljon sähköä kuluttavan Keski-Ruotsin kanssa. Tällöin Suomen tuontisähkön saatavuus voi heikentyä.

– Jos tulee kovat pakkaset ja kulutus on kovaa myös Ruotsissa, ei Ruotsin SE3-alueelta tule välttämättä juurikaan sähköä Suomeen, Energiaviraston asiantuntija Henri Hämäläinen.

– Pohjois-Ruotsista saadaan kuitenkin tällöin sähköä, joten koko tuonti Ruotsista ei ole nollassa.

Kotimaassa sähkön tuotantoa ovat rokottaneet Veitsiluodon tehtaan voimalaitosten osittainen käytöstä poistaminen sekä Laanilan Voiman voimalaitoksen sulkeminen.