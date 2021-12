Suomen Pankki alkaa karsia sijoituksiaan fossiilisiin polttoaineisiin – salkun sisältöä ei silti kerrota

Keskuspankki etenee askeleittain kohti hiilineutraaliustavoitettaan.

Suomen Pankki alkaa rajoittaa fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä sijoituksiaan ensi vuodesta alkaen. Rajoitukset ovat välietappeja matkalla kohti keskuspankin tavoitetta saavuttaa sijoitustoiminnan hiilineutraalius viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Sijoitustoiminnasta vastaava johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki sanoo Suomen Pankin tiedotteessa, että työtä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi täytyy tehdä jo nyt, vaikka päätavoite on kauempana. Sen pankki julkisti syyskuussa.

Keskuspankki on asettanut raja-arvot sijoituskohteiden liikevaihdolle. Raja-arvot ovat erilaisia riippuen siitä, puhutaanko hiilestä, öljystä vai kaasusta.

Ensi vuodesta lähtien Suomen Pankin salkussa voi esimerkiksi enää olla sellaisten yritysten lainoja, joiden liikevaihdosta lämpöhiilen osuus on enintään kaksi prosenttia ja hiilen energiakäytön enintään viisi prosenttia. Öljynporaukselle hyväksytään 10 prosentin ja kaasuntuotannolle enintään 40 prosentin osuus liikevaihdosta.

Pankin vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske kertoo, että toistaiseksi tavoitteet koskevat etenkin sijoituskohteita, jotka ovat mukana fossiilisissa polttoaineissa. Niitä ovat esimerkiksi yritykset, jotka kaivavat hiiltä tai tuottavat sillä energiaa.

– Jos yritys käyttää hiilellä tuotettua energiaa, se ei vielä tässä vaiheessa ole mukana, Hyrske sanoo.

Hän huomauttaa, että jostain on lähdettävä liikkeelle. Datan saatavuus paranee koko ajan, ja sijoittajien on yhä helpompi saada informaatiota asioista. Vastaisuudessa myös yrityksen käyttämä energia saatetaan voida ottaa huomioon.

Tavoitteet eivät ole staattisia.

– Välitavoitteita tarkastellaan säännöllisesti, ja ne kehittyvät matkan varrella, Hyrske lisää.

Sijoitussalkkunsa sisältöä Suomen Pankki ei kerro julkisuuteen.

– Salkku muuttuu ajassa. Välillä voi olla sijoituksia johonkin sektoriin, ja välillä niitä ei ole. Sisältö riippuu tarkasteluajasta, Hyrske sanoo, mutta painottaa, että tähän mennessä ilmastoriskiin liittyviä rajoituksia ei ole ollut.

Yhä useammat suuret sijoittajat ovat julkistaneet ilmastotavoitteitaan. Keskuspankkien joukosta Suomen Pankki erottautuu, sillä monella ei vielä vastaavia rajoitteita ole.

Ranskalainen Reclaim Finance -kansalaisjärjestö on tarkastellut keskuspankkien sijoitusten vastuullisuutta. Sen raportin perusteella vain neljännes G20-maista on julkistanut tavoitteitaan. Kaikki maat ovat eurooppalaisia, mutta euroalueellakin on kahdeksan maata, jotka eivät ole kertoneet niistä.

Ranskan, Slovenian ja Suomen keskuspankkien tavoitteet ovat raportin mukaan edistyksellisemmästä päästä, joskin niissäkin on yhä toivomisen varaa.