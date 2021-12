Viime yönä kello 3.22 oli historiallinen hetki, kun yli 10 vuotta viivästynyt Olkiluodon reaktori vihdoin käynnistettiin

Säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa kesäkuussa. Laitos on myöhässä yli kymmenen vuotta.

Olkiluoto 3:n reaktori on käynnistetty, kertoo Teollisuuden Voima (TVO). Säteilyturvakeskus (STUK) antoi viime viikolla luvan käynnistää Olkiluodon uuden ydinreaktorin. Reaktori käynnistettiin tiistaina aamuyöstä kello 3.22 vuosien viivästymisten jälkeen.

– Tammikuussa on vielä parempaa luvassa, kun OL3 liitetään valtakunnan sähköverkkoon eli sähköntuotanto alkaa, Olkiluoto 3:n projektinjohtaja Jouni Silvennoinen sanoo TVO:n tiedotteessa.

Sähköntuotannon on määrä alkaa tammikuun lopulla ja säännöllisen sähköntuotannon ensi kesäkuussa.

OL3:n käyttöönoton myötä noin 30 prosenttia Suomen sähköstä tulee Olkiluodon saarelta Eurajoelta. Kolmosreaktorin osuuden Suomen sähköntuotannosta on määrä nousta noin 14 prosenttiin.

Teollisuuden Voima kuvaili käynnistämisen hetkeä tiedotteessaan historialliseksi. Uusi ydinvoimalaitos otettiin Suomessa käyttöön viimeksi yli neljä vuosikymmentä sitten. Euroopassa vastaava tehtiin noin 15 vuotta sitten.

Tehon nosto vaatii STUKin luvan

Viime viikolla kerrottiin, että STUK valvoo reaktorin käynnistystä ja pientehokokeita paikan päällä Olkiluodossa. TVO nostaa reaktorin tehoa asteittain. TVO:n aamuisen tiedotteen mukaan jokaisella tehotasolla tehdään käyttöönottokokeita.

Tehon nostoon yli viiden prosentin reaktorin täydestä tehosta TVO tarvitsee STUKin luvan, samoin kuin tehon nostoon yli 30 ja 60 prosentin.

Koekäyttöjakson aikana yksikkö tuottaa sähköä vaihtelevin tehoin.

TVO aloitti kolmosyksikön polttoaineen latauksen maaliskuussa. STUK seurasi latausta ja sitä seuranneita niin sanottuja kuumakokeita Olkiluodossa.

Laitos edustaa uuden tyyppistä teknologiaa

Laitostoimittaja on Areva-Siemens. Ranskalaisen Arevan EPR-reaktori edustaa aivan uudentyyppistä teknologiaa. Sen teho on 1 600 megawattia. Vain Taishanissa Kiinassa on käynnistynyt vastaavanlainen reaktori. Ranskassa on rakenteilla samantyyppinen reaktori Flamanvilleen.

Taishanin voimala nousi uutisiin viime kesänä, kun ydinvoimalan alueella mitattiin kohonneita säteilyarvoja. Kiinan viranomaiset syyttivät pienestä vuodosta vahingoittuneita polttoainesauvoja.

OL3 on tullut surullisen kuuluisaksi lukuisten viivästymisten vuoksi. Rakentaminen alkoi vuonna 2005, ja laitoksen oli määrä valmistua vuonna 2009. Reaktorin ottaminen käyttöön on viivästynyt siten noin 13 vuotta.

Viivästymisilmoituksia on tullut lähes vuosittain rakentamisessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Viimeisin lykkäys tapahtui heinäkuussa, jolloin ilmoitettiin tuotannon aloittamisesta ensi maaliskuussa. Elokuussa tavoitteeksi asetettiin nykyisen aikataulun mukainen kesäkuu.

Kustannukset karkasivat käsistä

Yli kymmenen vuoden viivästyminen on aiheuttanut sen, että hankkeen kustannukset ovat karanneet käsistä.

Alun perin kauppa tehtiin avaimet käteen -periaatteella. TVO:n oli määrä maksaa voimalasta runsaat kolme miljardia euroa. Hinta on myöhemmin noussut miljardeilla, mutta osapuolet eivät ole kertoneet tarkkoja lukuja.

Viivästyminen on johtanut myös siihen, että TVO ja Areva-Siemens ovat riidelleet siitä, kuka maksaa viivästymisen kustannukset. Vuonna 2018 osapuolet sopivat kuitenkin riitansa.