Sairaanhoitaja Nizo kertoo, millaisen myrskyn tieto lisien perumisesta aiheutti – Hus taipui hoitajien tahtoon

Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus aikoi ensin perua hoitajille luvatut tehtävälisät, mutta hallitus päättikin maanantaisessa kokouksessa pitäytyä lisien maksussa.

Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus päätti maanantaina, että se maksaa noin 600 hoitajalle luvatut määräaikaiset tehtävälisät. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Vielä sunnuntaina hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava (kok) kertoi Helsingin Sanomille, että hallitus peruisi hoitajille luvatut tehtävälisät.

Tänä syksynä Husin toimialajohtajien päätöksellä pää- ja kaulakeskuksen, sydän- ja keuhkokeskuksen sekä vatsakeskuksen henkilökunnalle päätettiin maksaa tehtävälisiä osastojen hoitajapulan vuoksi.

Husin toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi kuitenkin katsoi, ettei lisiä voida maksaa ilman erillisiä neuvotteluja ja hän käytti päätökseen otto-oikeutta.

Tämä herätti kovaa närää niin hoitajissa kuin alan ammattijärjestöissäkin. Tehy viestitti, että jos Hus peruu lupaamansa lisät, se aloittaisi oikeustoimet sairaanhoitopiiriä vastaan.

– Tämä [luvatut lisät] on ihan sopimusoikeudellinen asia. Hus on jo luvannut hoitajille tehtävälisät ja osalle niitä on jo maksettu. Niitä ei voida enää perua, totesi Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi Ilta-Sanomille ennen kuin Hus tiedotti, että se ei aiokaan perua lisiä.

Tehylle ehti kantautua myös tieto, että Husista olisi sunnuntaina irtisanoutunut ihmisiä, kun uutinen hallituksen aikomuksista perua hoitajien lisät tuli julki.

Sairaanhoitaja: monet pohtivat työpaikan vaihtoa

Sydän- ja keuhko-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja Nizo Dara kertoo, että monet hänen osastollaan työskentelevistä hoitajista pohtivat työpaikan vaihtoa lisien perumisen vuoksi.

– Kun ensin kuulin lisistä, minulle tuli olo, että ehkä nyt meidän kova työ nähdään ja meitä arvostetaan edes jonkun verran. Kun kerrottiin, että niitä ei ehkä maksetakaan, tuli todella huijattu olo.

Kirvesniemi on tyytyväinen, että Husin hallitus päätti lopulta olla perumatta lisiä.

– Olemme todella helpottuneita, vaikka ei tämä kovin tyylikkäästi mennytkään. Tämä osoitti huonoa johtajuutta ja työnantajapolitiikkaa, siitä ei pääse yli eikä ympäri.

Kustannukset noin miljoona euroa

Yksittäiselle hoitajalle tehtävälisät ovat satoja euroja kuussa ja lisiä maksetaan syys-helmikuun ajalta. Kolmen toimialan hoitajien lisät kustantavat Husille kokonaisuudessaan alle miljoona euroa.

– Se määrä on Husin palkkabudjetissa häviävän pieni osa, mutta yksittäisen hoitajan kohdalla on kyse todella suuresta asiasta, Kirvesniemi sanoo.

Hän myös lisää, että Hus on säästänyt palkkabudjetissa paljon, sillä toimialoilla, joille lisät on kohdennettu, on ollut jo pitkään suuri vajaus henkilöstössä. Yksiköstä riippuen pää- ja kaulakeskuksessa, sydän- ja keuhkokeskuksessa sekä vatsakeskuksessa on noin 20–30 prosentin henkilöstövaje.

Älytön kiire kesästä asti

Henkilöstövaje tuntuu osastoilla. Sydän- ja keuhko-osastolla työskentelevä Nazi Dara ja hänen kollegansa ovat esimerkiksi tehneet kesästä asti työvuorolistaa kohden 18–30 tuntia ylitöitä.

– Yksikään leikkaus ei ole jäänyt tekemättä meidän osastomme hoitajavajeen vuoksi. Olemme painaneet todella kovaa töitä ja tehneet organisaation eteen paljon. Joskus työvuoron jälkeen tulee itku, kun on vain niin väsynyt.

Paineesta huolimatta Dara nauttii työstään, ja omalla osastolla on tiimi, joka puhaltaa aina yhteen hiileen.

– Tykkäämme työstämme, mutta haluamme myös, että meitä arvostetaan. Olemme iloisia, että tässä tehtiin oikea päätös.

Luvattuja lisiä ei ole vielä näkynyt Daran palkkanauhassa, mutta kun ne sinne kilahtavat, hän aikoo käyttää rahat omaan hyvinvointiin.

– Ajattelin hankkia itselleni jotain kivaa. Uskon, että olen sen ansainnut, Dara toteaa.