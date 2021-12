Suuria muutoksia ei verotukseen ole ensi vuonna luvassa.

Jos tilaa siivoojan kotiin tai hankkii hoivatyötä, saa ensi vuonna verotuksessa 60 prosenttia kotitalousvähennystä. Tähän asti kotitalousvähennys on ollut 40 prosenttia.

– Maksupäivä ratkaisee. Jos viime viikolla on teettänyt joulusiivousta ja jos laskun maksaa tammikuun puolella, saa korotetun vähennyksen, Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen vinkkaa.

Korotettu vähennys ei koske perinteisiä remontteja. Niissä kotitalousvähennys säilyy ennallaan ja on 40 prosenttia.

Poikkeuksena ovat lämmitysremontit. Jos luopuu öljylämmityksestä, saa korotetun kotitalousvähennyksen.

Lehtinen pitää muutoksia erittäin myönteisinä. Kotitalousvähennys torjuu harmaata taloutta ja työllistää yrityksiä.

– Tämä on ensi vuonna toteutuvista veromuutoksista tärkein ja paras parannus.

Yksittäiselle veronmaksajalle kotitalousvähennys tuo huomattavaa säästöä.

– Esimerkiksi tonnin työstä saa tänä vuonna 300 euroa vähennystä, muutoksen jälkeen saa 500 euroa.

Veronmaksajien keskusliitto on koonnut ensi vuoden verotuksen muutoksista tärkeimmät:

1. Palkkatulojen verotus kevenee hieman kaikissa tuloluokissa, kun sosiaali­vakuutusmaksut keskimäärin laskevat.

Kunnallisvero nousee 16 kunnassa ja laskee 12 kunnassa. Ennallaan veroprosentti säilyy 281 kunnassa. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti pysyy sekin ennallaan 20 prosentissa.

Kuntaliiton kokoamien tietojen mukaan Manner-Suomessa korkein veroprosentti on ensi vuonnakin Halsualla (23,5 %) ja matalin Kauniaisissa (17,0 %).

Veronmaksajien keskusliiton laskelmien mukaan palkkaverotus kokonaisuudessaan kevenee hieman ja veroaste laskee 0,1 prosenttiyksikköä.

2. Kotitalousvähennystä viritetään taas.

Kaksivuotisessa kokeilussa kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön vähennyskelpoista enimmäismäärä nostetaan 3 500 euroon nykyisestä 2 250 eurosta. Samalla korvauksen määrä nostetaan 60 prosenttiin nykyisestä 40 prosentista.

Toiseksi öljylämmityksestä luopumista tuetaan korottamalla sitä koskevan kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ja korvausprosenttia samalla tavoin. Muutos on voimassa vuosina 2022–27.

Muista töistä, kuten remonttitöistä saatava kotitalousvähennys pysyy ennallaan.

3. Asuntolainan korkovähennyksen poistaminen etenee. Ensi vuonna asuntovelan koroista vähennyskelpoista on enää viisi prosenttia, kun tänä vuonna määrä oli vielä 10 prosenttia. Korkovähennysoikeutta on vähitellen leikattu, ja vuonna 2023 vähennysoikeutta ei enää ole lainkaan.

4. Työsuhdeautojen verotus kevenee. Vähäpäästöisiksi katsottujen autojen verotusarvoa lasketaan 85 eurolla. Muutos on voimassa vuoteen 2025 saakka. Vähäpäästöisiksi työsuhdeautoiksi verottaja katsoo autot, joiden mitatut hiilidioksidipäästöt ovat enintään 100 grammaa kilometriä kohti.

5. Mietojen oluiden alkoholiverotus muuttuu. Näiden alennettu verokanta laajennetaan koskemaan oluita, joissa on alkoholia 2,9‐3,5 tilavuusprosenttia. Nyt alennetun veron piirissä ovat 0,6-2,8-tilavuusprosenttiset oluet.

6. Tupakkavero nousee ensi ja sitä seuraavana vuonna. Ensi vuonna korotukset nostaisivat tupakka-askin hintaa 0,50 eurolla. 30-grammaisen sähkötupakka-askin hinta nousisi 1,50 eurolla.

7. Täyssähköautoista ei enää peritä autoveroa. Sen sijaan niistä perittävää vuotuista ajoneuvoveron perusveroa korotetaan 65 eurolla. Autoveron vapautus ja ajoneuvoveron korotus koskevat kuluvan vuoden lokakuusta lähtien verotettavia autoja.

8. Hallituksen ilmastotavoitteiden vastaisesti turpeen energiakäyttöä tuetaan nostamalla sen verottoman käytön raja 10 000 megawattituntiin ja säätämällä turpeen lattiahintamekanismista.

9. Sähkön verotusta alennetaan siirtämällä eräitä sähköä tuottavien laitosten tyyppejä alempaan sähköveroluokkaan.

10. Lääkekorvausten vuosiomavastuu nousee runsaalla kymmenellä eurolla 592,16 euroon. Kun tuo omavastuuraja on ylittynyt, jokaisesta korvattavasta valmisteesta joutuu maksamaan vain 2,50 euron omavastuun.

Lääkekorvausten vuosikohtainen alkuomavastuu pysyy 50 eurossa. Kela-korvauksia saa vasta sen jälkeen, kun on maksanut itse 50 euroa korvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä

Lääkkeiden korvausprosentit säilyvät ennallaan. Peruskorvaus on 40 prosenttia, alempi erityiskorvaus 65 prosenttia ja ylempi erityiskorvaus 100 prosenttia.

11. Eläkeikä nousee asteittain, ja vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikä sidotaan elinajan odotteeseen. Ensi vuonna vanhuuseläkkeelle voivat jäädä vuonna 1958 syntyneet.

12. Leskeneläkeoikeus on jatkossa määräaikainen. Kymmenen vuoden määräaikaisuus leskeneläkkeissä tulee voimaan vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneille. Muutokset eivät koske maksussa olevia leskeneläkkeitä. Toisaalta jatkossa myös yhteistaloudessa asuneilla avopuolisoilla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos heillä on yhteinen alaikäinen lapsi.

13. Työeläkemaksut nousevat keskimäärin 0,45 prosenttiyksikköä.