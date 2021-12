Suomalaiselle P2X Solutionsille 36 miljoonan julkinen rahoitus – rakentaa vihreän vedyn tuotantolaitoksen Harjavaltaan

Jatkojalosteena valmistettavat synteettiset polttoaineet käyvät nykyisiin ajoneuvoihin.

Suomalaisyhtiö P2X Solutions on saanut yhteensä 36 miljoonan euron julkisen rahoituksen vihreätä vetyä tuottavan laitoksen rakentamiseksi Harjavaltaan Satakuntaan. Investoinnin koko on noin 70 miljoonaa euroa.

P2X:n mukaan laitos on Suomen ensimmäinen vihreätä vetyä tuottava teollisen mittakaavan laitos.

– Vihreä vety ja sen jatkojalosteena valmistettavat uusiutuvat synteettiset polttoaineet ovat avain muun muassa teollisuuden ja liikenteen merkittäviin päästövähennyksiin erityisesti kohteissa, joita on vaikea sähköistää, kertoo P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit tiedotteessa.

Vihreätä vetyä valmistetaan täysin päästöttömästi elektrolyysillä vedestä uusiutuvan sähkön avulla. Uusiutuvaa sähköä saadaan muun muassa tuulivoimasta, jota Suomeen on rakenteilla runsaasti.

Yhtiö kertoo, että osa tuotetusta vihreästä vedystä aiotaan jatkojalostaa uusiutuviksi synteettisiksi polttoaineiksi, kuten synteettiseksi metaaniksi. Synteettiset polttoaineet mahdollistavat päästöttömien polttoaineiden käytön jo nykyisissä ajoneuvoissa.

P2X Solutionsin tavoitteena on aloittaa laitoksen rakentamistyöt Harjavallassa ensi syksynä. Laitoksen käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2024 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa samalla konseptilla myös muita vihreän vedyn tuotantolaitoksia.

Laajamittaiseen käyttöön vihreän vedyn arvioidaan nousevan 2030-luvulla.

Yhtiön saama julkinen rahoitus koostuu työ- ja elinkeinoministeriön 26 miljoonan euron investointituesta ja ilmastorahaston 10 miljoonan euron pääomalainasta.