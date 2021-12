”Keskiluokkainen ihminen ei ymmärrä, mitä on tippua yhteiskunnan kyydistä”

Löytyi pappi, joka puhuu asioista niin kuin ne ovat. Korona-ajan yksinäisyydestä, rokotekriittisten suoltamasta roskasta ja vanhusten ja nuorten ahdingosta. Heikki Nenonen näkee paljon sellaista, joka jää monilta ihmisiltä täysin pimentoon.

Se, mikä meillä täällä kaikkein eniten näkyy, on yksinäisyys, sanoo Heikki Nenonen.

Kirkon pihamaalle on rakennettu leikkipuisto ja siellä juoksentelee lapsia, penkillä istuu aikuinen. Pitkien, harmaiden, sateisten päivien jälkeen paistaa vihdoin aurinko – jouluun on reilu viikko aikaa. Taustalla kuuluu, kun jossain lähellä ohi suhahtaa lähijuna.

Kun avaan Huopalahden kirkon ovet, äänimaailma täyttyy urkujensoitosta. Olen reippaasti etuajassa, joten hiivin ovensuuhun kuuntelemaan. Pian paikalle ilmaantuu mies tennareissa ja villapaidassa, vain kaulus paljastaa, että häntä olen varmaan tullut tapaamaan.

– Sä olet Heidi, hän kysyy.

Joo, ja sä olet vähiten kirkkoherra, jonka olen eläessäni tavannut, kuulen vastaavani ja ajattelen, että nyt mokasin haastattelun ennen kuin se on edes alkanut. Mutta vannon, että silmät mustan kasvomaskin yläpuolella tuikahtavat.

Joten saanko esitellä: Haagan seurakunnan kirkkoherra Heikki Nenonen. Ikää 41 vuotta, isä neljälle lapselle, joista kolmen voi sanoa olevan teini-iässä. Kotoisin Pohjanmaalta, sittemmin helsinkiläistynyt.

Olen pyytänyt haastattelua siitä, miltä korona-aika näyttää seurakunnasta katseltuna ja miten yhteiskunnassa käytävä hetkittäin repiväkin keskustelu hänen mielestään vaikuttaa. Nenonen on aktiivinen keskustelija.

– Me näemme seurakunnassa sen puolen, joka ei näy julkisuudessa, Nenonen aloittaa.

– Kun katselen diakonien luokse menossa olevia ihmisiä tai meidän tilaisuuksiamme, joissa on tarjolla ruokaa. On kyllä ihan eri porukkaa kuin ne, jotka pitävät yhteiskunnassa ääntä.

– Korona-aikana puhutaan, että väki otti digiloikan ja palvelut ja yhteisöllisyys siirtyivät someen. Paskat nämä ihmiset täällä mitään digiloikkaa ottivat, eihän heillä ole älypuhelinta. Päätimme, että pidämme kirkon tiloja mahdollisimman paljon auki, vaikka tietysti noudatamme viranomaisohjeita. Tänne saa tulla, yritämme sillä tukea yhteisöllisyyttä ja ihmisten mielenterveyttä.

Istumme Nenosen työhuoneessa. Hän sanoo, että ei meillä – hänellä itsellään ja minulla – ole yhteiskunnassa hätää. Saamme kyllä äänemme kuuluviin, ja meillä on sosiaalisia verkostoja.

– Tapaan seurakunnan tilaisuuksissa ihmisiä, joilta puuttuvat molemmat.

” Osa ihmisistä ajautuu täysin yhteiskunnan marginaaliin. Sitten he passivoituvat, eikä se ole mikään ihme.

Ei siis ole ääntä eikä ole sosiaalisia kontakteja.

– Koronan pahin vaikutus ei ole taloudellinen, vaikken halua taloudellisia vaikutuksiakaan vähätellä, vaan sosiaalinen. Se, mikä meillä täällä kaikkein eniten näkyy, on yksinäisyys.

– Jos ihmisellä on jo valmiiksi huono tilanne, siihen päälle koronan aiheuttamat ongelmat ja yhteiskunnan sulkeutuminen. Osa ihmisistä ajautuu täysin yhteiskunnan marginaaliin. Sitten he passivoituvat, eikä se ole mikään ihme.

Nenonen alkaa puhua kirkon järjestämistä diakoniaruokailuista, joissa ihmisille on tarjolla ilmaista ruokaa.

– Ei me siellä kysellä koronapassia, koska kaikki eivät kertakaikkisesti saa aikaiseksi mennä ottamaan rokotetta. Keskiluokkaisen ihmisen, jolla asiat ovat kunnossa, voi olla vaikea ymmärtää, miltä elämä yhteiskunnan marginaalissa näyttää.

Vaikka rokotteet olisikin otettu, koronapassin lataaminen voi olla ylivoimaisen vaikeaa. Se vaatii lisäksi älypuhelimen. Siksi Huopalahden kirkolla on tietyt ajat, jolloin seurakuntalaiset voivat mennä printtaamaan koronapassin ja saavat siihen apua.

Teillä ei koronapassista raivota?

– Ei todellakaan. Eivät nämä ihmiset osaa puolustaa oikeuksiaan, koska eivät he edes tiedä oikeuksistaan.

Tämä olisi hyvä muistaa siellä, missä koronapassista raivotaan ravintoloiden ja baarien ovella. Ja heilutellaan natsikorttia.

Kirkkoherran työhuone sijaitsee Huopalahden kirkossa, joka taas sijaitsee keskellä vaurasta Etelä-Haagaa Helsingissä. Heikki Nenonen sanoo, että he päättivät hyvin pian koronan alettua, että ihmiset voivat tulla kirkon tiloihin tai pihamaalle – siksi piha-alueella olevaa leikkipuistoakin laajennettiin – jos kotona seinät kaatuvat päälle.

Ja kaatuivat ne. Esimerkiksi perheille kirkon pihamaalla järjestetyt tilaisuudet ovat vetäneet paikalle runsaasti keskiluokkaisia lapsiperheitä.

– Selvästi näki, että ihmisillä oli tarve tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja päästä puhumaan keskenään.

Nytkin ilmoitustaululla kerrotaan esikoisvauvakerhosta, joka alkaa tammikuussa ja jonka yksi tarkoitus on saada samassa elämäntilanteessa olevat haagalaiset tutustumaan toisiinsa. Tulijoita olettaisi olevan, sillä Heikki Nenonen kuulee paljon sitä, miten koronan vuoksi on vaikeaa pyytää isovanhempia apuun.

Asian kääntöpuoli on, että isovanhemmat puolestaan voivat tuntea yksinäisyyttä. Ajaudumme puhumaan siitä, miten keski-ikä on koronan kannalta aika armollinen. Tragedia se on heille, joilla ovat menossa elämän viimeiset vuodet tai nuoruusvuodet, kun monet ennen itsestäänselvät asiat ovat hankalia tai sitten ne perutaan.

Nenosen esikoisen ylioppilasjuhlat piti juuri siirtää sairastumisen vuoksi.

Kirkkoherra on aktiivinen myös somessa. On pakko kysyä, miten hän näkee yhteiskunnassa käytävän kiivaan keskustelun, jossa rokotetut ja rokottamattomat syyttelevät toisiaan. Asia kärjistyy nimenomaan sosiaalisen median puolella.

Riitelemmekö me tämän yhteiskunnan rikki?

– Ei riidellä. On ollut erilaisia vaiheita, mutta nyt ollaan mielestäni asemasotavaiheessa, jossa asioista jankataan.

– Rokotekriittisten kanssa on se ongelma, että eihän siinä ole vastakkain kaksi tasavertaista todellisuutta, vaan salaliittoteoreetikot ja denialistit puhuvat täyttä paskaa. Ei sellainen ”tieto” ole vertailukelpoista tieteellisen ja tutkitun tiedon kanssa.

Nenonen sanoo, että hän kokee velvollisuudekseen keskustella kaikkien kanssa. Silloinkin kun se ärsyttää ja vie voimia.

– Yritän viestiä ihmisille, että arvostan sinua ihmisenä, vaikka olen asiasta ihan eri mieltä. Olisi hyvä muistaa, että jokainen on arvokas.

Lisäksi Nenonen on erittäin tietoinen siitä, että jos hän teilaa ja leimaa ihmisen, se kuulostaa siltä kuin kirkko kääntäisi selkänsä.

– Ei sitä pääse pakoon. Kun kirkkoherrana sanon jotain, niin hyvin äkkiä se kääntyy muotoon, että kirkko sanoo nyt näin. Mutta en voi olla hiljaa ja täysin väritön sanomisissani. Tai siis en halua olla.

Sitten on kysyttävä vielä neuvoja. Mistä voisivat saada apua tai mielenrauhaa he, jotka tuntevat korona-ajan ahdistavaksi? Ottaen huomioon, että ihmisiä ahdistavat korona-ajassa hyvin erilaiset asiat.

– Siinäpä se juuri on. Keskiluokkaisen ruuhkavuosia elävän ihmisen ja yhteiskunnasta pudonneen syrjäytyneen ahdistus tulee ihan eri asioista. Mutta voin yrittää.

Työssään Nenonen näkee, että vapaaehtoistyö on auttanut monia ja se voisi helpottaa oloa.

– Jos ahdistaa, pelottaa tai turhauttaa, muiden seuraan hakeutuminen on yleensä mielenterveydelle hyvästä. Jos voimat riittävät, hakeudu paikkaan, jossa voit tehdä jotain itsellesi mielekästä. Vapaaehtoistyössä tulee sosiaalisia kontakteja, joten se auttaa parhaimmillaan myös yksinäisyyteen.

Sitten hän miettii hetken sanojaan.

– Hengellisellä puolella sitten, ja nyt älä ymmärrä väärin, en kehota ihmisiä lähtemään luostariin. Mutta luostareissa tietyt asiat toistuvat, toistuvat ja toistuvat tietyssä rytmissä.

– Jos muotoilen sen niin, että varjele tapaa, niin tapa varjelee sinua.

Tarkoitat siis rutiineja, jotka auttavat arjenhallinnassa?

– Noin se sanotaan ilman hengellistä viritystä, Nenonen nauraa.

Entäpä Nenosen oma arjenhallinta: seurakunta ja neljä lasta. Mahtaa olla aikataulutettua elämää.

– Joo, kyllä tässä aika hyvin saa johtaa myös itseään. Koronaohjeistukset vaikuttavat työssä todella moneen asiaan ja koko ajan vaikka mikä menee uusiksi. Kotona ovat 19-, 16-, 14- ja 10-vuotiaat lapset.

– Teinien kanssa elämisestä voisi tehdä ihan oman juttunsa, Nenonen sanoo ja silmät tuikkivat taas.

Kaiken lisäksi hän on ottanut ensi vuoden alusta alkaen töistä puolentoista vuoden virkavapaan ja aikoo tehdä opintonsa loppuun. Hän on teologian maisteri ja valtiotieteen kandidaatti Helsingin yliopistosta, mutta nyt hän aikoo tehdä myös valtiotieteestä maisteriopinnot valmiiksi. Pääaine on poliittinen historia.

Jos asiat menevät suunnitellusti, syksyllä yliopistoon lähtevät kirkkoherra ja hänen esikoisensa.