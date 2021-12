Moni yrittäjä kertoo myynnin takkuavan yhä – ”tukea lisättävä, jos rajoituksia kiristetään”

Suomen Yrittäjien kyselyyn vastanneista yrityksistä 38 prosenttia kertoo liikevaihdon olevan yhä pienempi kuin ennen koronakriisiä. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vaatii lisää tukea, jos rajoituksia kiristetään taas.

Etenkin moni palveluita myyvä yrittäjä kertoo kyselyssä, että liikevaihto on yhä pienempi kuin ennen koronapandemiaa.

Yrittäjien etujärjestön kyselyn perusteella eniten on vähentynyt pienten yritysten sekä palvelujen ja kaupan alan yritysten myynti. Vähiten se on supistunut rakennusalalla. Teollisuudessa on yhtä paljon myyntiä menettäneitä kuin kasvattaneita yrityksiä.

Hieman yli tuhannesta vastanneesta yrityksestä noin joka viides kertoi, että pandemia on vähentänyt asiakasvirtoja. Yhtä suuri osa kertoi sen heikentäneen tuloksentekokykyä. Kysely tehtiin marras-joulukuussa.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo järjestön tiedotteessa, että hallituksen pitää toimia ajoissa, eikä antaa yritysten kriisin syventyä.

– Jos rajoituksia kiristetään, tarvitaan mahdollisimman nopeasti ainakin kustannustuen uusi kierros ja yrittäjän työmarkkinatuen käyttöönotto.

Myös verottajalta ja työeläkeyhtiöiltä Pentikäinen haluaa joustoja ja vaatii, että lomautusprosessia pitää nopeuttaa.

Yrittäjillä on hänen mukaansa mittavia huolenaiheita.

– Raaka-aineiden hinnat nousevat rajusti, monella on tuotantoketjuissa häiriötä ja työmarkkinoilla on paljon epävarmuutta. Myös maksuvaikeudet ovat kasvussa, Pentikäinen listaa.

Kyselyssä teollisuusyrityksistä 76 prosenttia raportoi raaka-aineiden hintojen noususta ja 42 prosenttia häiriöistä tuotantoketjuissa.

Ongelmista huolimatta kolme neljästä yrittäjästä uskoo, että oma yritys selviää koronasta. Vahvinta usko on yli kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä.

Matalimmillaan usko yrityksen selviämiseen oli huhtikuussa 2020. Tällöin siihen luotti vain 45 prosenttia yrittäjistä.

– Luottamus selviämiseen kasvoi rokotusten myötä, mutta luottamuksen vahvistuminen on pysähtynyt, Pentikäinen sanoo.

Pandemian äityminen uudelleen näkyy myös siinä, että yhä useampi yritys raportoi lisäävänsä etätöitä.