Veijo Nyppeli osti kirkon kesämökiksi 15 500 eurolla – ”Tämä on pitkän jahdin tulos ja hullu päähänpisto”

Entinen kodinkonekauppias Veijo Nyppeli, 79, osti kirkon noin 600 kilometrin päästä kotoaan.

Näljänkä, Suomussalmi

Harva meistä on saanut laulaa tänä jouluna Kauneimpia joululauluja omassa kirkossaan.

Siis ihan ikiomassa, eikä missään oman seurakunnan kirkossa. Veijo Nyppeli, 79, pystyi näin tekemään, kun Suomussalmen seurakunnan Kauneimmat joululaulut laulettiin joulun alla Näljängän kirkossa. Kirkko kun siirtyi syyskuun lopulla hänen omistukseensa.

Seurakunnilla on mittava kiinteistöomaisuus, eikä kaikille rakennuksille enää käyttöä löydy. Näin kävi myös Suomussalmella, jossa paikallinen evankelis-luterilainen seurakunta päätti pari vuotta sitten panna myyntiin Näljängän kirkon.

Monelle rakas paikka siirtyi yksityisomistukseen Huutokaupat.com-sivustolla pidetyn huutokaupan jälkeen. Keväällä 2020 ja loppuvuodesta 2020 hinta nousi muutaman tuhat euroa korkeammaksi, mutta molemmilla kerroilla korkeimman huudon tehnyt vetäytyi ja kirkkoa kaupattiin vielä yhden kerran.

– Tarjosin kirkosta jo silloin, kun se tuli ensimmäisen kerran myyntiin. Hinta vain nousi silloin minun mielestäni liian kalliiksi. Olin päättänyt rajan, jonka se hinta saa olla ja kun se meni siitä ylitse, niin se meni ylitse, Veijo Nyppeli kertoo.

Nyppeli teki lopulta kaupat 15 500 eurolla.

Vuonna 1981 alun perin seurakuntataloksi rakennettu parinsadan neliön kiinteistö on myöhemmin vihitty kirkoksi. Juhlavan korkea harjakatto ja risti katolla kertovat ohikulkijoille viestiä siitä, että tällä mäellä sijaitsee kylän sydän. Ja sitä se on myös jatkossa.

– Kirkkosaliin ei kajota. Se pysyy tuollaisena kuin se on ja kyläläisten sekä seurakunnan käytössä niin kauan kuin seurakunta katsoo tarpeelliseksi. Seurakunnan tilaisuuksien lisäksi Kianta-opisto pitää täällä kerhojaan, Nyppeli kertoo.

Veijo Nyppeli ei aio kajota kirkkosaliin, vaikka muualle rakennukseen on remonttia tulossa. Salia tutkimassa myös Rita-koira.

Valokuvat riittivät ostopäätökseen

Näljängän kirkon Veijo Nyppeli osti huutokauppa-sivustolla olleiden valokuvien perusteella. Joku muistikuva hänellä sentään Näljängästä oli.

Mies kun on pitkän työuransa alkuvuosina reilun vuoden ajan toiminut Rosenlewin kodinkoneiden alue-edustajana Kainuussa.

– Tulin Kajaanin töihin vuonna 1965. Minun piti aloittaa oppisopimuksella Rosenlewin edustajana Tampereen alueella, mutta sitten kenttäjohtaja kysyi minulta, että menisitkö Kajaaniin. En ollut koskaan käynyt Jyväskylää pohjoisempana, mutta katsoin häntä silmiin ja kysyin häneltä, että eikö sielläkin leipää syödä. Kun hän vastasi, että syödään, niin minä sanoin, että mennään sitten Kajaaniin, muistelee Nyppeli ensikosketustaan kainuulaisiin.

Noilta pitkiltä sorateiden päähän ulottuneilta myyntireissuilta oli mieleen jäänyt myös noin 50 kilometriä luoteeseen Suomussalmen keskustasta sijaitseva Näljängän kylä.

– Kävin täällä silloin jo nyt palaneessa kaupassa. Minulle jäi mieleen, kun tulin tänne Puolangalta, että oli pirun pitkä lasku vaaralta ja kun nousin tänne vaaralle, niin se maisema oli jotenkin niin etelän miestä puhutteleva.

– Kun näin tämän ilmoituksen, muistin, että Näljänkä on nätti paikka. Soitin sitten ”perikunnalle” ja sanoin ostavani kirkon Näljängästä. Ne vain sanoi, että osta sinä kirkko, jos siltä tuntuu. Tämä on pitkän jahdin tulos ja hullu päähänpisto, Nyppeli nauraa ostopäätöstään.

Näljängän maisemat olivat jääneet Veijo Nyppelille mieleen jo takavuosien myyntireissuilta.

Nykyisin Ikaalisissa asuva ja eläkkeellä oleva Nyppeli täyttää ensi keväänä 80 vuotta. Työuraa tulee täyteen keväällä 66 vuotta, josta 22 vuotta kului teollisuuden palveluksessa, 22 vuotta Mustan Pörssin kauppiaana Tampereella ja nyt kolmas 22 vuoden jakso itsenäisenä yrittäjänä eri toimialoilla.

Hyvät kokemukset 1960-luvun Kainuusta ja kainuulaisista olivat vauhdittamassa kirkon hankintapäätöstä. Väki paiski ahkerasti töitä, kuten se oli aina tehnyt, mutta kun osa kylistä sai ensimmäiset sähköpylväänsä vasta noina vuosina, ero Etelä-Suomeen oli suuri.

– Silloin elettiin Kainuussa vielä hyvin vaatimattomasti. Täällä oltiin etelään verrattuna 20 vuotta jäljessä. Jos kotiin jotain koneita ostettiin, niin yleensä mies oli valmiimpi ostamaan sen pyykkikoneen.

– Kun yhdessäkin paikassa Paltamossa kauppiaan kanssa olimme myymässä tiskikonetta, niin emännältä pääsi itku, että mitä hän sitten tekee, jos ei enää tiskaa. Isäntä vain oli sitä mieltä, että pidä sitten vapaa-aikaa, Veijo Nyppeli muistelee.

Matkailukäyttö suunnitelmissa

Mutta palataan Näljängän kirkkoon ja sen tulevaisuuteen. Muutama vuosi sitten kirkkoon tehtiin kattoremontti ja muutenkin puitteet ovat kohdillaan. Pientä remonttia on sisäpuolelle tulossa.

Osa suunnitelmista jää hämärän peittoon, mutta paljon tulee lähivuosina kirkonmäellä tapahtumaan, jos kaikki suunnitelmat toteutuvat.

Nyppeli aikoo käyttää kirkkoa kesämökkinään, mutta myös vuokraaminen on suunnitelmissa, jos siihen on halukkaita.

Majapaikkoja ainakin löytyy. Ja Ylä-Kainuun ja Koillismaan upeat luontomatkailukohteet ovat ympärillä.

– Pikku hiljaa tätä paikkaa remontoidaan sisältä. Kirkkosalin ulkopuoliset tilat päivitetään tähän päivään, mutta kirkkosaliin ei kosketa. Sauna tehdään myös. Tänne voisi tulla vuokralle vaikka joku etätöiden teosta luonnon keskellä haaveileva, Nyppeli vinkkaa.

Vuonna 1981 alun perin seurakuntataloksi rakennettu kiinteistö on myöhemmin vihitty kirkoksi.

Suomussalmen ja Ylä-Kainuun mahdollisuudet matkailumielessä ovat kokeneen yrittäjän mielestä vielä monilta osin hyödyntämättä. Suomalainen maaseutu ja kainuulainen luonto tarjoavat yllin kyllin nähtävää, koettavaa ja elettävää.

– Suomussalmen asukasluku on varmasti käynyt nyt pohjalukemissa. Minä uskon, että ihmiset löytävät Kainuun ja Suomussalmen uudelleen. Täällä on paljon erilaisia mahdollisuuksia, joita ei vielä ole hyödynnetty. Haluan olla luomassa paikallisille uskoa siihen, että kyllä täällä jotain uuttakin voi syntyä.

– Suositaan suomalaista ja suositaan paikallista. Esimerkiksi pyöräilyn suhteen täällä on paljon löydettävää. Kotimajoitus eri kylillä voisi tuoda lisätuloja täällä asuville. Kaikki hyötyvät, kun aluetta kehitetään yhdessä, yrittäjä miettii.

Ja vaikka matka Ikaalisten keskustasta Näljängän kirkon pieleen on suuntaansa noin 600 kilometriä, Rita-koira saa isäntänsä kyydissä reissata tuota väliä useampaan kertaan tulevan vuoden aikana.

– Jos olen käynyt Levillä mökillä 7– 8 kertaa vuodessa, miksen tulisi tännekin. Tämä on hienoa seutua. Ja kainuulaiset ovat rehellistä ja ahkeraa väkeä, Veijo Nyppeli kertoo.

Kirkkojen myynnistä on puhuttu paljon. Maankäyttöpäällikkö Harri Palo Kirkkohallituksesta kertoo, että Suomussalmen kirkko on ainoa kirkkolain mukainen kirkko, joka on myyty. Muut kirkkokauppoina julkisuudessa käsitellyt ovat olleet seurakuntataloja tai väliaikaisia kirkkoja.

Vastaisuudessa muitakin kirkkoja saatetaan myydä, sillä monet seurakunnat ympäri maata ovat talousvaikeuksissa. Verotulot ovat vähentyneet, kun enää alle 70 prosenttia suomalaisista kuuluu evankelisluterilaiseen seurakuntaan. Kirkkojen ylläpito maksaa paljon, ja lukuisat kirkot ovat vanhoja ja kaipaavat korjausta.

Helsingissä kirkkoon kuuluu enää noin puolet kaupunkilaisista. Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus kertoo, että kirkkojen ja kappeleitten kustannukset ovat lähes kaksi kolmasosaa käyttötalouskuluista.

Jotta talous saataisiin tasapainoon, Helsingissä pohditaan yhtenä keinona myös joistakin kirkoista luopumista. Yhteisen kirkkoneuvoston tavoitteena on, että seurakuntien ja seurakuntayhtymän käytössä olevien tilojen kokonaisneliömäärä supistuu asteittain neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä.

Toistaiseksi myynnissä on Pohjois-Haagassa sijaitseva Hakavuoren kirkko. Kuuden muun kirkon tulevaisuutta selvitetään. Seurakuntayhtymä saattaa luopua myös Oulunkylän, Herttoniemen, Alppilan, Munkkiniemen, Pihlajamäen ja Tammisalon kirkoista. Päätökset pyritään tekemään ensi vuonna.

– Ei luopuminen mikään mieluinen päätös ole, Rasimus painottaa.

– Tehtävämme on turvata seurakuntien toimintaedellytykset ja tasapainottaa talous pitkällä tähtäimellä. Toiminta on kuitenkin ydinasia.

Kirkko ei välttämättä ole helppo myytävä. Parhaiten kaupaksi menee yleensä rakennus, johon ostaja saa tehdä merkittäviä muutoksia tai vaikka purkaa sen ja rakentaa tontille esimerkiksi asuntoja. Muun muassa Oulunkylän kirkko alkaa olla heikossa kunnossa ja Herttoniemen kirkossa on sisäilmaongelmia, joten purkaminen voi olla näiden kohtalona.

– Myyminen on haastavampaa, jos suojelu tai kaavoitus rajoittavat merkittävästi tontin tai rakennuksen tulevaa käyttöä, Rasimus sanoo.

Asiasta kertoi aiemmin Kauppalehti.