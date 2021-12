Nyt puhuvat eri vuosikymmenten taloissa asuvat ihmiset – ”Se, mikä viehätti oli iso, suojaisa piha ja suuret ikkunat”

70-, 80-, ja 90-luvun omakotitaloissa asuvat löytävät taloistaan monia hyviä puolia.

Omakotitaloissa riittää säännöllisesti kunnostettavaa, eivätkä ne sovi kaikille. Vastapainoksi omakotitaloasumisessa on paljon etuja ja vapauksia, joita ei muilla asumismuodoissa välttämättä saavuta, kertovat Taloussanomien haastattelemat omakotiasujat.

Vuonna 1972 rakennettu paritalon puolikas Espoon Mankkaalla ei hurmannut Mira Schrowea ensinäkemältä.

– Ajattelin, että ei nyt ainakaan tuota. En itse 70-luvulla syntyneenä oikein osannut pitää tätä ulkoa kauniina, hän kertoo.

Muiden kohteiden kiertelyn jälkeen talon hyvät puolet kuitenkin voittivat.

– Se mikä viehätti, oli iso suojaisa piha ja suuret ikkunat. Tämä on paritalo, mutta taloja yhdistää autokatos siten, että meillä on yhtenäinen katto, mutta ei yhtenäisiä seiniä, sanoo Schrowe.

– Ja pidin erityisesti siitä, että asunto oli yhdessä tasossa ja aika iso, joten siihen oli mahdollista saada neljä makuuhuonetta. Lisäksi alue on rauhallinen ja lasten kannalta turvallisesti lähin koulu oli kävelytien päässä.

Lisäksi Schrowe ja hänen silloinen miehensä etsivät nimenomaan remontoitavaa taloa. Sellaisen he todella löysivät.

– Tämä oli ihan hirveä pommi silloin kesällä 2004, Schrowe toteaa.

70-luvun riskirakenteina pidetään muun muassa niin sanottua valesokkelia, jossa lattia on maanpinnan tasossa. Pariskunta tiesi riskit, ja mahdollinen kosteus tutkittiin remontin yhteydessä. Rakenteista ei kuitenkaan löytynyt kosteutta, ja talon salaojituskin oli uusittu hiljattain.

Sisätilat isoine ikkunoineen miellyttävät yhä Mira Schrowen esteettistä silmää.

Perusteellisessa puoli vuotta kestäneessä remontissa esimerkiksi lattia valettiin uudestaan ja siihen asennettiin lattialämmitys, ulkoseinien eristys uusittiin ja useimmat sisäseinät vaihtoivat paikkaa. Samalla uusiksi menivät myös ikkunat, ovet, sähköt, putket ja pesutilat.

– Piirsin pohjan meidän perheelle sopivammaksi. Talo tehtiin tavallaan sisältä kokonaan uudeksi, Schrowe toteaa.

– Alun perin oli haaveena, että tasakatosta tehtäisiin pulpettikatto yhdessä naapurin kanssa. Heidän kattoonsa tuli kuitenkin yllättäen reikä, joten se jouduttiin nopeasti uusimaan, mikä tarkoitti, ettei katon muoto muutu meilläkään.

Lisäksi talon lämmitysmuoto on vaihdettu öljystä ilma-vesilämpöpumppuun. Sen jälkeen remontteja ei olekaan tarvinnut tehdä.

Tasakatto suunniteltiin muutettavaksi pulpettikatoksi, mutta naapurin ripeä kattoremontin tarve romutti suunnitelmat.

Talo on Schrowen mukaan ollut erittäin käytännöllinen. 17 vuoden aikana lapset ovat kasvaneet, huonejärjestelyjä on vaihdettu ja pihassa on välillä ollut hiekkalaatikkoa ja lentiskenttää. Yhdessä tasossa oleva pohja auttoi varsinkin silloin, kun Schrowen nilkka murtui pulkkamäessä.

– Pystyin pyörätuolissa tekemään täällä silti kaiken. Olen jopa miettinyt, että jos omien vanhempieni kunto huononee, heidän olisi teoriassa mahdollista asua täällä. Toimivuus on tärkeä asia.

Sisätilat isoine ikkunoineen miellyttävät yhä Schrowen esteettistä silmää, ja hän sanoo myös tottuneensa talonsa 70-lukuiseen lättänään ulkoasuun. Suorat kehut silti yllättävät.

– Olin aivan hämmentynyt, kun alueen katujuhlissa yksi pariskunta sanoi, että talomme on niin kaunis. Ihmettelin, että puhutteko te siis meidän talosta? Schrowe naurahtaa.

Ilmari Kuikalle muutto Helsingin Torpparinmäkeen 1980-luvulla rakennettuun omakotitaloon oli helppo valinta.

– Ostin tämän vanhemmilta vuonna 2010. He ovat rakentaneet tämän talon, ja uskoin sen olevan kunnossa. Ainakin tiesin ketä syyttää, Kuikka sanailee.

Ilmari Kuikan omakotitalo Torpparinmäessä on alunperin hänen vanhempiensa rakennuttama.

Hänen mukaansa samanlainen sukupolvenvaihdos on saman kadun varrella tehty jo ainakin neljässä muussakin talossa.

– Tämä on niin hyvä paikka, että täällä kasvaneet tekevät kaikkensa päästäkseen tänne takaisin. Torpparinmäki on paikoista paras mahdollinen. Haltialan pellot ja Paloheinän metsät ovat lähellä, ei läpiajoliikennettä, mutta joukkoliikenne on silti toimiva.

Itse talossa on Kuikan mukaan järkevä harjakatto ja tilankäytöllisesti järkevä pohja. Tilaa on riittävästi ja jokaiselle perheessä löytyy rauhallisia sopukoita.

Samoja asioita arvostaa myös samalla alueella asuva Eliisa Pihonen.

– Asuttiin nelisen vuotta kerrostalossa, ja todettiin, että me ei olla kerrostaloihmisiä, Pihonen sanoo.

– Omakotitalossa lapset saa päästellä ääniä, eikä ole naapuria joka häiriintyisi.

Perheen omat lapset ovat jo lentäneet pesästä, mutta kaksikerroksisen talon kaikki huoneet ovat yhä käytössä.

– Yksi seinä otettiin pois, niin saatiin tilaa yläkerran olotilaan. Arkkitehti oli sen varmaan siten ajatellutkin, koska seinä oli kevytrakenteinen, Pihonen arvelee.

Varsinaisia ongelmia talossa ei ole ollutkaan. Remontteja on kuitenkin tehty jo talon iän takia. Noin kolmenkymmenen vuoden kuluessa on talossa muun muassa päivitetty pesutiloja ja keittiötä, katto on huollettu ja maalattu ja ulkoseinästä vaihdettu ja maalattu puupintoja.

– Siihen pitää omakotitalossa asennoitua, että pieniä välttämättömiä remontteja joutuu silloin tällöin tekemään, vaikka muuttaisi uuteenkin taloon, Pihonen sanoo.

– Hyvä puoli on, että asioista saa päättää itse, mutta siihen kuuluu myös vastuu omista päätöksistä.

Kuikka on kymmenen viime vuoden aikana uusinut talon katon ja lattialämmityksen. Sisätiloja on päivitetty ”vähemmän kasarin näköiseen kuosiin”, ja myös sähköjä sekä putkia on kunnostettu tarpeen mukaan.

Vastaavia kunnostustöitä on käynnissä muuallakin alueella.

– Kun katsoo samaan aikaan rakennettua naapurustoa, kyllä täällä on joka kesä pari taloa remontissa, Kuikka sanoo.

Ari Järvinen on asunut vaimonsa kanssa 1990-luvun alusta asti Helsingin Paloheinään rakennuttamassaan kaksikerroksisessa talossa.

– Tämä on periaatteessa yhden sortin valmispaketti. Kiviaines sisältyi ostopakettiin, mutta katto sitten laitettiin erikseen, Järvinen kertoo.

Ari Järvinen on vaimoineen viihtynyt Paloheinässä 90-luvun alusta asti.

Paloheinä on omakotialuetta, jota on vuosikymmenten kuluessa tiivistetty tontteja lohkomalla. Myös Järvisen talon tontti oli alunperin osa rintamamiestalon suurempaa tontista. Myöhemmin rintamamiestalokin on purettu, ja sen tilalle on rakennettu rivitalo.

Järvisellä ei ollut aiempaa kokemusta asumisesta omakotitalossa, mutta talon hoitaminen oli ammattimaiselle isännöitsijälle sinänsä tuttua.

– Tiedän, että eräät puolet muistuttaa kerrostaloasumista ja eräät taas eivät, Järvinen sanoo.

– Tontin omistajalle kuuluvat hoitovastuut olivat minulle jo tuttuja. Palvelut on ostettava itse, kuten vedet ja lämmitys. Myös lämmitys on ratkaistava itse.

Plussapuolia on ollut oman tontin ja talon rauha. Remonttitarvettakaan ei Järvisen mukaan talossa ole ollut. Vaikka tytär on muuttanut jo pois, talon tiloille on yhä käyttöä varsinkin lastenlasten vieraillessa.

Huolta aiheuttaa vain Paloheinän jatkuva tiivistäminen.

– Alueen asukkaita huolestuttaa, jos tänne rakennetaan liian korkeita rakennuksia. Muutenhan tiivistäminen ei haittaa, täällä on edelleen puolitettu vajaakäytöllä olevia tontteja, ja kehitys jatkuu, Järvinen toteaa.