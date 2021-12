Venäläistutkimus: Legot tuottoisampi sijoitus kuin kulta

Legopakettien jälkimarkkinoilla hintojen vuotuinen nousu voi olla kovempaa kuin osakkeissa, joukkovelkakirjoissa, taiteessa tai viineissä.

Venäläisen Higher School of Economicsin (HSE) selvitys kertoo, että Legojen jälkimarkkinoilla hintojen vuotuinen nousu on keskimäärin 11 prosenttia. Oppilaitoksen mukaan tämä on vauhdikkaampaa kuin kullalla, osakkeilla, joukkovelkakirjoilla, postimerkeillä tai viineillä.

HSE:n mukaan vastaavia epätavallisia sijoituskohteita ovat esimerkiksi Barbie-nuket, supersankarihahmot taikka autojen ja junien pienoismallit, joilla kaikilla tuotot voivat kasvaa perinteisempiä sijoituskohteita korkeammiksi.

– Olemme tottuneet ajattelemaan, että esimerkiksi koruja, antiikkia tai taideteoksia ostetaan sijoituksina. Näille on kuitenkin vaihtoehtoja, HSE:n apulaisprofessori Viktoria Dobrinskaja sanoo oppilaitoksen tiedotteessa.

– Legojen jälkimarkkinoilla tehdään kymmeniä tuhansia kauppoja. Vaikka otettaisiin huomioon yksittäisten kauppojen suhteellisen pienet hinnat, kyseessä ovat valtavat, perinteisille sijoittajille tuntemattomat markkinat.

HSE:n selvityksessä on mukana 2322 Lego-pakettien kauppaa vuosilta 1987–2015. Tarkasteltavana on avaamattomien pakettien ensikauppoja ja vastaavien pakettien kauppoja huutokaupoissa.

Kovimmat hinnannousut ovat kokeneet Legon Millennium Falcon, Cafe on the Corner, Taj Mahal, Death Star II ja Imperial Star Destroyer -paketit.