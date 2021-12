Monessa ammatissa valtiolla tienaa enemmän kuin yksityisellä – katso 50 alan lista

Valtiolta löytyy useita ammattiluokkia, joissa palkat voivat nousta yksityisiä työnantajia korkeammiksi.

Vanhan hokeman mukaan valtion leipä on kapea mutta pitkä. Tilastokeskuksen kokoamat viime vuoden palkkatiedot todistavat vanhan sanonnan vääräksi.

Perimätiedosta huolimatta valtion leivissä voi nimittäin monilla aloilla tienata enemmän kuin yksityisillä työnantajilla, ainakin jos tarkastellaan säännöllisiä kuukausipalkkoja.

Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan mediaaniansio oli viime vuonna 3 788 euroa, kun se yksityisillä jäi 3 435 euroon.

Mediaani on suuruusjärjestykseen asetettujen palkkojen keskimmäinen luku.

Säännöllisen työajan ansio sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta ei ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita.

Myös säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo on valtiolla yksityistä korkeampi. Valtiolla keskiarvoansio on 4 064 euroa, kun se yksityisellä puolella on 3 832 euroa.

Palkkojen mediaaneista ja keskiarvoista huolimatta valtiolla on kuitenkin paljon ammattiluokkia, joiden palkat jäävät jälkeen yksityisen sektorin palkoista.

Ammattiluokkien sisällä on kuitenkin erilaisia alaluokkia, ammattinimikkeitä, työtehtäviä, joista voi löytää poikkeuksia yleisiin sääntöihin.

Esimerkiksi lääkärien palkat ovat yleensä korkeammat yksityisellä sektorilla, mutta taulukoiden mukaan erikoislääkärien mediaanipalkka on valtiolla jopa 1 400 euroa korkeampi kuin yksityisellä puolella.

Lääkäreistä poiketen sairaanhoitajat saavat parempaa valtion leivissä parempaa palkkaa kuin yksityisellä työnantajalla.

Ict-alalla yritykset tarjoavat useissa ammattiluokissa valtiota parempaa palkkaa, mutta silti tietojärjestelmien ylläpitäjät ja informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat voivat tienata valtiolla enemmän.

Yksittäisten työntekijöiden ansiotasoon vaikuttavat ammattiluokan ja työnantajan lisäksi tietysti esimerkiksi työuran pituus ja koulutustausta. Työtehtävien erilaiset vaatimustasot voivat myös näkyä palkkatasossa.

Valtiota ja yksityisiä yrityksiä on joiltain osin vaikeaa verrata työnantajina.

Sekä yksityisellä sektorilla että valtiolla on ammattiluokkia, jotka toiselta puuttuvat. Näitä ovat esimerkiksi valtion palveluksessa olevat sotilaat ja yksityiseltä sektorilta löytyvät käsityöammatit.

Yksityisellä sektorilla oli viime vuonna noin 778 000 kuukausipalkkaista palkansaajaa, kun taas valtion palkansaajien määrä oli tästä vain kymmenesosa, eli yhteensä lähes 75 900 palkansaajaa.

Sekä valtiolla että yksityisellä sektorilla suurimpia ammattiryhmiä ovat erilaiset asiantuntijat ja erityisasiantuntijat. Yksityisellä sektorilla heidän osuutensa kuukausipalkkaisista työntekijöistä on noin 60 prosenttia ja valtiolla jopa 70 prosenttia.

Tilastojen perusteella valtio maksaa erityisasiantuntijoille usein yrityksiä korkeampaa palkkaa.

