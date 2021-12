Ammattiliitto Pro jätti lakkovaroituksen UPM:lle

Lakko alkaa 1.1.2022 ja kestää kolme viikkoa ellei toimihenkilöiden työehdoista synny neuvottelutulosta.

Ammattiliitto Pro ilmoitti tänään kolmen viikon mittaisesta lakosta paperiteollisuuden työehtosopimuksen piirissä työskenteleville metsäyhtiö UPM:llä.

Pron mukaan lakko alkaa 1. tammikuuta 2022 kello 6 (pois lukien Lappeenrannan biojalostamo, jossa lakko alkaa samana päivänä kello 7). Lakko päättyy 22. tammikuuta 2022 kello 6, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta.

Lakon piirissä ovat päättyvän paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen alaiset työt seuraavissa yhtiöissä: UPM Communication Papers Oy, UPM Raflatac Oy, UPM Specialty Papers Oy, UPM Sales Oy, UPM Pulp Sales Oy ja UPM-Kymmene Oyj.

Pron hallitus piti tänään ylimääräisen kokouksen, jossa käsiteltiin toimihenkilöiden sopimustilannetta UPM:llä. Pron neuvottelema toimihenkilöiden työehtosopimus päättyy 31.12.2021.

– UPM on ilmoittanut ottavansa käyttöön omat yksipuolisesti määrittelemänsä työehdot. Tämä on ilmoitettu jo helmikuussa, mutta useimmille toimihenkilöille on vieläkin epäselvää, mitä palkkaa he tulevat ensi vuonna saamaan. Suuri osa työhön liittyvistä tessin korvauksista on auki, palkkaperusteita ei ole kerrottu eikä palkankorotuksia luvattu. Todennäköistä on, että monien toimihenkilöiden kokonaisansiot laskevat. Kuinka paljon, se on vielä arvoitus, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo tiedotteessa.

