Lapin matkailuyrittäjälle uusi alku konkurssin jälkeen – ” Kertaakaan ei ole tullut mieleen, että tämä oli tässä”

Ohjelmayrittäjä Juha-Pekka Mikkola ei jäänyt laakereilleen lepäilemään kun korona vei yrityksen alta, vaan on ponnistanut jo uuteen alkuun.

Koronapandemia on merkinnyt monella Lapin matkailuyrittäjälle lapun laittamista luukulle.

Niin myös rovaniemeläiselle Juha-Pekka Mikkolalle. Lappu ei kuitenkaan pysynyt kauan luukun tukkeena.

– Safarikausi on päällä ja kelkat liikkuvat jälleen. On aika lailla kiireistä, Mikkola kertoo.

Mikkola tunnetaan hyvin Lapin matkailupiireissä eikä hän ole kaihtanut riskinottoa. Se vei hänet myös matkailun pariin vuosituhannen vaihteessa, kun alan yrittäminen oli Lapissa nykyiseen verrattuna lapsenkengissään.

Verottaja haki keväällä Mikkolan rovaniemeläisen matkailualan yrityksen Arctic Lifestyle Oy:n konkurssiin.

Vuonna 2005 perustettu Arctic Lifestyle pyöritti reilun miljoonan euron liikevaihtoa ja työllisti parhaimmillaan Mikkolan lisäksi 26 työntekijää.

Voitollinen yritys kasvoi rivakkaa tahtia ja investointeja tehtiin, mikä kasvatti puolestaan velkaa. Se ja koronan karkottamat turistit koituivat yrityksen kohtaloksi.

– On tämä ollut aika raskaskin polku. Tein kaikkeni ja yritin hakea rahoitusta joka paikasta, Mikkola sanoo.

– Olin investoinut paljon ja olisi tarvittu vielä yksi ehjä kausi. Se oli riski, joka realisoitui. Sille ei voi mitään. Velka on huono mauste liiketoiminnassa, kun on pakko saada liikevaihtoa ja kassavirtaa. Koko ajan on ollut pakko keksiä jotakin, ympäri vuoden ja tehdä keikkoja huonollakin katteella.

” Verottaja ja pankki eivät joustaneet yhtään

Verovelka esti sen, että yritys olisi voinut hakea koronan johdosta valtiolta kustannustukea.

– Verottaja ja pankki eivät joustaneet yhtään. Kulut kuitenkin juoksivat. Piti nostaa kädet pystyyn ja todeta, että näin tämä tulee menemään, Mikkola sanoo.

– Aina välillä haastemies käy pihalla istuskelemassa ja odottamassa milloin tulen töistä kotiin, että voi tuoda velkomushaasteen. Sanoin hänelle, että mitäs siellä tyhjää istut. Soita minulle vain suoraan, niin saat paperit aina hoidettua.

Mikkola oli taannut yrityksensä lainoja yli miljoonan euron edestä ja ne ovat nyt perinnässä. Parin miljoonan investointi, Olleronvaaran Lumi Resort -rakennus 16 hehtaarin tontteineen on tyhjillään velkojen panttina.

– Tein tarjouksen päästä sen vuokralaiseksi, mutta se ei käynyt velkojille, jotka vaativat erityistilintarkastusta. Siinä ei ole ilmennyt toistaiseksi mitään.

Mikkola kertoo luottavansa Lapin matkailualan elpymiseen.

Toiminta jatkuu nyt pienimuotoisena Lapin Hullu Ohjelmapalvelut Oy -yrityksessä, joka toistaiseksi työllistää täysipäiväisesti Mikkolan itsensä ja lisäksi alihankkijoita. Toiminimi oli rekisteröity jo ennen konkurssia viime vuoden puolella.

– Olin ajatellut käyttää sitä omiin tarkoituksiini, kuten puhujakeikkoihin. Ja jos käy huonosti - kuten kävi - on taas jotakin, josta lähteä liikkeelle, Mikkola sanoo.

Hän kertoo karsineensa toiminnasta nyt pois turhat rönsyt. Iso organisaatio ja toimistolla istuminen ovat jääneet taakse. Pääpaino on kelkkasafareissa, joiden asiakkaat tulevat lähes järjestään ulkomailta. Lisäksi on muun muassa mökkien vuokrausta.

– Keskitytään siihen ydinosaamiseen, missä olemme hyviä. Nyt mennään pienemmällä volyymilla ja henkilöstöllä, mutta myös kuluilla. Päivät voivat mennä pitkiksi ja hermopaine on olemassa, mutta olen perusluonteeltani optimisti.

Mikkolan käytössä on nyt Päämaja-niminen matkailupalvelurakennus, jonka hän oli itse aikoinaan remontoinut ja sittemmin myynyt. Rakennuksen omistajayritys meni konkurssiin, jolloin Mikkola hankki sen itselleen.

– Ympyrä tavallaan sulkeutuu, Päämaja palaa minulle. Siitä kaikki lähti, Mikkola sanoo.

– Yhdysvalloissa konkurssi on ensimmäinen meriitti yrittäjälle. Kertaakaan ei ole tullut mieleen, että tämä oli tässä. Ammattitaito ja asiakkaat ovat edelleen olemassa.

Tilastokeskuksen mukaan tammi–lokakuussa Suomessa pantiin vireille 2 010 konkurssia, mikä on 116 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Majoitus- ja ravintolatoiminnassa konkurssien määrä kuitenkin väheni 16,4 prosenttia, mikä kertoo alan elpymisestä.

Mikkolan mukaan Lapin matkailuyrittäjien näkymät ovat nyt jälleen hyvät, niin kauan kuin korona sen sallii.

– Tosiasia on kuitenkin se, että Lapin matkailu on pysynyt hengissä kustannustukien avulla. Ilman niitä tyhjiä taloja ja konkurssihuutokauppoja olisi paljon enemmän. Hienoa että valtio auttoi parhaimpansa mukaan ja se mahdollistaa yritysten elpymisen ja verotulojen saamisen tulevaisuudessa, Mikkola sanoo.

– Toisaalta on ketjuja, joilla on monia hyviä tilikausia takana ja hyvä kassa. Ne ovat pärjänneet tämän takia hyvin.

Suomalainen matkailija ei ole juuri Rovaniemellä järjestetyistä kelkkaretkistä kiinnostunut, vaan tähtää yleensä hiihtelemään pohjoisemmaksi.

Hinnat ovat kalliita monelle ja siksi rahaa käytetään ennemmin ravintolaan tai muuhun mukavaan. Siksi safarit on suunnattu ulkomaalaisille.

Katteet ovat kuitenkin Mikkolan mukaan pieniä ja palkkakulut kovia, siksi hintoja ei voi juuri laskea.

Mikkola kertoo myös Tunturi-Lapin mökkivuokraajasta, jonka mukaan kulunut kesä ja syksy ovat olleet parhaita ikinä. Liikkeellä ovat olleet nimenomaan kotimaiset matkailijat.

– Hän oli ollut 30 vuotta yrittäjänä eikä ollut koskaan pärjännyt näin hyvin. Minusta tämä on mahtava juttu, sillä ei niin huonoa ettei jollekin hyvääkin ja olen iloinen heidän puolestaan.

