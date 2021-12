Lippujen myyjä palautti lippujen hinnan, mutta vähensi summasta 4,50 euron käsittelymaksun per lippu.

Saako lippujen välittäjä ottaa palvelumaksun, jos tapahtuma peruuntuu? Kuluttajariitalautakunnan tuoreen ratkaisun perusteella vastaus on, että ei saa.

Kuluttajalla oli kaksi lippua Venäjän kansallisbaletin Joutsenlampi-baletin esitykseen Espoon kulttuurikeskuksessa maaliskuussa 2020. Liput maksoivat yhteensä 149 euroa. Tapahtumanjärjestäjä peruutti esityksen. Lippujen välittäjä palautti lippujen hinnan, mutta vähensi summasta 4,50 euron lippukohtaisen käsittelymaksun.

Kuluttaja vaatii, että hänelle hyvitetään käsittelymaksut, joiden määrä on yhteensä 9 euroa. Hän vei asian kuluttajariitalautakuntaan.

Lippujen välittäjä kiistää vaatimuksen ja vetoaa käyttäjäsopimukseen, jonka kuluttaja on hyväksynyt lipun oston yhteydessä. Sen mukaan muun muassa esitysten peruuntumisesta, paikan tai aikataulun muutoksista vastaa tapahtumanjärjestäjä, ei lippujen välittäjä.

Lippujen välittäjän käyttäjäsopimuksessa sanotaan peruuntumisesta muun muassa seuraavasti:

”Peruuntumistilanteessa pidätämme lippuun tulostetun lippukohtaisen palvelupalkkion tai lippuun merkityn peruutuksen käsittelymaksun. Jos lippuun ei ole merkitty palvelupalkkiota tai käsittelymaksua, perimme siinä tapauksessa kulloinkin voimassaolevan peruutuksen käsittelymaksun per lippu.”

Lisäksi jokaisessa kuluttajalle toimitetussa lipussa on erikseen maininta: ”Peruuntumistilanteessa käsittelymaksu 4,50 e”.

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että lippujen välittäjä hyvittää kuluttajalle 9 euroa.

Lautakunta katsoo ensinnäkin, että tapahtumanjärjestäjä on ollut velvollinen palauttamaan kuluttajalle lippujen hinnan peruutettuaan tapahtuman. Hinnanpalautuksessa tapahtumanjärjestäjä on käyttänyt lippujen välittäjää, joka on perinyt yllä kerrotun käsittelymaksun.

Kuluttajariitalautakunta katsoo, että liput on ostettu välittäjän verkkokaupasta, jolloin kyse on ollut etämyynnistä. Näin ollen lautakunta viittaa toisen, huhtikuussa tekemänsä ratkaisun mukaisesti, ettei kuluttajalle ole annettu etämyyntisäännösten edellyttämällä tavalla tietoa lippujen hintaan sisältymättömistä kuluista eikä kuluttajan ole näytetty antaneen nimenomaista suostumustaan lisämaksujen perimiseen.

Lippujen välittäjällä ei tämän vuoksi ole oikeutta periä palautuksen käsittelymaksua kuluttajalta, lautakunta toteaa.

Kuluttajariitalautakunta huomauttaa vielä, että kyseessä on tapahtumanjärjestäjän velvollisuus palauttaa lipun hinta.

– Jos tapahtumanjärjestäjä haluaa käyttää palautukseen välittäjää, tapahtuman­järjestäjä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista, ratkaisussa sanotaan.