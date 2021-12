Kisa kovenee ruuan verkkokaupassa – ”S-ryhmä ottanut markkinaosuuksia Keskolta”

Ensi vuodesta tulee mielenkiintoinen, koska Oda aloittaa merkittävänä haastajana ja kirittäjänä, ruuan verkkokaupan asiantuntija sanoo.

Kilpailu ruuan verkkokaupan markkinajohtajuudesta käy kovana.

Kaupan liiton mukaan kuluvan vuoden aikana eniten käytetyt päivittäistavaroiden verkkokaupat olivat S-kaupat.fi (foodie.fi) ja K-Ruoka.fi.

Päivittäistavaran verkkokauppaa tutkiva konsultti Arhi Kivilahti Ada Insightista asettaa järjestyksen hieman toisin.

– Kauppahalli24 on oman käsitykseni mukaan viidenneksi suurin Keskon, S-ryhmän, Fiksuruoan sekä Ruokaboksin jälkeen.

Kesko on viestittänyt, että se on edelleen suurin, kun taas Kauppahalli24:stä arvioidaan, että se on heti kolmantena S- ja K-ryhmän jälkeen perinteisenä ruuan verkkokauppana.

– S-ryhmä on ottanut tänä vuonna markkinaosuuksia Keskolta. S-ryhmä on epävirallisesti kertonut myyvänsä verkossa yhtä paljon kuin Kesko. He eivät ole vielä julkisesti vahvistaneet tätä tietoa, Kivilahti sanoo.

Viime vuonna verkkokaupan osuus päivittäistavaroiden myynnistä yli kolminkertaistui 395 miljoonaan euroon markkinatutkimusyritys NielsenIQ:n mukaan.

Kehityshankkeita on kaikilla kaupparyhmillä. K-ryhmä aikoo investoida lähivuosina kymmeniä miljoonia keräilyn automatisointiin. S-ryhmä puolestaan testaa ruokakaupan pikatoimituksia Helsingissä ja Tampereella valikoiduissa Alepoissa ja Saleissa.

Kivilahti sanoo, että Kesko otti verkkokauppaan Citymarketit mukaan nopeammin kuin S-ryhmä toi Prismaa. Helsingin seudulla Prismat alkoivat avata verkkokauppoja isommin vasta viime vuoden aikana.

– Tämä alkaa näkyä nyt.

Lisäksi Kesko kasvatti Kivilahden mukaan verkkokaupan myyntiä pandemian aikana avaamalla hurjan määrän verkkokauppoja pieniin maakuntien lähikauppoihin. Näin saatiin iso määrä pienen myynnin kauppoja mukaan.

– Kun yhteiskunnan sulut ovat poistuneet, näiden myynti on hiipunut pois. Siksi Kesko ei ole ehkä kasvanut yhtä nopeasti kuin S-ryhmä tänä vuonna, hän arvelee.

Tätä tukee myös tieto siitä, että halvan hintatason ja paljon rahaa palauttavan S-Etukortin ansiosta S-ryhmä on perinteisesti ollut vahva lapsiperheiden keskuudessa. Lapsiperheet ovat myös ylivoimaisesti suurin asiakasryhmä verkossa.

Nielseniltä ei ole tullut vielä tuoreimpia lukuja.

Kivilahden käsitys on, että sekä Kesko että S-ryhmä olisivat myyneet vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana noin 180–190 miljoonaa euroa verkossa. Koko vuosi voisi olla noin 250–260 miljoonaa.

Arvio markkinan koosta • S- ja K-ryhmä yhteensä: 500–520 miljoonaa euroa • Ruokaboksi & Fiksuruoka: noin 20 miljoonaa euroa per yritys, yhteensä 40 miljoonaa euroa • Muut: 20 miljoonaa euroa • Koko markkina tänä vuonna noin 550–600 miljoonaa euroa eli 2,5-3 prosenttia ruokakaupan markkinasta. (Lähde: Ada Insight)

– Vuodesta tulee mielenkiintoinen, koska Oda aloittaa merkittävänä haastajana ja kirittäjänä. Heidän myyntinsä oli Norjassa viime vuonna samaa luokkaa kuin Keskolla oli viime vuonna verkossa. Eli heillä on kaikki edellytykset haastaa kaksi jättiä verkossa.

Siksi onkin mielenkiintoista seurata miten verkkokaupan kasvu kiihtyy ensi vuonna sekä erityisesti miten Kesko ja S-ryhmä vastaavat uuteen kovaan kirittäjään.

