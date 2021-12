Nyt tuli valvojalta ohje: Näin vältyt sudenkuopilta somen sijoituskeskusteluissa

Finanssivalvonta muistuttaa, että kurssimanipuloinnin kielto ja monet muut säännökset koskevat myös piensijoittajia.

Finanssivalvonta (Fiva) kertoo saaneensa kuluneen vuoden aikana aiempaa enemmän yhteydenottoja sijoituskeskusteluista ja -kirjoittamisesta sosiaalisessa mediassa.

– Yhteydenotot ja kyselyt ovat liittyneet muun muassa siihen, milloin somekeskustelussa voi olla kyse kurssimanipulaatiosta, milloin somekeskustelu voidaan katsoa sijoitussuosituksen antamiseksi ja mihin sijoittajien pitäisi kiinnittää huomiota somekeskusteluissa, Fiva kertoo tämänpäiväisessä Markkinat-tiedotteessaan.

Arvopaperimarkkinoiden toimivuus perustuu siihen, että sijoittajat voivat luottaa markkinoihin ja niillä toimiviin osapuoliin. Väärinkäytökset, kuten sisäpiiritiedon väärinkäyttö ja markkinoiden manipulointi, rapauttavat tätä luottamusta, Fiva sanoo.

– Markkinoiden manipuloinnin muotoja on useita, mutta keskeistä manipuloinnille on se, että tekijä harhaanjohtaa muita omilla toimillaan. Markkinoiden manipulointia voi olla esimerkiksi harhaanjohtavan tai kokonaan väärän informaation levittäminen, kun tavoitteena on vaikuttaa osakkeen kurssiin.

Fiva muistuttaa, että manipulointikielto koskee kaikkia, myös yksityishenkilöitä, ja kiellon rikkominen on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa.

Sijoitussuosituksiin liittyviä säännöksiä puolestaan sovelletaan paitsi ammattianalyytikoihin, myös muihin henkilöihin, jotka sosiaalisessa mediassa tai muutoin toistuvasti ehdottavat sijoituspäätöksiä ja esiintyvät rahoitusalan asiantuntijoina.

– Sijoitussuositukset tulee esittää puolueettomasti ja läpinäkyvästi. Puolueettomuuden kannalta on tärkeää erottaa sijoitussuosituksessa omat mielipiteet ja näkemykset faktoista. Suosituksen yhteydessä tulee julkistaa suosituksen laatijan omistukset ja eturistiriidat, jotka liittyvät suosituksen kohteena olevaan osakkeeseen, Fiva sanoo.