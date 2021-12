Konkareiden pyörittämä ruuan verkkokauppa laajenee ja uudistuu – yksi asia ärsyttää Suomessa aloittavassa Odassa

Haastaja saa haastajan. Kauppahalli24 vaihtaa isompaan vaihteeseen ensi vuonna. Oda on hieno toimija, toimitusjohtaja kehuu.

Ruuan verkkokaupan pieni kotimainen haastaja Kauppahalli24 laajenee eri puolille Suomea ensi vuonna ja avaa kokonaan uuden verkkokaupan.

Verkkokauppa vastaa näin osaltaan haasteeseen, jonka norjalainen Oda tuo laajentuessaan ensi vuonna Suomeen.

– Oda on hieno toimija, ja olemme seuranneet sitä jo jonkin aikaa Norjan menestyksen takia, Kauppahalli24:n taustayrityksen Seulo Palveluiden toimitusjohtaja Petri Toivonen kertoo Taloussanomien haastattelussa.

Parhaillaan rakenteilla on kokonaan uusi Kauppahalli24-sivusto.

– Olemme tekemässä erittäin isoa uudistusta. Ensi vuonna käyttöön tulee verkkokauppa, joka nostaa toimintamme aivan eri tasolle sivuston toiminnallisuudessa.

Kauppahalli24 toimii nykyään Uudellamaalla ja Turussa ja Lahdessa. Ensi vuonna sekin muuttuu uuden logistiikkamallin ansiosta.

– Olemme asettaneet tavoitteeksi, että olemme ensi vuonna – jos ei nyt aivan joka niemessä ja notkossa – niin ainakin levittäytyneet ympäri Suomea.

Kuinka isoksi verkosto voi kasvaa, ei ole vielä selvillä, mutta laajentumiseen on paljon aiempaa isompi valmius. Logistiikkaa hoitavan tytäryhtiön Collicon tavoitteena on laajentua kaikkiin yli 50 000 asukkaan kaupunkeihin ja myöhemmin koko maan kattavaksi, yhtiöstä kerrotaan.

Hintakisa kuljetuksissa

Statista-tilastotietopalvelun tuore kuluttajatutkimus vahvistaa vanhan säännön: suomalaiset suosivat yhä halpaa ruokaa. Laadun merkitys on selvästi vähäisempi.

Kaikkiin yleistys ei päde, ja verkossa ruokaa ostavat ovat toisaalta myös kokeilunhaluisempia kuin myymälöissä ostoksilla käyvät asiakkaat.

Hintavetoisuus vaikeuttaa Kauppahalli24:n tilannetta. Toivonen myöntää, että pelkällä hinnalla yhtiö ei voi kilpailla.

– Kotiin toimituksissa haluamme olla halvin, muutoin pyrimme siihen, että olemme riittävän edullinen.

Siitä Kauppahalli24:n pyörittäjät eivät pidä, että Oda rummuttaa olevansa Suomesta puuttunut ruuan verkkokaupan haastaja.

– He sanovat muuttavansa kotiinkuljetuksen hinnan. Meidän hinnat lähtevät neljästä eurosta, eli olemme täysin kilpailukykyinen Odaan nähden, Toivonen sanoo.

Toivonen kehuu Kauppahalli24:n kuljetushintoja jopa halvimmiksi, kun lähtöhinta on neljästä eurosta ylöspäin kaikille. Vertailuja on vaikea tehdä, sillä käytännössä hinta riippuu usein tilauksen koosta ja aikaikkunasta.

Lähituottajista etuja

Muillakin tavoin kilpailuetuja on. Kauppahalli24:llä on valikoimassa yli 6 000 tuotetta ja yli 150 tavarantoimittajaa. Mukana on useita lähituottajia.

– Näiden ei tarvitse sitoutua suuriin toimituseriin, mikä voi joskus olla ongelmana isoilla tilaajilla. Olemme tehneet niinkin, että avaamme koko tavarantoimittajan valikoiman myyntiin, ja asiakas päättää.

Isoilla toimijoilla on oma tapansa tehdä asioita, hän pyörittelee.

– Niillä on kovat kaupalliset ehdot ja korkeat kynnykset. Kaikkea tietoa ei aina kovin avoimesti jaeta. Meillä ei ole kynnystä. Pyrimme tarjoamaan sellaiset kaupalliset ehdot, että ne ovat molemmille järkevät ja että pienempi toimittajakin niiden kanssa elää.

Isosta ketjusta startupiin

Sanojen pyörittelylle on syynsä. Toivonen itse toimi pitkään johtotehtävissä Valiolla, Tradekassa, Suomen Lähikaupassa ja Keskolla, kunnes hyppäsi sieltä Seuloon noin 1,5 vuotta sitten.

Toivonen kertoo alkaneensa kaivata uutta polkua uralleen. Isojen yritysten jäykkä päätöksenteko ja rakenne oli nähty, kun taas työ vahvasti keskittyneen kaupan alan haastajassa kiehtoi. Toivonen sanoo olevansa suoraviivainen tyyppi, joka haluaa tehdä asioita ”perustellusti ja nopeasti”.

Alkuaikoina firma teki logistiikan ja ruokakaupan kokeiluja, mutta vuonna 2012 se lähti hakemaan rahoitusta ja rakensi Kauppahalli24-sivuston. Perustajien rahat eivät riittäneet, ja vuonna 2013 mukaan hyppäsivät Suomen Kauppayhtiöt ja Heino Group vauhdittamaan toimintaa.

Vanhoja konkareita omistajina Kauppahalli24:n omistajayhtiön Seulo Palvelut perusti Erkki Timmerbacka, joka on edelleen yrityksen isoin omistaja perheensä kanssa ja hallituksen puheenjohtaja. Perusti Kauppahalli24.fi 65-vuotiaana. Timmerbackalla on pitkä ura logistiikassa. Hän aloitti kuljettamalla kalaa Pohjois-Norjasta veljensä kuljetusyrityksessä, Valiossa ja myöhemmin konsulttiyrittäjänä. Omistajina myös Suomen Kauppayhtiöt (Suka), joka on Tarjoustalon perustajan Kari Hautasen perheen sijoitusyhtiö, Heino Group, Tradeka ja liuta pienomistajia.

Myynti on kasvanut kymmenessä vuodessa, mutta vaikeita vuosia on paljon. Vuosi 2018 oli kohtuullinen, mutta 2019 taas heikko, kun myynti jäi ison strategiamuutoksen ja kehityshankkeiden jalkoihin.

Aiemmin Seulo teki kaiken itse, pyöritti logistiikkaa ja rakensi verkkokaupan taustajärjestelmät itse. Vuonna 2019 nämä ulkoistettiin, ensin uudelle pääomistajien yhtiölle Collicolle ja keväällä 2020 verkkokaupan it-puoli Storeverselle.

Collico on kaikkea muuta kuin Kauppahalli24:n tukifirma. Sen oma asiakasmäärä on kasvanut jo noin 130:een. Mukana on myös ruoan verkkokaupan asiakkaita eli Kauppahalli24n kilpailijoitakin.

Kauppahalli24:n toimipisteessä Vantaalla pakattiin asiakkaan tilaamia tuotteita 24. maaliskuuta 2020.

Nyt Collico saa rahavirtaa muilta verkkokauppiailta, ja lisäksi operatiivisia ja kehityskustannuksia on jakamassa moni asiakas.

– Se tuo meille kustannushyötyä, ja pystymme myös tarjoamaan asiakkaille useamman verkkokaupan toimitukset samalla kerralla, Toivonen kertoo.

Tappiollisia vuosia takana

”Viimeisen kilometrin eli last milen” logistiikka, eli perille kuljetuksen kulut, tuottavat kaikille verkkokaupoille päänvaivaa. Mitä vähemmän ostoksia, sitä suurempi suhteellinen kustannus. Kauppahallin toiminta on ollut koko ajan tappiollista.

Viime vuonna Kauppahalli24:n liikevaihto 2,5-kertaistui 6,3 miljoonaan euroon, kun koronapandemia siivitti ruuan verkko-ostamisen ennen näkemättömään nousuun.

– Se oli iso asia meille, että pääsimme yritysrakenteen muutoksen ja myynnin kasvun kautta oikealle polulle. Yksin on ollut pienen paha yrittää, mutta avoimessa ekosysteemissä on voimaa. Sitä pääsemme ensi vuonna vasta kunnolla hyödyntämään, Toivonen sanoo.

– On edelleen tahoja jotka sanovat että tätä bisnestä ei voi tehdä kannattavasti. No, emme ole enää samaa mieltä, kannattavuus on mahdollista kun tätä tehdään isolla joukolla yhdessä.

Asiakasmääriä ei Kauppahalli24 kerro. Toivosen mukaan puhutaan monista kymmenistä tuhansista rekisteröityneistä asiakkaista.

Liikevaihdon kasvu kohensi kannattavuutta, mutta käyttökateprosentti, joka on ollut pahasti miinuksella, jäi edelleen 22 prosenttia viivan alle. Vuonna 2019 se oli -95 prosenttia. Myyntikate nousi 812 000 euroon.

Yrityksen omavaraisuusaste saatiin omistajien antaman lisärahoituksen turvin nostettua yli 50 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli 11 prosenttia.

Läpivirtaus ja UPH?

Toivonen kertoo, että Kauppahalli24:n niin kutsuttu läpivirtausmalli on sen iso vahvuus. Kun kivijalkakauppoja ei ole, eikä myöskään esimerkiksi tuoretuotteita varastossa, tuotteet tilataan suoraan tuottajalta ja tavarantoimittajilta.

Keräily tapahtuu usein jo saman päivän aikana.

– Tuotteidemme päivämäärät ovat pitkiä, kun ne tulevat suoraan toimittajilta ja lähtevät asiakkaille. Näin myös ketjun hävikki pysyy pienenä.

Toinen tärkeä termi ruuan verkkokaupassa on tehokkuutta mittaava niin kutsuttu UPH-luku (units per hour). Mitä pienempi luku, sen suurempi paine asiakkaan maksamalle kuljetuskustannukselle.

Lue lisää: Norjalainen Oda aikoo mullistaa Suomen ruoka¬kaupan – yhtiön perustaja kertoo nyt, miten se tapahtuu

Odalta luku on automatisoidun keräilykeskuksen ansiosta poikkeuksellisen korkea 212, kun perinteisessä ruokamarketissa, jossa työntekijä kerää kärryyn verkkoasiakkaiden ruokia, tehot voivat olla tasoa 60–80.

Collicon toiminta alkoi viime vuonna manuaalisella keräilymallilla, jolla UPH luku on vielä alle 150. Collicon ja toisen logistiikkayhtiön LogXellencen yhdistyminen kasvattaa toimitilakapasiteettia noin nelinkertaiseksi 40 000 neliöön helmikuun alkuun mennessä.

– Automaatiokeräilyn kasvaessa tavoitteena on nostaa UPH luku selvästi yli 200:n ensi vuoden aikana, Collicon toimitusjohtaja Peter Klenberg kertoo.