Monet suomalaiset ovat ilmoittaneet haluavansa koehenkilöiksi testaamaan Suomessa kehitettävää nenäsumutteena annettavaa koronarokotusta. Tutkijat eivät voi kuitenkaan voi vielä valita testaajia.

Virologian professori Kalle Saksela Helsingin yliopistosta on saanut paljon ilmoittautumisia rokotetesteihin, vaikkei koehenkilöitä voi vielä valita edes alustavasti.

Professori Kalle Sakselan sähköposti on täyttynyt viesteistä suomalaisilta, jotka haluavat nenäsumutteena annettavan koronarokotteen testihenkilöiksi.

Ilmoittautuneiden joukossa on myös paljon rokottamattomia.

– Monet ihmiset ovat kai niin piikkikammoisia ja on varmaan muitakin syitä. Kaikille kysyjille olen toki pyrkinyt vastaamaan, että he suojaisivat itsensä mahdollisimman pian niillä rokotteilla, joita on nyt saatavilla, Saksela korostaa.

Rokotteen ihmisillä tehtävät kokeet ovat lykkäytyneet useaan otteeseen, ja Sakselan mukaan näillä näkymin ensimmäisen vaiheen ihmiskoe päästään aloittamaan ensi keväänä.

Hänen mukaansa rokotteen kehittäjät eivät kuitenkaan voi vielä edes valita ketään testeihin.

– Emme saa tehdä minkäänlaisia alustaviakaan rekrytointeja, ennen kuin olemme saaneet ihmiskokeisiin hyväksynnän viranomaisilta, Saksela sanoo.

– Älkää hyvät ihmiset nyt meitä odottako.

Tutkimustyössä ovat olleet mukana virologian professori Sakselan lisäksi akatemiaprofessori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta, professori Seppo Ylä-Herttuala Itä-Suomen yliopistosta työryhmineen sekä diplomi-insinööri Pasi Kemppainen. Hanketta varten on perustettu myös Rokote Laboratories -yhtiö, jonka omistajina ovat edellisten lisäksi myös Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot.

Ihmiskokeita ovat lykänneet muun muassa testejä varten tarvittavan lääke-erän tuotanto sekä Euroopan lääkeviraston kanssa käytävät neuvottelut tulevien ihmiskokeiden yksityiskohdista.

Tutkijoiden tavoitteena on saada lupa tutkia nenäsumutteen käyttöä tehosterokotteena nykyisten rokotteiden lisäksi. Aiemmin rokotetta kehitettiin ensisijaiseksi rokotteeksi, mutta tutkimustavoitetta on muutettu rokotekattavuuden kasvun takia.

Sakselan mukaan eläinkokeiden perusteella näyttää lupaavalta, että työryhmän kehittämä rokote suojaisi myös omikronilta ja muilta mahdollisesti koronan tulevilta varianteilta – ja lisäksi nykyisiä markkinoilla olevia rokotteita paremmin.

– Uskomme että olemme siinä parempia, mutta riittääkö se, niin siihen en uskalla vielä vastata, Saksela sanoo.

Selityksenä parempaan suojaan on Sakselan mukaan se, että toisin kuin lihakseen annettavat rokotteet, tuottaa nenäsumute tartuntaa estävän vasteen jo ylähengitysteiden limakalvoille, eli sinne, mistä koronavirus ihmiseen yleensä leviää.

– Tästä on eläinkokeista hyvää näyttöä, ja toivon mukaan se toimisi näin ihmisissäkin, Saksela sanoo.

Lisäksi suomalaisrokote on suunniteltu tuottamaan nykyrokotteita laajakirjoisempi vaste, mikä sekin antaisi suojaa myös viruksen uusilta mutaatioilta.

Tutkijat ovat aiemmin valittaneet rahoitusongelmia. Kesällä hanke sai kuitenkin yhteensä yhdeksän miljoonan euron rahoituksen, jonka avulla saadaan tehtyä ensimmäisen ja toisen vaiheen ihmiskokeet.

Aiemmista toiveista huolimatta rahoitus varsinkin kolmannen vaiheen kalliisiin ihmiskokeisiin puuttuu yhä. Saksela on kuitenkin toiveikas.

– Aluksi eläteltiin sitä ajatusta, että oltaisiin voitu aluksi varmistaa koko hankkeen elinkaari, mutta ehkä se ei ole realismia, hän sanoo.

– Nyt uskon, että kun saamme kokeista hyvät tulokset, niin eiköhän se rahoitus sitten järjesty. Meillä on tässä mukana kansainvälistä lääketeollisuuttakin, ja heistäkin saadaan tarvittaessa lisää muskelia varainkeruuseen.