Supercell avaamassa pelinkehitysstudiota Pohjois-Amerikassa

Peliyhtiö Supercell hakee pelinkehittäjiä Pohjois-Amerikassa.

Suomessa päämajaansa pitävä peliyhtiö Supercell kertoo olevansa avaamassa pelinkehitysstudiota Pohjois-Amerikkaan. Yhtiö on julkaissut verkkosivuillaan tekstin, jossa se hakee pelinkehittäjiä.

Supercellillä on jo fyysinen toimisto San Franciscossa. Ilmoituksessaan yhtiö sanoo viime ja tämän vuoden osoittaneen, että hyviä suorituksia voi syntyä monenlaisin tavoin ja monenlaisissa paikoissa.

– Olemme perustamassa studiota, joka ensimmäisestä päivästään lähtien on sijainniltaan joustava. Suhtaudumme avoimesti erilaisiin vaihtoehtoihin, Supercell sanoo.

Työtä voi yhtiön mukaan tehdä San Franciscossa sen fyysisen toimiston rinnalla taikka muualla Pohjois-Amerikassa etäyhteyksin.

– Erilaiset hybridi- tai yhdistelmäratkaisut voisivat toimia nekin, Supercell sanoo.

Yhtiö kertoo, että uudella tiimillä on tehtävään kehittää pelejä, ”joita et Supercelliltä odottaisi”. Kehitystyö ei välttämättä rajoitu myöskään mobiilipeleihin. Yhtiö lupaa kertoa lisää suunnitelmistaan, kun uuden tiimin ydinjoukko on kasassa.

Supercellin suurin omistaja on kiinalainen Tencent.