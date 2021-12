Eläkesäästämisen ehtii aloittaa vielä viisikymppisenä – taulukko näyttää kuinka 300 000 euron eläkepotin voi saavuttaa

Rahastosäästämisen nuorena aloittanut pystyy keräämään muhkean eläkekassan pikkusummilla, mutta vielä viisikymppisenäkään ei ole myöhäistä.

Tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 19.2.2021.

Monet sijoitusoppaat neuvovat jo sylivauvoja aloittamaan säännöllisen säästämisen ja sijoittamisen. Syynä on korkoa korolle -ilmiö, jonka ansiosta pienelläkin kuukausipanoksella päästä vuosikymmenien kuluessa merkittäviin summiin, joiden turvin voi vaikka viettää mukavia eläkevuosia – ellei rahoille löydy käyttöä sitä ennen esimerkiksi asunnonoston takia.

Eläkekassan kartuttamista ei ole liian myöhäistä aloittaa viisikymppisenäkään. Nordnet Pankin talousasiantuntijan Martin Paasin mukaan viisikymppinen ehtii vielä päästä samanlaisiin eläkesäästöihin kuin esimerkiksi 30-vuotiaana säästämisen aloittanut.

– Viisikymppisenä kannattaisi viettää yksi ilta kumppanin kanssa miettien, minkälaista elintasoa eläkeiässä on odotettavissa tai toiveissa, Paasi neuvoo.

– Kannattaa katsoa esimerkiksi, mitä tahtia asuntolainan saa maksettua vai jääkö sitä jäljelle, muuttaako pienempään asuntoon tai jopa toiseen maahan, mikä on eläkkeen arvioitu koko, millaisia veroja niistä maksaa, mitä eläminen silloin yleensä maksaa. Tällä voi saada näkyvyyttä tulevaan. Yleensä kannattaa ryhtyä hakemaan vetoapua osakemarkkinoilta siihen, että rahat varmasti riittää sellaiseen eläkeaikaan kuin toivoo.

Viisikymppisellä on jopa etuja kolmekymppisiin verrattuna – sylivauvoista puhumattakaan.

– Viisikymppisillä on tyypillisesti suhteellisesti enemmän rahaa, mitä säästää ja sijoittaa. Toisaalta elinajan odote pitenee koko ajan, eli kun elää pidempään, on enemmän aikaa, Paasi toteaa.

Viisikymppinen joutuu kuitenkin kirimään suuremmilla kertasijoituksilla päästäkseen aiemmin aloittaneiden tahtiin.

Jos esimerkiksi kolmekymppisenä alkaa säästää noin 200 euroa kuukaudessa rahastoon, josta saa seitsemän prosentin keskimääräisen tuoton, voi 65-vuotiaana saavuttaa noin 350 000 euron säästöt. Tästä summasta on varsinaisesti säästetty 84 000 euroa, ja loppu on kerääntynyt vuosien kuluessa korkoa korolle -ilmiön ansiosta, eli kun sijoituksen kasvattama seitsemän prosentin korko on sijoitettu uudestaan takaisin rahastoon.

Viisikymppisen on samaan summaan päästäkseen pantava rahastoon jo 700 euroa kuukaudessa, ja tällöinkin 350 000 on kasassa vasta 70-vuotiaana.

Mistä viisikymppinen sitten saisi raavittua kasaan esimerkiksi useiden satojen eurojen kuukausisäästöt sijoittamista varten?

– Kannattaa katsoa läpi omat arkiset kulutustottumuksensa. Esimerkiksi kannattaa käydä läpi maksulliset digipalvelut, Spotifyt, Netflixit ja niin edelleen. Niihin huomaamatta kuluva rahamäärä voi yllättää, ja kannattaa karsia kaikki, mitä ei niin paljon käytä, Paasi sanoo.

– On hyvä myös miettiä kertyneitä kalliita elämäntapoja, jotka eivät ehkä maistu niin hyvälle kuin mitä ne maksavat.

Hän neuvoo myös käymään läpi ne tylsät rutiininomaiset raha-asiat, jotka yleensä jäävät roikkumaan.

– Asuntolainan kilpailuttamisesta voi irrota satasia, jos sitä ei ole aiemmin tehnyt. Myös vakuutukset kannattaa kilpailuttaa, sillä vakuutusyhtiöt ovat voineet alentaa hintojaan kilpailun takia, vaikka ne eivät ole tarjonneet hinnanalennuksia vanhoille asiakkailleen.

Taloustilanne on erikoinen, sillä toisaalta pörssit rikkovat ennätyksiä, mutta toisaalta suurella osalla yrityksistä menee varsinkin koronapandemian takia tavallista huonommin. Voittajia ovat varsinkin muutamat yhdysvaltalaiset verkkopalveluihin erikoistuneet jätit.

Sijoittajan onkin syytä harkita hyvin tarkkaan, mihin rahansa laittaa. Paasin mukaan vähimmällä vaivalla pääsee sijoittamalla kustannustehokkaisiin niin sanottuihin passiivisiin rahastoihin, jotka seuraavat joko tiettyjä pörssi-, toimiala- tai megatrendeistä hyötyvien yritysten kurssikehitystä.

Nordnet Pankin Martin Paasi neuvoo viisikymppisiä miettimään eläkeaikaansa ja talouttaan.

Eri aloille sijoittavia rahastoja valitessa Paasi neuvoo miettimään maailmalla vallitsevia megatrendejä ja rakenteellisia muutoksia.

– Isoja megatrendejä ovat esimerkiksi digitalisaatio, robotiikka, tekoäly, vanheneminen ja ekologisesti kestävä ruokatuotanto, Paasi luettelee.

– Tällaisilla aloilla uskon kasvun olevan reipasta myös jatkossa.

Viisikymppinen ehtii Paasin mukaan vielä miljonääriksikin eläkeikään mennessä. Tosin silloin kuukausisijoituksen pitäisi olla keskimäärin jo yli 3 200 euroa. Toinen vaihtoehto on pamauttaa rahastoon kerralla yli 320 000 euron panos.

– Se miljonäärihomma ei sinänsä ole tärkeä. Tärkeää on ylipäätään se, että omien rahkeiden puitteissa valjastaa osakemarkkinoista apua oman elämänkaarensa rahoittamiseen. Ihan kaikkea ei tarvitse ansaita palkkatyöllä, Paasi summaa.