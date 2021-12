Omikronista johtuvia matkojen siirtoja ja peruutuksia on tullut Finnairille jonkin verran aiempaa enemmän parin viime viikon aikana.

Lentoyhtiö Finnair odottaa, että viranomaiset tarkentavat nopealla aikataululla yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten Suomeen tulevaa matkustamista tiukennetaan.

Liikennöijillä, rajavalvonnassa ja matkustajilla on aikaa muutosten käyttöön ottamiseen hyvin vähän eli alle viikko joululiikenteen alla.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) vahvisti keskiviikkona, että EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta tulevilta matkustajilta vaaditaan 21. joulukuuta alkaen negatiivinen koronatestitulos.

– Aika tiukille menee. Toivotaan tietysti, että tulee mahdollisimman selkeät viestit, mitä vaaditaan, Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist sanoo.

– Jos testivaatimus Schengen-alueen ulkopuolelta tulee, on tärkeätä että matkustajille pystytään viestimään asiasta mahdollisimman nopeasti. He ja me tarvitsemme tiedon hyvissä ajoin.

Toinen tärkeä asia on, että dokumenttien tarkastaminen järjestetään niin, että se ei aiheuta pullonkauloja lentoasemille, hän sanoi.

Testituloksen vaatimus on sinänsä jo yleistä mannerten välisessä matkustamisessa. Esimerkiksi Aasiaan tai Yhdysvaltoihin matkustavilta vaaditaan negatiivinen testitulos ja rokotteet.

Yleisesti lentoyhtiö tarkastaa kunkin määränpäämaan asianmukaiset asiakirjat. Suomeen tulevilta ei sen sijaan tarkasteta niitä lähtöpäässä vaan jo nyt maahan tullessa lentoasemalla.

Tähän asti täysin rokotetut ovat voineet tulla Suomeen riippumatta siitä, tullaanko EU:sta tai Schengen-alueelta tai muualta.

Esimerkiksi Helsinki-Vantaalla on jononsa täysin ja osin rokotetuille ja rokottamattomille. Ensimmäinen ryhmä voidaan tarkastaa pistokokein.

Käytäntö on poikkeava, sillä muissa maissa ei tehdä tarkastuksia lentoasemilla vaan matkalle lähtiessä. Finnairkin tarkastaa paperit muihin maihin lähtijöiltä paitsi ei niillä lennoilla, jotka tulevat Suomeen.

– Kysymys on nyt se, missä kohtaa matkaa negatiivinen todistus esitetään, lähtömaassa vai lentoasemalla Suomessa.

Tiukennuksista kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) Ylellä tiistaina.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriö ehdottivat eilen hallitukselle, että maahantulon rajoituksia kiristettäisiin merkittävästi koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämisen hidastamiseksi.

Kiurun mukaan tavoitteena on, että muunnos pysäytetään heti rajoille, kun taas muuta yhteiskuntaa pyritään yhä pitämään auki.

Testin pitäisi olla korkeintaan 48 tuntia vanha ja lisäksi kaikille matkustajille suositellaan kotitestin tekemistä Suomessa.

Vaatimus koskee Helsingin Sanomien mukaan loppuvuoden ajan vuonna 2005 tai aiemmin syntyneitä. Ensi vuoden alusta testi pitää olla henkilöllä, joka on syntynyt vuonna 2006 tai aiemmin.

Varsinkin brittejä odotetaan ennakkotietojen mukaan varsin runsaasti Lappiin. Tilanne ehtii vielä muuttua.

Terveysviranomaiset ovat esittäneet aluehallintovirastoille terveysturvallisuustoimien ulottamista ainakin Tanskasta, Norjasta ja Britanniasta saapuviin matkustajiin.

HS:n lähteiden mukaan listalla oli alunperin myös Ruotsi, mutta ei enää tällä hetkellä.

Finnairilla omikronista johtuvia matkojen siirtoja ja peruutuksia on tullut jonkin verran aiempaa enemmän viikon parin sisään sekä suomalaisten ulkomaanmatkoihin että sesonkiajan matkoihin Euroopasta Suomeen.

Niitä on korona-aikana ollut muutoinkin tavanomaisia vuosia enemmän, kun varaustilanne elää lentoyhtiöiden antamien joustojen takia.

– Ihmiset odottavat lisätietoa omikronmuunnoksen vaikutuksista. Se on tietysti hyvin inhimillistä, Tallqvist sanoi.

– Myös varauksia tulee edelleen sisään varsin paljon. Joulun ja uudenvuoden aikaan on melko paljonkin matkustajia.

Suosikkikohteet ovat Lappi ja Kanariansaaret, Thaimaa ja Yhdysvalloista New York ja Miami.