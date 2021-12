MaRa patistaa ravintoloita kaikkialla Suomessa ottamaan koronapassin käyttöön

Matkailu- ja ravintola-alan edunvalvoja MaRa suosittelee jäsenyrityksilleen koronapassin ottamista käyttöön myös niillä alueilla, joilla ei ole nyt voimassa leviämisalueen rajoituksia. Toiveena on, ettei tiukempia ravintolarajoituksia tulisi.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa suosittelee, että sen jäsenyritykset ottavat koronapassin käyttöön kaikkialla Suomessa riippumatta siitä, ovatko leviämisalueen rajoitukset maakunnassa voimassa.

MaRa perustelee tätä sillä, että koronatilanne on vaikeutunut ja virusmuunnos omikronin leviäminen uhkaa myös Suomea.

Alan yrityksille olisi kuitenkin tärkeää, että maan hallitus tai aluehallintovirastot eivät aseta alalle rajoituksia, joista ei voisi vapautua koronapassilla, MaRa kertoo tiedotteessaan.

Leviämisalueen rajoitukset eivät ole nyt voimassa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa eivätkä Lapin maakunnassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriä ja Rovaniemeä lukuun ottamatta.

MaRan suositus tulee voimaan perjantaina 17.12. kello 7.

– On erittäin tärkeää, että koronapassi on käytössä muun muassa Lapin, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Savon maakunnan matkailukeskuksissa, joissa on paljon asiakkaita kaikkialta Suomesta joulun ja uudenvuoden aikana, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo tiedotteessa.

Lappi toivoo myös, että koronapassin käyttöönotto saisi rokottamattomat ottamaan rokotteen.

– Toivon, että vielä rokottamattomat kansalaiset asettuisivat alamme yrittäjien ja työntekijöiden asemaan. Jos rokotuskattavuus ei nouse ja erilaisia virusvariantteja ilmaantuu, epävarmuus ja rajoitukset voivat jatkua vielä useita kuukausia eteenpäin. Vetoan kaikkiin kansalaisiin rokotteiden ottamisen puolesta, Lappi sanoo.