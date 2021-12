Ravintola-alalla palkka-avoimuus on vielä harvinaista.

We Are Groupin Matti Sarkkinen, Anders Westerholm ja Mirva Mölsä.

Sushiravintoloista tunnettu ravintolayhtiö We Are Group motivoi henkilöstöä ja houkuttelee uusia työntekijöitä töihin lupaamalla työehtosopimusta reilusti korkeampaa palkkaa ja muita etuja.

Lupaus on osa yrityksen uutta palkkausjärjestelmää, jonka se kertoo perustuvan läpinäkyvyyteen ja tasa-arvoon.

– Meillä on palkkataulukko, joka on kaikkien nähtävillä.

Palkkataulukko julkaistaan intrassa. Siinä määritellään jokaisen palkka työkokemuksen ja roolin perusteella.

Aiemmin kokonaan avoimista palkoista ovat kertoneet lähinnä it- ja konsulttialojen firmat.

– Alalla on ollut pitkään sellaista tapaa, että ne, jotka huutavat lujiten, saavat palkankorotuksia, kun taas hattu kourassa tulijat eivät saa. Haluamme työnantajana olla aktiivinen osapuoli palkankorotuksissa niin, että ne eivät riipu uskalluksesta vaan ovat kaikille kuuluva osa työsuhdetta, työntekijäkokemuksesta vastaava johtaja Mirva Mölsä kertoo Taloussanomille.

Ravintola-ala kärsii työvoimapulasta ja heikosta palkkamaineesta.

Osaavien ja oikeanlaisten ihmisten houkuttelu on myönteinen sivutuote, Mölsä kertoo, mutta varsinaisesti aloite on tullut omalta henkilöstöltä.

– Uusi palkkatasomme tulee olemaan roolista riippuen 16–43 prosenttia korkeampi suhteessa tesiin. Roolista toiseen siirryttäessä palkankorotus on 15 prosenttia, ja palkka korottuu säännöllisesti vuosittain työkokemuksen karttuessa, yhtiö kertoi tiedotteessa.

Mölsä kieltää, että kyseessä olisi palkkakilpailun avaaminen vaan korotukset ovat osa aiempaa kannustavampaa kokonaispalkkajärjestelmää.

Prosentit eivät sinänsä ole huipputasoa, vaan isompiakin tuntipalkkoja alalla voidaan maksaa. Pääkaupunkiseudulla suurin osa ravintoloista maksaa todennäköisesti ainakin jonkin verran päälle tesin, kun taas muualla maassa voidaan mennä hyvin tesin tasolla.

Toisaalta lisien maksuissa on kirjavia käytäntöjä. Alan katerakenne ei yleisesti anna myöden isolle palkkakilpailulle.

We Are Groupiin kuuluvat ravintolat Sushibar+Wine, Story, Vin-Vin ja Club Deportivo.

Ketjua pyörittäville yrittäjille Matti Sarkkiselle ja Anders Westerholmille korona-aika on ollut vuoristorataa.

Viime vuoden keväällä, pandemian juuri iskiessä Eurooppaan, yrittäjät olivat juuri ehtineet hankkia Oslosta kaksi vuokratilaa uusille Sushibar+Wine-ravintoloille.

Ravintolat ovat saaneet vaativilta oslolaisilta Mölsän mukaan erinomaisen vastaanoton, mutta korona koettelee. Ruokaa Sushibar+Wine myy sekä Suomessa että Norjassa myös Woltin ja Foodoran kautta, ja annoksia voi hakea ravintolasta. Ajoittain ravintolat ovat olleet sulkujen takia kiinni.

Mölsä kertoo, että ravintolat on pidetty mahdollisimman laajasti auki samalla, kun toimintaa kehitetään.

Viime päivinä tilanne on jälleen Norjassa vaikeutunut, kun maassa rikotaan uusia Euroopan ennätyksiä tartuntamäärissä. Hallitus määräsi koko Norjaan toistaiseksi alkoholin tarjoilukiellon ravintoloissa maanantai-iltana.

Jos tehotoimiin ei ryhdytä, tammikuun alussa Norjassa saattaa ilmetä jopa 90 000–300 000 uutta koronatartuntaa päivässä, hallitus ilmoitti. Sushibar+Wine-ravintoloille.

– Aika on ollut ja on taas Norjankin tilanteen takia tosi haastava, mutta katse on tulevaisuudessa.