Kuva näyttää, missä piilevät 70- ja 80-luvun talojen riskikohdat

Eri vuosikymmeninä rakennetuista omakotitaloista löytyy erilaisia ajalle tyypillisiä rakenteita. Vikojen korjaaminen kerralla voi tulla kalliiksi, ellei kunnostuksia ole tehty ajallaan.

Hengitysliiton ilmaiseen neuvontapuhelimeen tulee vuosittain reilut 3 000 puhelua, joissa kysytään ohjeita muun muassa omakotitalojen remonteista ja sisäilmaongelmista.

– Varmaan yleisin tilanne on, että on muutettu vaurioituneeseen taloon, jossa on sisäilmaongelmia, kertoo korjausneuvonnan päällikkö Timo Kujala Hengitysliitosta.

– Usein ihmisillä on ollut se ostokiima, niin he eivät ole huomanneet niitä pieniä vinkkejä.

Yhden näistä vinkeistä voi omakotitalon myyntiesittelyssä huomata haistamalla.

– Jos siellä haisee mummon mökki, sellainen kiva pehmeä lämmin haju tai maakellari, kissanpissamainen imelä haju, niin kääntyisin ovella pois. En menisi sisälle sinne, varsinkin jos olisin herkästi allergisoituva, hän sanoo.

Kaikki kosteusongelmat alkavat jossain vaiheessa tuoksumaan tai näkymään eri tavoin.

– Mutta silloin ollaan jo aika pahalla tiellä. Silloin tiedetään jo, että kalliiksi tulee.

Iän myötä korjattavaa tulee väistämättä.

– Talon rakenneosille tulee jossain vaiheessa käyttöikä vastaan, sanoo Timo Jokela, rakennusmestari ja neuvontainsinööri Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskuksesta.

– Nyrkkisääntö on, että jos et tee talolle mitään 40 vuoteen, rakennustekninen arvo lähenee nollaa.

Uusimista voivat tarvita esimerkiksi vesikatot, salaojat, puujulkisivut, lämmitysjärjestelmät, vesikalusteet ja -johdot sekä sähköt.

Esimerkiksi salaoja voi kaivata uusimista.

Teknisen käyttöiän ylittyminen ei välttämättä tarkoita, että rakenteessa on vaurio, mutta sen riski kasvaa. Vahingon tapahtuessa käyttöiällä voi olla myös vaikutusta vakuutuskorvauksen suuruuteen.

– Vakuutusyhtiöt ovat kovasti mielissään siitä, jos tekninen käyttöikä on mennyt ohi, sillä silloin vahinkotapauksessa korvaus varmasti pienenee huomattavasti, Kujala sanoo.

70- luvun ja 80-luvunkin omakotitaloissa voikin olla edessä iso ja hyvin kallis kertaremontti, jos niihin ei vuosikymmenten aikana ole tehty tarvittavia korjauksia.

– 70-luvun talon peruskorjaukseen menee helposti 200 000 euroa, ja sillä summalla saisi jo ison osan uutta taloa, Jokela sanoo.

– Näin käy myös 90-luvun taloille ja aikanaan myös 2000-luvun taloille.

Eri vuosikymmenillä rakennetuissa taloissa on hieman erilaisia ongelmia, vaikka rakentamisen laatu ja määräykset ovatkin yleensä kehittyneet parempaan päin.

Kujala ja Jokela neuvovatkin omakotitalon hankinnasta kiinnostunutta tekemään talossa perusteellisen kuntotarkastuksen ennen ostoa.

70-luku

Valesokkeli

70-luvun omakotitalojen ehkä pahamaineisin riskirakenne on valesokkeli. Ulkoseinälle jätettiin näkyviin noin 7-senttinen sokkelin näköinen betoniseinä, jonka päältä alkoi tiilimuuraus.

Todellisuudessa talon lattia on kuitenkin maanpinnan tasalla, ja valesokkelin tunnistaakin ulkoapäin siitä, että talon ulko-oven alareuna on alempana kuin sokkelin yläreuna.

– Puurakenteinen lattia oli rakennettu betonilaatan päälle, ja se betonilaatta oli yleensä 20 senttiä maan sisällä, Jokela kertoo.

– Sen aikaiset salaojat eivät kuitenkaan toimineet, ja alla olevat hiekkapohjat nostivat kosteutta betonilaattaan, perustuksiin ja sitä kautta puurakenteisiin.

Vähitellen kosteus aiheuttaa kosteusvaurioita ja hometta.

– Ongelmat tulevat yleensä ilmi vasta sitten, kun vahinko on jo tapahtunut ja ihmiset sairastuneet, Jokela sanoo.

Valesokkeli on 70-luvun omakottalojen riskirakenne.

Hiekkapohja

1970- ja vielä 1980-luvullakin talojen alustoja täytettiin hienolla hiekalla.

– Sitä oli helppo lapioida ja laittaa sinne viemärit ja niin edelleen. Mutta hiekan erittäin huokoinen rakenne imee maasta nousevan kosteuden kuin pesusieni suoraan betonirakenteeseen ja pitää sen kosteana, Kujala sanoo.

– Sen korjaaminen on todella haastavaa, koska joudutaan purkamaan lattiat ja vaihtamaan hiekkakerros kapillaarikatkosoraan.

Tasakatto

Alkuperäiset 70-luvun tasakatot eivät täytä nykyajan vaatimuksia. Tasakattoihin tuli niihinkin kosteusvaurioita, jos sadevettä jäi katoille. Lisäksi ohuisiin rakenteisiin ei juuri mahtunut eristeitä.

Kattorakenteita on vuosien aikana korjattu, mutta osa korjauksistakin on tehty väärin, joten kosteusvauriot ovat saattaneet jäädä rakenteisiin.

Ilmanvaihto

70-luvun taloissa oli myös usein painovoimainen ilmanvaihto.

– Silloin on erittäin suuri riski, että rakenteissa on kosteusvaurioita, koska siellä ei ole ilma vaihtunut, Kujala sanoo.

Höyrysulku

70- ja 80-luvuilla taloissa käytetyt niin sanotut höyrysulkumuovit ovat voineet ajan kuluessa hajota, ja sisäilman kosteus on päässyt talon puurunkoon.

– Höyrysulkumuovina käytettiin tavallista muovia, ja jos se oli oikein huonoa, niin se on saattanut ajan oloon hapertua ja hajota pois, Jokela sanoo.

Lisäksi esimerkiksi sähköjohtojen tai putkien läpivienteihin höyrysulkumuovista saattoi jäädä aukkoja.

Nykyaikaisia höyrysulkumuoveja alettiin hänen mukaansa käyttää 80- ja 90-lukujen vaihteen paikkeilla.

80-luku

Puuttuva ilmarako

80-luvulla tehtiin paljon paljon tiiliverhoiltuja puurunkoisia taloja.

– Se oli oikeastaan suosituin tapa silloin tehdä, eikä silloin ollut minkäänlaista määräystä, että tiiliseinän takana pitäisi olla ilmarakoa, Kujala kertoo.

– Ilmaraon tärkeys kyllä tiedettiin, mutta sitä ei joko osattu tehdä tai se tuli täyteen muurauksesta pursuvasta laastista, niin että tiilen takana ei ilma kiertänyt.

Koneellinen ilmanpoisto

80-luvulla rakennettiin myös koneellisia ilmanpoistoja, jotka saattoivat vetää likaista ilmaa sisään talon rakenteiden läpi.

– Ei ymmärretty korvausilmaventtiileiden kaikkia tarkoituksia, ja niitä saattoi jäädä jopa puuttumaan. Jos höyrysulussa oli ilmavuotoja, niin korvausilmaa alkoi tulla rakenteiden läpi, Jokela kertoo.

Lisäksi ilmanpoisto tuuletti kalliilla lämmitetyn sisäilman harakoille. Nykyisissä ilmastointijärjestelmissä myös korvausilma tuodaan sisään koneellisesti, ja poistoilman lämpöä otetaan talteen ja käytetään.

Märkätilojen heikko vesieristys

80- ja vielä 90-luvullakin kosteiden tilojen vesieristykset eivät vielä yltäneet nykytasolle.

– Silloin vesieristyksenä käytettiin hyvin paljon muovimattoja, jonka päälle lyötiin laatta. Seinissä taas ei käytetty muuta kuin kosteussivelyä. Se on vähän kuin nykyajan primer-maalit, Jokela kertoo.

– Sen ajan vesieristysten käyttöikä on 15–20 vuotta. 80-luvun kylpyhuoneita uusittiin jo 90-luvulla, sillä niihin tuli aika paljon kosteusvahinkoja.

Vuotavat aluskatteet

80-luvulla talon vesikaton aluskatteena käytettiin usein panssarialuskatetta.

– Se oli kova pahvi, jossa oli muovia välissä, Jokela kertoo.

– Kun se oli niin kova, niin harva katonrakentaja teki sen katteen läpivienneistä vesitiiviitä. Aluskatteelle pääsi vettä, niin se lorahti sitten aukon reunasta sisälle.

Myös 80-luvun kuituvahvisteisissa aluskatteissa oli muovia, joka ajan kuluessa kovertuu ja hapertuu.

90-luku

Aumakatto

Ajalle tyypillisiä olivat niin sanotut aumakatot, joiden tuuletuksesta ei aluksi osattu pitää huolta. Aumakatoissa talon joka sivulla on oma lappeensa, eikä talossa ole siis lainkaan niin sanottuja päätykolmioita.

– Vasta myöhemmin ymmärrettiin, että katolle täytyy laittaa ilmanvaihtoa varten poistoputkia ja räystäiden kautta tuloilmaa, että ilma saatiin vaihtumaan, Kujala sanoo.

– Paljon on kuitenkin taloja, jossa tätä ei tehty, ja sieltä ovat alkaneet isot vauriot ja kattoremontit.

Räystäät

Kujalan mukaan 90-luvulla joihinkin taloihin rakennettiin liian lyhyet räystäät.

– Räystäät ovat minusta kuin lippalakki ihmiselle, ne suojaavat kasvoja. Hyvin lyhyet räystäät eivät ole paras mahdollinen valinta.

Jokelan mukaan moderni talonrakennus alkoi 90-luvulla.

– Olen ihmisille sanonut, että jos ostaa 90-lukulaisen talon, ja käy hyvin tehdyn kuntotarkastuksen tulokset huolella läpi, niin ollaan paremmalla puolella kuin jos ostaisi rintamamiestalon tai 70-, 80-luvun talon.