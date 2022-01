Matti Kanerva on ehtinyt työllistää monia nuoria.

Matti Kanerva on työllistänyt kymmeniä nuoria – ja tarjonnut juuri sen ensimmäisen työpaikan

Mäntsäläläinen yrittäjä Matti Kanerva kokee, että ensimmäisen työpaikan tarjoaminen nuorille on ollut antoisaa puolin ja toisin.

Ilta-Sanomat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Sen kunniaksi esittelemme 90 sankaria Suomesta.

– Olin 13-vuotias ja harvensin juurikaspeltoa, 73-vuotias Matti Kanerva muistelee ensimmäistä työpestiään.

– Se oli urakkatyötä. Sain pennin per metri.

Harva meistä unohtaa ensimmäistä työpaikkaansa. Työelämään astuminen on jännittävä, tärkeä rajapyykki, joka merkitsee askelta kohti aikuisuutta.

Mutta jotta askelen voi ottaa, jonkun on uskottava nuoreen niin, että tarjoaa tälle ensimmäisen työpaikan.

Oman osuutensa siitä on tehnyt 42 vuotta Mäntsälässä yrittäjänä toiminut Matti Kanerva. Hän on uransa varrella tarjonnut kymmenille nuorille ensimmäisen työpaikan ja lukuisille ammattiin opiskeleville työharjoittelupaikan. Matti Kanervan perustama Kanerva Oy Kaide ja Kuljetus on yksi Suomen suurimmista kaidealan yrityksistä.

Yksi niistä, jotka ovat saaneet ensikosketuksen varsinaiseen työelämään Matti Kanervan kautta, on 26-vuotias kalustoinsinööri Oskari Vikström, joka tuli Kanervalle alun perin kesätöihin 15-vuotiaana.

– Se oli sellaista pulttien ja mutterien lajittelua, hyvin helpoista hommista lähdettiin, Vikström muistelee.

Matti Kanervan mielestä hienointa nuorten työllistämisessä oli se, että sai heidät tarttumaan kiinni työnsyrjään. ”Kaikki kannustus, kun saavat vähän omaa rahaa, niin se innostaa nuoria”, hän tietää.

Ensimmäisen kesäpestin jälkeen Vikström jatkoi Kanervalla töissä opiskelujen ohessa iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Työtehtävät muuttuivat taitojen karttuessa, ja nykyisin Vikströmin vastuulla on Kanerva Oy Kaide ja Kuljetuksen kalusto sekä logistiikkaa.

– Minulle on ollut hirveän iso merkitys sillä, että sain joustavan työpaikan, jossa on voinut olla töissä koko sen ajan, kun olen opiskellut. Oli mukavaa tienata rahaa jo opiskeluaikana.

”En olisi halunnut vielä lopettaa”

Vikström luonnehtii Kanervan olleen sekä vaativa että joustava työnantaja.

– Hänen kanssaan oli helppo sovittaa opiskelu ja työnteko yhteen, hän kiittelee.

Kanerva joutui myymään yrityksensä kesällä 2021, kun terveys ei enää antanut yrittämiselle myöten.

– En olisi vielä halunnut lopettaa, jos olisin normaalissa kunnossa. Yrittäjyys oli minun henkeni ja elämäni. Kyllä minä 80-vuotiaaksi asti meinasin, että teen ainakin siinä toimistolla.

– Mutta nyt minun on hyvä olla ja muistella menneitä, Kanerva sanoo ja hymyilee.

” Yrittäjyys oli minun henkeni ja elämäni.

Nuorten työllistäminen on ollut antoisaa

Pitkän linjan yrittäjä kokee, että nuorten työllistäminen oli antoisaa puolin ja toisin.

– Työhöntuloajat ja muut työelämään kuuluvat asiat oli parempi selvittää heti aluksi.

– Mutta hyvinhän nuorten kanssa aina pärjäsi, kun jutteli ja heittäytyi vähän samalle aaltopituudelle. Ei koskaan ollut mitään kränää.

Hän kannustaa muitakin yrittäjiä nuorten työllistämiseen.

– Jos nuoret eivät saa ensimmäistä työpaikkaa, niin eivät he siitä etenekään.

– On tärkeää, että nuoret oppivat työelämään. Jos sellaista mahdollisuutta ei nuorena suoda, niin vanhempana on vaikeampi lähteä.

Vuosien varrella Kanerva on myös tukenut lukuisia eri nuorten urheiluharrastuksia ja -seuroja, muun muassa pesäpalloa, jääkiekkoa ja motocrossia.

Kesällä 2021 yrityksensä myynyt Matti Kanerva haaveilee reissusta Lappiin, jossa hän haluaisi kiertää moikkaamassa kaikkia tuttuja. ”Sellainen parin-kolmen viikon reissu. Ehtisi kaikki jututtamaan”, hän miettii.

”On kiva katsoa, kun pärjäävät hyvin”

Nyt, kun Kanerva viettää vapaaherran elämää, hänellä on joka aamu tapana käydä kävelyllä. Välillä tulee piipahdettua Haarajoen Jaffa-pullokioskilla, jossa monesti näkyy tuttuja miehiä – niitä, jotka ovat teini-ikäisinä uurastaneet ensimmäisessä työpaikassaan Kanervalla.

– Kun kylällä noita näkee, niin kyllä he morjestelevat. Ja kaikki melkein ovat työelämässä.

Moni on ryhtynyt esimerkiksi ammattikuljettajiksi, Kanerva kertoo.

– On kiva katsoa, kun pärjäävät hyvin, hän myhäilee.