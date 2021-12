Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Uuden Sinkkuelämää-sarjan yllätyskäänne rysäytti osakkeen laskuun – yhtiö paikkaili mainehaittaa mainoksella

Sinkkuelämää-sarjan uusi kausi And Just Like That alkoi yllätyskäänteellä, jonka epäillään aiheuttaneen kuntoilulaiteyhtiön kurssilaskun. Yhtiö julkaisi sunnuntaina mainoksen, jolla mainehaittaa yritetään paikata.

Sinkkuelämää-sarjan jatko And Just Like That alkoi viime viikolla HBO Max -kanavalla. Kuvassa näyttelijät Cynthia Nixon (vas.), Sarah Jessica Parker ja Kristin Davis.

Juttu sisältää juonipaljastuksia. Vuosituhannen vaihteen hittisarja Sinkkuelämää palasi viime viikolla uusilla jaksoilla ja uudella nimellä And Just Like That HBO Max -kanavalle. Sarjasta tuli julki kaksi osaa, joista ensimmäisen päättyi yllätyskäänteeseen. Ensimmäisen jakson lopussa sarjan päähenkilön Carrie Bradshaw’n aviomies ”Kiho” eli ”Mr. Big” polkee Peloton-merkkisellä kuntopyörällä ja noustuaan siltä lyyhistyy maahan ja kuolee sydänkohtaukseen. Jaksot tulivat julki torstaina, ja perjantaina Peloton-yhtiön kurssi rysähti yli 5 prosenttia. Yhtiön edustaja, kardiologi Suzanne Steinbeum, kommentoi Los Angeles Timesille perjantaina, että Kihon elämäntavat olivat sellaiset, että ne altistivat sydänkohtaukselle. Hahmo oli saanut sydänkohtauksen jo sarjan kuudennella kaudella. Steinbaumin mukaan kuntopyörällä polkeminen on pikemminkin viivästyttänyt seuraavaa sydänkohtausta. Yhtiön mukaan se ei ollut etukäteen tietoinen siitä, että Peloton-pyörä liittyy sarjan hahmon kuolemaan. Sunnuntaina yhtiö julkisti oman mainoksensa, jossa esiintyivät Kihoa näytellyt Chris Noth ja näyttelijä Ryan Reynolds. LA Timesin mielestä mainos osoitti, että yhtiö oli paitsi tietoinen tuotesijoittelusta myös suunnitellut hyödyntävänsä sarjan tuomaa julkisuutta. Toisaalta Insiderin mukaan Peloton kertoi teettäneensä mainoksen Reynoldsin yhtiöllä pikavauhtia, alle kahdessa vuorokaudessa. Uutistoimisto Bloombergin haastatteleman analyytikon mukaan Peloton on menettänyt otteensa omasta tarinastaan. Yhtiö on ollut pandemia-ajan menestyjiä, mutta sen liiketoiminta on kärsinyt paluusta normaalimpaan elämään.