Tällainen on juuri luvan saanut lääke vaikeille koronapotilaille – kova kysyntä aiheuttanut saatavuusongelmia

Vaikka lääkeyhtiö on tuplannut tuotannon, saatavuudessa on ongelmia, koska koronapotilaiden määrä on niin suuri.

Covid 19 -tauti tekee pahaa jälkeä keuhkoissa.

Covid-19-taudin hoitoon koekäytössä oleva valmiste tosilitsumabi, kauppanimeltään RoActemra, on saanut myyntiluvan. Euroopan unionin komissio laajensi myyntiluvan 7. joulukuuta. Se perustui Euroopan lääkeviraston suositukseen, joka annettiin edellispäivänä. Lupa koskee niitä potilaita, jotka saavat ”systeemisiä kortikosteroideja ja tarvitsevat lisähappea tai hengityskonehoitoa”, valmistaja Roche ilmoitti maanantaina. Kyseessä on siten vaikeasta tautimuodosta kärsivistä potilaista. ” Mitään game changer -lääkettä koronaan ei ole olemassa, paitsi rokotus. Lääke on ollut jo ennen lupaa kokeellisessa käytössä koronaosastoilla Suomessa ainakin Helsingin Meilahden yliopistollisessa sairaalassa ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. – Lupa ei sinänsä vaikuta siihen, kuinka paljon tai millaisille potilaille tosilitsumabia annetaan, Taysin tehohoidon ylilääkäri Sari Karlsson kertoo. – Pitää olla jo vaikea taudinkuva, joko vuodeosastolla tai tehohoidossa. Lääkityksen perusteena on lääketieteellinen arvio potilaalla, jolla on vaikea taudinkuva eikä hoidolle ole vasta-aiheita. Huolestuttavaa on, että Roche on ilmoittanut saatavuushäiriöistä maailmalla. Ne johtuvat RoActemra-valmisteen poikkeuksellisen suuresta kysynnästä, mikä johtuu vaikeiden koronapotilaiden suuresta määrästä maailmanlaajuisesti. – Meillä ei ole vielä ole ollut hankalaa saatavuusongelmaa eli olemme voineet antaa lääkettä niille potilaille, joiden katsotaan hyötyvän siitä, Karlsson sanoo. Saatavuusongelmat ovat sinänsä ikävä asia, mutta ei tosilitsumabikaan ole hyödyistään huolimatta sellainen vaan’ankielilääke, joka yksin pelastaisi potilaita, hän huomauttaa. – Isossa potilasmäärässä sen hyödyt tulevat paremmin esiin, mutta yksittäisen potilaan kohdalla ei sellaisesta täsmälääkkeestä voida puhua kuin vaikkapa antibiootti on bakteeri-infektiopotilaalle. Tosilitsumabi on reumalääke, niin kutsuttu biologinen interleukiini 6-reseptorin salpaaja, jota muutoin käytetään kohtalaista ja vaikeaa aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuisen ja lasten hoitoon. Sen lupaavista tuloksista koronataudissa on uutisoitu pitkin vuotta. Saatavuushäiriöt johtuvat Rochen mukaan RoActemran poikkeuksellisesti ja merkittävästi lisääntyneestä kysynnästä maailmanlaajuisesti. Suomen Rochen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi kertoo, että tuotanto on kaksinkertaistettu kuluvana vuonna. – Tällaisen biologisen lääkkeen tuotantokapasiteetin lisääminen ei käy kauhean nopeasti. Kysyntä maailmalla on siksi suurempaa kuin tuotanto, jota koko ajan lisätään. – Teemme kaikkemme, että lääke olisi kaikkien tarvitsevien saatavilla, ja pyrimme priorisoimaan, että lääkettä on saatavilla myös vaikeissa sairaustilanteissa, kuten korona nyt on. Roche on hakenut myös lisää sopimustuottajia valmistukseen, jota on useissa eri maissa. Lääkkeestä on kaksi muotoa, laskimon sisäisen lisäksi ihon alle annosteltava. Viimeksi mainitun saatavuus on hyvä, ja sitä voidaan käyttää reumapotilaille. Vähentää tulehdusta Tutkimuksissa kuoleman riskin on osoitettu vähenevän. Esimerkiksi brittiläisessä Recovery-tutkimuksessa kuoleman riski oli 30, 6 prosenttia lääkettä saaneilla ja 34,9 prosenttia kontrolliryhmässä. Lääke vaikuttaa tulehdusprosessiin. Sitä on käytetty reuman hoidossa noin kymmenkunta vuotta. Koronataudin hoitoa ovat tutkineet sekä lääkeyhtiö että tutkijalähtöiset ryhmät. – Tautiin liittyy sytokiinien eli tulehdusta välittävien aineiden huomattavat vapautuminen. Koronataudissa hiusverisuonet vuotavat nestettä keuhkoihin, mikä on yksi tulehdusprosessin merkki. Tämä aiheuttaa hengitysvaikeuksia, Linnankivi kertoo. Covid 19 tekee pahaa jälkeä keuhkoissa. Niiden on uutisoitu näyttävän vakavan koronataudin jälkeen pahemmilta kuin yhdenkään tupakoitsijan. Keuhkot painuvat kasaan, ja niissä on veritulppia. Valmiste vähentää tulehdusta, mikä vähentää nesteen kertymistä keuhkoihin. Lääkettä käytetään myös tilanteissa, joissa vaihtoehdot ovat jo vähissä, ja siksi sen käyttö on lisääntynyt maailmalla. Linnankivikin huomauttaa, että ihmelääkettä koronatautiin ei vielä ole. – Sellaista me kaikki toivoisimme. Vaikka näitä lääkehoitoja saattaa tulla lisää, tauti on silti vakava, ja ennaltaehkäisy eli rokottaminen on kaikkein tärkein asia. Elimistö parantaa – tai ei Karlssonin mukaan lääke annetaan sellaisille kriittisesti sairaille potilaille, jotka ovat tehohoidossa ja tarvitsevat hengityslaitehoitoa tai potilaille, joiden hengitysvajaus pahenee nopeasti ja heitä uhkaa tehohoitoon joutuminen. Tosilitsumabia annetaan deksametasoni-lääkityksen ohella laskimonsisäisesti, yleensä monien muiden lääkkeiden ja tehostetun hoidon rinnalla. – Helsingin Meilahden sairaalan teho-osastolla käytetään lääkettä tutkimustiedon luomissa raameissa, sitten, että sen tarve arvioidaan systemaattisesti jokaisen teholle joutuneen koronapotilaan kohdalla, haitat ja hyödyt punniten, Meilahden sairaalan teho-osaston apulaisylilääkäri Miia Valkonen sanoo. Noin joka neljäs Meilahden tehon koronapotilaista on saanut tosilitsumabia. Lääkkeen sairaalahinta on Karlssonin mukaan noin kaksi kolmasosaa yhden tehohoitopäivän hinnasta. Se annetaan vain kerta-annoksena. Koronapotilaan yksi tehohoitopäivä maksaa keskimäärin noin 3 000–3 500 euroa. Lääkkeen tukkuhinta on noin 700–1 400 euroa potilaan painosta riippuen. Mitään game changer -lääkettä koronaan ei ole olemassa, paitsi rokotus, Karlsson painottaa. – Covid 19 -tauti on sellainen, että loppupeleissä elimistö itse itsensä parantaa – tai sitten ei.