Kaverukset Petteri ja Kalle keksivät miljoonabisneksen, kun idea ”syötettiin lapaan” – toimitusjohtaja valittiin vetämällä pitkää tikkua

Lähes yhdeksän vuotta varastoinnin ja logistiikan alalla toiminut yrittäjäkaksikko Petteri Kuusisto , 32, ja Kalle Thessler 31, auttavat osaltaan siinä, että pienetkin suomalaiset verkkokaupat saavat toimitettua tuotteitaan maailmalle kohtuukuluilla ja vaivalla.

Viime päivät joulusesongin alettua ovat olleet kiireisiä. Marras–joulukuu ovat vuoden kiireisimpiä aikoja.

– Black Fridayn aikana myydään hyvän kuukauden myynnin verran, Kuusisto kertoo.

Verkkologistiikka eli Weblog Finland myy verkkokauppiaille logistiikkapalvelua eli varastoi ja toimittaa näiden saamat tilaukset eri puolille maailmalle omilla sopimusrahtihinnoillaan.

” – Usko omaan juttuusi mutta ole valmis kestämään kritiikkiä ja kasvamaan siitä.

Se ostaa kuriiripalvelut ja Suomesta ja ulkomailta yksittäisiä yrityksiä isommalla volyymilla ja pystyy näin tarjoamaan halvempia rahtihintoja. Se on erityisen tärkeää, kun yritykset kilpailevat isojen verkkokauppajättien puristuksessa.

Esimerkiksi lentorahti voi olla puolet halvempi kuin listahinta.

Tällä hetkellä Verkkologistiikka palvelee yli seitsemääkymmentä suomalaista verkkokauppaa.

Miesten yhtenä kannustimena on ollutkin tuottaa keskitettyä logistiikkapalvelua, joka tukee suomalaisten brändien kansainvälistä myyntiä maailmalla.

– Suomalaiset verkkokauppiaat ovat mielestäni kunnianhimoisempia kuin koskaan, ja yhä useammin he aidosti tavoittelevat sitä maailmanvalloitusta pelkän toimeentulon sijaan, Thessler sanoo.

Monia kasvuyrityksiä asiakkaina

Eräs asiakkaista on Nopeet, huimasti kasvanut turkulaisfirma, joka valmistaa aurinkolaseja. Niiden käyttäjinä on muun muassa sellaisia nimiä kuten laulajat Justin Bieber, Billie Eilish ja Kanye West.

Osin menestyksen takana on Nopeiden somekohuja synnyttänyt markkinointi, joka on herättänyt myös pahennusta. Toinen kansainvälisesti myyvä asiakas on nettivideoilla suosituksi tullut Pongfinity.

Asiakkaana on myös yhden miehen startup-yritys Loota, joka on kehittänyt kompaktin helposti liikuteltavan rumpusetin muusikoille. Lähes kaikki tuotteet menevät ulkomaille.

Lisäksi tuotteita maailmalle myy kahden äidin perustama Lola&Lykke sekä Miss Windy Shop, joensuulainen vintage-tyylisten naistenvaatteiden kauppa.

Kuusisto ja Thessler ovat molemmat kotoisin pienestä Säkylän kunnasta Satakunnassa. Miehet ovat tutustuneet toisiinsa jo alakouluikäisinä. Yhteisiä harrastuksia, kuten salilla käynti – ja sellaisia joita ei ole tarvitse mainita – heillä oli teineinä.

Mistä liikkeelle?

Noin kymmenen vuotta sitten molemmat muuttivat Turkuun, Kuusisto opiskelemaan konetekniikkaa ja Thessler kuljetusalan töiden perässä.

Halu yrittäjiksi oli molemmilla jo nuorena kova. Kaverukset olivat pyöritelleet yhdessä muitakin liikeideoita.

– Monet olivat aika huonojakin. Onneksi emme niihin lähteneet, Kuusisto naurahtaa.

– Jossain vaiheessa pohdimme esimerkiksi kokolattiamattojen pesupalvelua, ja olimme viittä vaille konettakin ostamassa. Onneksi sitä ei suostuttu myymään.

Vuonna 2013 tuttu yrittäjä kertoi tarvitsevansa apua verkkokauppansa varaston ja logistiikan kanssa.

– Se syötettiin meille oikeastaan ihan lapaan. Olin viettämässä synttäreitä toisen kaverin luona helmikuussa, kun Kalle soitti, että nyt tässä voisi olla kova juttu. Siitä sitten juttelin hyisellä parvekkeella, ja sovittiin heti, että tähän lähdetään mukaan.

Maaliskuun puolivälissä uusi firma oli jo kaupparekisterissä, ja pian ensimmäiset lähetykset hoidettu. Kuusisto oli 24-vuotias, Thessler 22.

Ensimmäiseksi varastotilaksi he vuokrasivat 55-neliöisen toimistokopin, hissittömän talon toisesta kerroksesta.

– Kuten kaikkien hyvien logistiikkafirmojen kannattaa tehdä.

Petteri Kuusisto (kuvassa) pyörittää firmassa päivärutiineja ja -prosesseja.

Kalle Thessler vastaa myynnistä, markkinoinnista ja talouspuolesta.

Kymppitonnin alkupääoman he saivat pankista, vaikka helppoa se ei ollut rahattomana opiskelijana. Viimeisillä opinlainarahoilla he ostivat tietokoneen.

Käytössä on nyt neljäs varastotila, jossa on 2 500 neliötä. Pian varastotilat laajenevat 3 000:een.

Töissä on 15 kokoaikaista työntekijää, ja kiireapuna lähes saman verran osa-aikaisia.

Lomista

Kuusisto purkaa erästä yrittäjyyteen liitettyä hokemaa.

– Paljon työtä ja aikaa on tähän mennyt, mutta vuodesta yksi olemme pitäneet lomamme. Ärsyttää, kun moni tuntuu paukuttavan henkseleitä sillä, että on niin kova tyyppi, että koskaan ei ole lomaa pitänyt.

– Olen jopa sanonut vähän ilkeästi, että jos et pidä lomia, joko osaat homman huonosti tai olet ahne. Tai että elämässä ei ole mitään muuta sisältöä.

Puheet liittyvät lähinnä työllistäviin omistajayrittäjiin ei mikroyrityksiin, joilla toimeentulo voi olla erityisen vaikea.

Kaveruudesta

Kaksikko on alusta asti kuullut varoitteluja siitä, että kaverusten yhteinen firma on tuhoon tuomittu ajatus. Raha pilaa ystävyyden.

– En usko, että sekään mitenkään riskitöntä on, että perustaa firman jonkun puolitutun kanssa.

– Me olemme olleet aina isoista linjoista samaa mieltä. Olemme olleet siinä mielessä fiksuja, että emme tartu detaljeihin vaan katsomme isompia päämääriä. Olemme myös löytäneet omat roolimme.

Molemmilla on sama palkka. Aikoinaan he vetivät pitkää tikkua toimitusjohtajan tittelistä, ja pisin osui Kuusistolle.

Neuvojista

Miehet ovat opetelleet paljon bisneksestä kantapään kautta. Neuvojia riittää, on ihmisiä, jotka kertovat, mitä ehdottomasti tarvitaan ja mihin suuntaan bisnestä pitää kehittää.

Kyse on vaikeastakin tasapainoilusta hyvien neuvojen kuuntelun ja oppimisen ja toisaalta omaan näkemykseen ja tekemiseen uskomisesta.

Kuusisto sanoo, että moni ihminen verkostoissa voi vaikuttaa hyvältä ja pätevältä tyypiltä, mutta tarkempi syynäys netissä voi osoittaa, että puheiden takana ei olekaan näyttöjä.

Aikanaan miehet hakivat kaupungin yritysneuvonnasta ohjeita. Ulkoistetun logistiikan ajatus oli vanhemmalla neuvojalle vieras, ja hän kehotti keskittymään lemmenlukkojen myyntiin.

– Kyllä teidän poikien pitäisi siihen keskittyä, ei tästä varastointihommasta mitään tule, Kuusisto kertoo neuvosta.

– En usko, että niitä tuotteita myisimme kohta neljällä miljoonalla eurolla.

Myös kuljetuspuoli, joka oli alussa mukana, alkoi myöhemmin kyntää, kun taas varastopuoli kasvoi. Miehet karsivat kuljetuksen pois vastoin neuvoja, mikä osoittautui vaikeaksi mutta juuri oikeaksi päätökseksi.

Miehet ovat törmänneet myös pieniin vedätyksiin. Se on yllättänytkin.

– Erityisesti määrä on yllättänyt, ei nyt suoranaisia kusetuksia, mutta pientä skämmiä, hyväksikäytön yritystä, jopa ihmisiltä joita piti ystävinä. Siinä oppi tervettä varovaisuutta.

Aloittelevalle yrittäjälle Kuusistolla on yksi viesti.

– Usko omaan juttuusi, mutta ole valmis kestämään kritiikkiä ja kasvamaan siitä. Tätä on jauhettu, mutta totta sekin, että mikään ei tule helpolla.