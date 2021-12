Viranomaiset ovat joutuneet pandemian aikana puuttumaan useiden hengityssuojainten turvallisuuteen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on antanut varoituksen kahdesta kasvomaskista, koska ne eivät ole turvallisia.

Toinen maskeista on kertakäyttöinen hengityksensuojain Xique ja toinen uloshengitysventtiilillä varustettu Cambridge Mask PRO. Xiquen malli on LK-Z1510 ja Cambridgen malli on Churchill.

Cambridge Mask PRO -hengityssuojain.

Tukesin varoitus tarkoittaa sitä, että tuotteiden markkinointi ja myynti on lopetettava ja myymättömät tuotteet kerättävä pois markkinoilta.

Xique-hengityssuojain on kuulunut muun muassa tavarataloketju Tokmannin valikoimiin.

Tukes on antanut koronapandemian aikana useita varoituksia eri hengityssuojaimista, koska ne eivät ole täyttäneet viranomaisten antamia määräyksiä.