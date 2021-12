Joulukuussa pörssisähkö nousi hintahuippuun, mutta juuri nyt sitä tilaavankaan ei tarvitse pelätä, että saunan lämmitys veisi vararikkoon. Ainakaan, jos ei istu lauteilla tuntikausia.

Sähkön pörssihinta on ollut viime aikoina hurjassa aaltoliikkeessä, jossa hintahuiput ovat olleet moninkertaisia normaaliin verrattuna.

Viime tiistaina sähkön hinta oli Suomessa kalliimpaa kuin missään muualla Euroopassa.

Vaikka suurin osa suomalaisista on sopinut ostavansa sähkönsä kiinteähintaisilla sopimuksilla, on joukossa myös satoja tuhansia pörssisähkön käyttäjiä, joiden laskussa pörssihinnan muutokset näkyvät suoraan.

Pörssisähkön hinta määräytyy pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa, jossa siihen vaikuttaa tarjonnan ja kysynnän suhde. Pörssihinta vaihtelee kysynnän mukaan tunneittain, joten ajoittamalla sähkönkäytön oikein voi säästää pitkän pennin.

Ylimmillään sähkön kilowattituntihinta on käynyt tässä kuussa yli 120 sentissä. Tästä on jo tultu alas ja tänään keskihinta on liikkunut Nord Poolissa hieman yli 22 sentissä.

Hintahuippu on yleensä illansuussa, jolloin kysyntä on suurimmillaan.

Ilmiö on kansainvälinen. Britanniassa se on saanut nimen ”tv-pickup”, joka tarkoittaa brittien tapaa keittää iltasella kupponen teetä television mainoskatkojen aikana. Silloin britit turvautuvat energian tuontiin.

Suomessa vastaava ilmiö on lauantaisauna.

Asiantuntijayritys Motivan laskelmien mukaan sähkösaunan lämmitys kuluttaa noin kymmenen kilowattituntia, jos sauna on päällä puolitoista tuntia.

Kallein verollinen spot-tuntihinta on ollut tänään 34,9 senttiä kilowattitunnilta ja alin hinta 14,8 senttiä. Keskihinta on ollut reilut 22 senttiä.

Tällöin saunan lämmitys maksaisi tänään kalleimman pörssisähköhinnan mukaan noin 3,5 euroa, kun joulukuun alun hintahuipun mukaan se olisi ollut yli 12 euroa. Kuluvan lauantain keskihinnalla kylpemisen hinta olisi noin 2,2 euroa.

Motivan laskelmien mukaan muista kodin käyttölaitteista esimerkiksi kymmenen minuutin kahvinkeitto kuluttaa noin 0,10 kilowattituntia ja pyykinpesukone noin 1,2 kilowattituntia.

Kahvinkeitto jää kuluvan päivän keskihinnalla pariin senttiin, kun se joulukuun huippuhinnalla olisi ollut reilut kymmenen senttiä. Pyykin peseminen olisi puolestaan maksanut hintahuipussa puolitoista euroa, mutta nyt ollaan enää 26 sentissä.

Laskelmassa ei ole mukana sähkön siirtomaksua, joka näkyy sähkölaskun loppusummassa. Siirtomaksu on asumismuodosta ja paikkakunnasta riippuen alle kymmenestä sentistä jopa yli kahteenkymmeneen senttiin kilowattitunnilta.

Energiavirasto arvioinut, että hintanoususta huolimatta varsinaisen sähköpulan riski on tulevana talvena pieni, vaikka kireät pakkaset palaisivatkin. Suomen sähkön tuotantokapasiteetti ja siirtoyhteydet naapurimaihin yhdessä riittävät kattamaan suomalaisten sähkön tarpeen.